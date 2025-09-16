Tecno

Qué es el modo mascota en un auto eléctrico, según Zeekr

Entre sus funciones destaca el mantenimiento de una temperatura interior constante, regulada entre 18 °C y 23 °C

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
El sistema AQS (Air Quality
El sistema AQS (Air Quality System) supervisa la calidad del aire en tiempo real. (Cortesía Zeekr)

El bienestar animal se ha convertido en un eje central para la innovación automotriz, por eso, se han incorporado nuevas funciones en los vehículos, y con la misma importancia de los humanos, para las mascotas. Un cambio ha sido el modo mascota que protege a gatos, perros y más animales.

Esta función, enfocada en la comodidad y seguridad de los animales de compañía durante los trayectos y paradas, responde a la creciente integración de las mascotas en la vida familiar.

Modo Mascota y tecnología para el bienestar animal

El Modo Mascota del SUV eléctrico Zeekr X es una solución inteligente con tecnología para garantizar la protección y el confort de los animales dentro del vehículo. Al activarse, mantiene la temperatura del habitáculo constante, situada entre 18 °C y 23 °C, utilizando la batería eléctrica del auto incluso cuando este permanece apagado.

El Modo Mascota marca el
El Modo Mascota marca el estándar de lo que se espera de los vehículos modernos. (Cortesía Zeekr)

Este control climático automático previene el golpe de calor y el frío excesivo, condiciones que pueden poner en peligro la salud de perros, gatos y otros animales domésticos.

Sumado a lo anterior, el sistema AQS (Air Quality System) supervisa la calidad del aire en tiempo real, detectando partículas contaminantes y utilizando un filtro HEPA para asegurar un ambiente limpio y sin olores.

Además, el flujo de aire se mantiene constante, y la pantalla del Zeekr X —junto con una notificación exterior ubicada en el pilar B— informa a cualquier transeúnte que el modo mascota está en funcionamiento, transmitiendo tranquilidad a quienes ven un animal en el interior de un automóvil estacionado.

El bienestar animal se ha
El bienestar animal se ha convertido en un eje central para la innovación automotriz. (Cortesía Zeekr)

Por qué se creó el modo mascota para las SUV

La aparición del modo mascota en el Zeekr X responde a la evolución de la relación entre personas y mascotas, que hoy son considerados miembros de la familia. Según datos recientes del DANE, entidad que emite estadísticas de Colombia, aproximadamente el 67% de los hogares conviven con animales de compañía, lo que supone más de 4,4 millones de familias en el país, mientras el mercado automotor también experimenta un crecimiento.

El modelo de este SUV facilita, mediante controles desde su pantalla central o la app móvil, la activación de este modo especial y permite monitorear el ambiente interior en tiempo real.

Además, el asiento trasero puede plegarse con un solo toque, creando un espacio cómodo y amplio para las mascotas durante los desplazamientos. Todo esto se acompaña de un diseño orientado no solo al conductor, sino a todos los ocupantes del vehículo, lo que incluye expresamente a los animales.

Las fundas protectoras de asiento
Las fundas protectoras de asiento son otra opción popular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué accesorios necesitas para viajar seguro con tu mascota en el carro

Contar con accesorios para viajar seguro con las mascotas en el carro es fundamental para garantizar su seguridad y comodidad. Entre los artículos más utilizados se encuentran los cinturones de seguridad especiales para perros y gatos, que se enganchan al arnés y evitan movimientos bruscos en caso de frenadas.

Además, las fundas protectoras de asiento son otra opción popular, ya que protegen la tapicería del pelo, suciedad y arañazos, además de brindar una superficie antideslizante sobre la que las mascotas pueden descansar.

Otros accesorios recomendados incluyen transportadoras rígidas o bolsas de viaje, ideales para gatos y perros pequeños, que ofrecen un espacio cerrado y ventilado. También existen redes o barreras divisorias para mantener a las mascotas en el área trasera del vehículo, evitando distracciones al conductor. Para trayectos largos, es conveniente llevar bebederos portátiles y mantas para ofrecer mayor confort.

Temas Relacionados

MascotaAutosZeekr XTecno autos y movilidadGatosPerros

Últimas Noticias

Filtro de ‘amigos cercanos’ en WhatsApp, la función que tanto necesitábamos

La próxima actualización permitirá elegir de forma sencilla quién verá cada estado, gracias a un filtro exclusivo que restringe el contenido a un grupo íntimo, facilitando la gestión de la privacidad y el control sobre lo compartido

Filtro de ‘amigos cercanos’ en

Qué función tienen los orificios cerca de la entrada de carga del móvil y consejos para su limpieza

En el caso de los celulares iPhone, el micrófono no suele ubicarse junto al puerto de carga

Qué función tienen los orificios

ChatGPT será más caro en Perú por aplicación del IGV: inicia desde octubre de 2025

De acuerdo con OpenAI, quienes dispongan de un RUC vigente y lo incluyan en los datos de su cuenta recibirán el comprobante fiscal correspondiente

ChatGPT será más caro en

¿Adiós a Starlink?: así funcionará el nuevo internet satelital de Estados Unidos que llega a la Argentina

Omnispace plantea una arquitectura híbrida que integra redes satelitales y terrestres, lo que permite a celulares y dispositivos conectarse sin la necesidad de equipos adicionales

¿Adiós a Starlink?: así funcionará

Por qué el avance de la inteligencia artificial obliga a repensar el futuro, según el reconocido historiador Yuval Noah Harari

El creciente uso de la IA plantea desde dilemas éticos y sociales, hasta desafíos en la salud mental y la toma de decisiones cotidiana. Emociones, empatía simulada y conciencia artificial: cuál es el riesgo de otorgar a las máquinas atributos humanos

Por qué el avance de
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Tenemos que dejar de ver

“Tenemos que dejar de ver a los empresarios como enemigos”: las principales frases de Milei en cadena nacional

Qué dice la ciencia sobre el vínculo entre la contaminación del aire y la enfermedad de Parkinson

Los candidatos nacionales por PBA del peronismo se reunieron para definir la estrategia de cara a octubre

Equilibrio fiscal y más gasto en salud y jubilaciones: cuáles fueron las claves económicas del discurso de Milei

“Por ser virgen te dan $200.000″: investigan si captaban chicas frente al colegio para explotarlas sexualmente

INFOBAE AMÉRICA
El inconsciente copa la pasarela:

El inconsciente copa la pasarela: cómo una exposición en Nueva York explora la moda desde Freud a Lacan

Denunciaron que 60.000 presos cubanos trabajan en condiciones de esclavitud

Por qué los “químicos eternos” siguen en el agua a pesar de la tecnología para eliminarlos

Estados Unidos reafirmó su apoyo a una Nicaragua “libre, justa y democrática”

Tensión en Ecuador por los bloqueos: transportistas y comunidades indígenas rechazan el fin del subsidio al diésel

TELESHOW
Murió el chef Ramiro Rodríguez

Murió el chef Ramiro Rodríguez Pardo, figura fundamental de la gastronomía argentina y de la cocina en TV

Pedro Rosemblat fue autocrítico tras su entrevista a Gustavo Cordera: “¿Fue un error hacer la nota o fue un error cómo yo la hice?"

Lali Espósito anunció su película documental en Netflix: “LALI: La que le gana al tiempo”

Cazzu rompió en llanto en pleno show por el homenaje que sus fans le hicieron a su hija Inti: el momento

Cómo sigue Thiago Medina: el nuevo parte médico sobre la salud del ex Gran Hermano