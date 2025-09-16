Qué es el modo mascota en un auto eléctrico, según Zeekr

El sistema AQS (Air Quality System) supervisa la calidad del aire en tiempo real. (Cortesía Zeekr)

El bienestar animal se ha convertido en un eje central para la innovación automotriz, por eso, se han incorporado nuevas funciones en los vehículos, y con la misma importancia de los humanos, para las mascotas. Un cambio ha sido el modo mascota que protege a gatos, perros y más animales.

Esta función, enfocada en la comodidad y seguridad de los animales de compañía durante los trayectos y paradas, responde a la creciente integración de las mascotas en la vida familiar.

Modo Mascota y tecnología para el bienestar animal

El Modo Mascota del SUV eléctrico Zeekr X es una solución inteligente con tecnología para garantizar la protección y el confort de los animales dentro del vehículo. Al activarse, mantiene la temperatura del habitáculo constante, situada entre 18 °C y 23 °C, utilizando la batería eléctrica del auto incluso cuando este permanece apagado.

El Modo Mascota marca el estándar de lo que se espera de los vehículos modernos. (Cortesía Zeekr)

Este control climático automático previene el golpe de calor y el frío excesivo, condiciones que pueden poner en peligro la salud de perros, gatos y otros animales domésticos.

Sumado a lo anterior, el sistema AQS (Air Quality System) supervisa la calidad del aire en tiempo real, detectando partículas contaminantes y utilizando un filtro HEPA para asegurar un ambiente limpio y sin olores.

Además, el flujo de aire se mantiene constante, y la pantalla del Zeekr X —junto con una notificación exterior ubicada en el pilar B— informa a cualquier transeúnte que el modo mascota está en funcionamiento, transmitiendo tranquilidad a quienes ven un animal en el interior de un automóvil estacionado.

El bienestar animal se ha convertido en un eje central para la innovación automotriz. (Cortesía Zeekr)

Por qué se creó el modo mascota para las SUV

La aparición del modo mascota en el Zeekr X responde a la evolución de la relación entre personas y mascotas, que hoy son considerados miembros de la familia. Según datos recientes del DANE, entidad que emite estadísticas de Colombia, aproximadamente el 67% de los hogares conviven con animales de compañía, lo que supone más de 4,4 millones de familias en el país, mientras el mercado automotor también experimenta un crecimiento.

El modelo de este SUV facilita, mediante controles desde su pantalla central o la app móvil, la activación de este modo especial y permite monitorear el ambiente interior en tiempo real.

Además, el asiento trasero puede plegarse con un solo toque, creando un espacio cómodo y amplio para las mascotas durante los desplazamientos. Todo esto se acompaña de un diseño orientado no solo al conductor, sino a todos los ocupantes del vehículo, lo que incluye expresamente a los animales.

Las fundas protectoras de asiento son otra opción popular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué accesorios necesitas para viajar seguro con tu mascota en el carro

Contar con accesorios para viajar seguro con las mascotas en el carro es fundamental para garantizar su seguridad y comodidad. Entre los artículos más utilizados se encuentran los cinturones de seguridad especiales para perros y gatos, que se enganchan al arnés y evitan movimientos bruscos en caso de frenadas.

Además, las fundas protectoras de asiento son otra opción popular, ya que protegen la tapicería del pelo, suciedad y arañazos, además de brindar una superficie antideslizante sobre la que las mascotas pueden descansar.

Otros accesorios recomendados incluyen transportadoras rígidas o bolsas de viaje, ideales para gatos y perros pequeños, que ofrecen un espacio cerrado y ventilado. También existen redes o barreras divisorias para mantener a las mascotas en el área trasera del vehículo, evitando distracciones al conductor. Para trayectos largos, es conveniente llevar bebederos portátiles y mantas para ofrecer mayor confort.