Siri salva la vida de una mujer que estaba siendo golpeada por su pareja: “Empecé a gritarle”

Emma-Louise Kelly, una madre de 34 años residente en Reino Unido, se encuentra viva gracias a la intervención oportuna de la asistente virtual Siri, el asistente virtual de iPhone, que ayudó a evitar un dese lance trágico en un caso de violencia familiar.

Según su propio relato, en el programa británico Good Morning Britain y los datos recogidos por Daily Mail, ella logró sobrevivir a un brutal ataque de su expareja utilizando apenas su voz y su teléfono móvil.

Cómo Siri salvó la vida de una mujer

La noche del incidente, Emma-Louise había regresado a casa después de cenar con Lee Thomas, su entonces novio de 45 años. Ambos se conocían desde 2022, época en la que coincidieron en un centro de recuperación de adicciones donde ella era voluntaria y él acudía como usuario.

En palabras de Emma, Thomas aparentaba haber cambiado: “Parecía un buen tipo que estaba haciendo un esfuerzo por mejorar su vida”. Esto la llevó a darle una oportunidad cuando él obtuvo la libertad anticipada tras un periodo en prisión.

El comportamiento agresivo de Thomas surgió tras una discusión motivada por celos, según detalló la propia Emma-Louise. Al terminar la cena, él la amenazó violentamente y ella intentó distanciarse y regresar sola a su hogar.

Su sorpresa fue encontrarlo allí, esperándola. En ese momento, lo que inició como un enfrentamiento verbal escaló rápidamente hacia la violencia física: Emma fue golpeada, pateada y estrangulada hasta perder el conocimiento. Posteriormente, Thomas cometió abuso sexual y continuó agrediéndola durante aproximadamente treinta minutos.

La intensidad de la agresión provocó en Emma-Louise la certeza de que su vida corría peligro de muerte. Según sus propias palabras en la entrevista televisiva, “pensé que iba a morir, estaba desesperada e indefensa. Mi única preocupación era mi hija de siete años, asegurarme de poder salir viva por ella”.

En medio del ataque, Emma-Louise recordó la utilidad que le había dado al asistente de voz Siri en su día a día. Habitualmente, empleaba esta herramienta del iPhone para tareas cotidianas como enviar mensajes o realizar llamadas cuando sus manos estaban ocupadas.

En ese contexto de desesperación, comenzó a gritar instrucciones al móvil, pidiéndole a Siri que llamara a la policía a través del comando “Call 999″ —el número de emergencias británico—.

Emma no mantuvo conversación directa con la operadora, pero la llamada se estableció y todo lo que ocurría en la casa quedó registrado en la grabación de la emergencia. “No hablé con el operador, pero pudieron oírlo todo. La policía llegó a mi casa unos veinte minutos después y lo detuvo”, contó.

Al revisar la llamada durante el proceso judicial, Emma recordó que se escuchaba al operador exclamar: “Oh, Dios mío, la va a matar”, ante lo alarmante de lo que oía a través del altavoz.

Este modo de activar auxilio, simplemente mediante la voz y sin necesidad de desbloquear el dispositivo o marcar manualmente, resultó fundamental. La reacción de Siri, sumada a la rápida identificación de la ubicación y la acción policial, permitió frenar el ataque cuando la víctima ya se hallaba gravemente herida, con traumatismo craneal, un corte en la frente y numerosas contusiones.

Cómo terminó el caso tras la intervención de Siri

En la grabación de la llamada queda en evidencia la gravedad del momento. La policía entró por la puerta sin encontrar resistencia, solo unos veinte minutos después de la activación de Siri.

Thomas fue arrestado en el lugar. Emma-Louise relató que tanto ella como su perro Kiki, un pastor belga Malinois, pudieron salvar sus vidas. Afortunadamente, la hija de Emma no se encontraba en el domicilio durante la agresión.

El proceso judicial culminó con la condena de Lee Thomas, quien recibió una sentencia de nueve años y cuatro meses de prisión. El tribunal también ordenó su inclusión en el registro de delincuentes sexuales y dictó una orden de restricción permanente para proteger a la víctima.

La condena incluyó antecedentes relacionados con la distribución de drogas como crack, cocaína y heroína, cargos por los cuales Thomas ya había cumplido tiempo en prisión.