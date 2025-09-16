Tres nuevas herramientas de Gemini para que los estudiantes aprendan más rápido y mejor

Esta función funciona como un entrenador personal con IA, guiándote paso a paso para entender temas complejos en lugar de dar solo respuestas rápidas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Gemini, la inteligencia artificial de Google, ha incorporado tres nuevas herramientas disponibles para todos los usuarios a nivel global. Una de estas novedades es el Aprendizaje Guiado.

Esta función actúa como un entrenador personal de aprendizaje con IA, ayudándote a comprender temas complejos paso a paso en lugar de ofrecer solo respuestas rápidas.

Descompone los problemas, adapta las explicaciones a tus necesidades y te permite descubrir el “cómo” y el “por qué” de cada concepto. Es ideal para enfrentar materias difíciles o aprender nuevas habilidades desde cero.

Por ejemplo, si estás estudiando álgebra, Gemini puede explicarte cómo resolver ecuaciones paso a paso, mostrarte las reglas que aplican en cada operación y ayudarte a entender por qué se realiza cada paso, en lugar de simplemente dar la respuesta final.

Google ha actualizado Gemini con tres nuevas herramientas disponibles globalmente para todos los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otras nuevas funciones incorporó Gemini

Las otras dos nuevas funciones que incorporó Gemini enfocadas al estudio son:

Aprendizaje más rápido con recursos visuales.

Gemini ahora integra automáticamente imágenes, diagramas y videos de YouTube en sus respuestas. Esto hace que aprender temas complejos sea más fácil y atractivo.

Por ejemplo: si preguntas cómo funciona la fotosíntesis o cuáles son las partes de una célula, Gemini mostrará imágenes y diagramas explicativos, e incluso videos relacionados, para que puedas entender mejor cada concepto.

Preparación de exámenes más inteligente.

Ahora puedes generar cuestionarios interactivos sobre cualquier tema y luego crear tarjetas didácticas y guías de estudio basadas en tus resultados o materiales de clase. Esto te ayuda a repasar y reforzar los conceptos clave de forma simple.

Gemini genera cuestionarios y convierte los resultados en tarjetas y guías de estudio de forma rápida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejemplo: si tienes un examen de historia, Gemini puede crear un cuestionario sobre los eventos más importantes, y luego generar tarjetas con preguntas y respuestas para que practiques hasta dominar la materia.

Qué herramientas incluye Gemini

Además de esas funciones enfocadas para estudiar, Gemini (específicamente el plan Google AI Pro) incluye herramientas como:

Acceso ampliado a Gemini 2.5 Pro: Realiza cualquier pregunta y sube imágenes. Este modelo avanzado te ayuda rápidamente con tareas y redacción.

Deep Research: Ahorra tiempo con reportes de investigación personalizados que recopilan información de cientos de sitios web, con acceso mejorado en Gemini 2.5 Pro.

NotebookLM: Organiza tus ideas con este asistente de pensamiento, ahora ofreciendo cinco veces más resúmenes de audio y video.

Veo 3: Convierte texto o fotos en videos de 8 segundos con sonido de manera automática.

Algunas funciones avanzadas de Gemini se encuentran en el plan Google AI Pro. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Jules: Incluye mayor capacidad para usar el asistente de codificación con IA, capaz de corregir errores y crear nuevas funciones para tus proyectos de programación.

ChatGPT cuenta con el ‘Modo Estudio’

OpenAI ha presentado el nuevo ‘Modo Estudio‘ en ChatGPT, una herramienta pensada para fomentar el pensamiento crítico y facilitar un aprendizaje más profundo entre los estudiantes.

En lugar de dar solo respuestas directas, esta función guía a los usuarios paso a paso en la resolución de problemas, adaptándose a su nivel y objetivos.

OpenAI lanzó el ‘Modo Estudio’ en ChatGPT, diseñado para promover el pensamiento crítico y un aprendizaje más profundo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Según OpenAI, dirigida por Sam Altman, el objetivo es “apoyar el aprendizaje real”, permitiendo que los estudiantes comprendan los procesos detrás de cada solución en lugar de memorizar únicamente los resultados.

Esta personalización se complementa con un sistema de seguimiento del avance, mediante comentarios individuales que ayudan a consolidar conocimientos y aplicarlos en contextos distintos.

Cómo funciona el ‘Modo Estudio’

El Modo Estudio está diseñado para ser interactivo y motivador. Cuando un usuario realiza una consulta, recibe preguntas orientativas que permiten a ChatGPT ajustar sus respuestas según el nivel y propósito del estudiante.

La IA no ofrece la respuesta de forma directa. (ChatGPT)

Entre sus funciones principales se incluyen:

Indicaciones interactivas: Sugerencias, pistas y preguntas abiertas que fomentan la autorreflexión y un aprendizaje activo.

Respuestas estructuradas: Información organizada en secciones claras, reduciendo la sobrecarga cognitiva y facilitando la comprensión de temas complejos.

Soporte personalizado: Explicaciones adaptadas al progreso y necesidades de cada usuario, ofreciendo un aprendizaje más efectivo y guiado.