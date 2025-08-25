Tecno

Cómo funciona el ‘modo mascota’ en los Tesla para cuidarlos cuando los dueños no están

La tecnología implementada mantiene el ambiente interior estable y permite a los propietarios monitorear a sus mascotas en tiempo real desde la aplicación, para dar mayor tranquilidad durante ausencias breves

Dylan Escobar Ruiz

Es una función que busca resolver una necesidad recurrente que presentan aquellos que les gusta viajar con cachorros. (Tomado de Instagram/@teslamotors)

La preocupación por la seguridad de las mascotas dentro de los vehículos llevó a Tesla a desarrollar una función específica que busca transformar la experiencia de quienes viajan con animales.

El ‘modo perro’, disponible en varios modelos de la marca, permite que los propietarios dejen a sus perros en el coche durante breves periodos sin poner en riesgo su bienestar, gracias a un sistema que regula la temperatura y comunica a los transeúntes que el animal está seguro.

Qué es el ‘modo perro’ que integran los vehículos de Tesla

El funcionamiento de esta característica se basa en el control automático del sistema de climatización. Una vez activado el modo perro, el aire acondicionado o la calefacción mantienen la temperatura interior estable, según la configuración elegida por el usuario.

Es una opción que se
Es una opción que se ha visto en autos de la compañía fundada por Elon Musk. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo)

En la pantalla central del vehículo aparece un mensaje visible desde el exterior, como “Mi dueño volverá enseguida. No te preocupes, estoy bien”, junto con la temperatura interna actual.

De este modo, cualquier persona que pase junto al auto puede comprobar que el animal no corre peligro y que el sistema de climatización está en marcha.

Cómo activar el ‘modo perro’ en un vehículo de Tesla

La activación del modo perro puede realizarse de varias maneras. Desde el menú de climatización del propio vehículo, solo hay que tocar el icono correspondiente en la pantalla táctil, deslizar hacia arriba y seleccionar la opción en el lateral derecho, para luego ajustar la temperatura deseada.

El sistema se habilita al
El sistema se habilita al salir del auto. (Foto: Tomado de Instagram/@teslamotors)

Alternativamente, la función puede habilitarse a través de la aplicación de Tesla, accediendo a la sección de clima y desplazándose hasta encontrar la opción. También, es posible utilizar el control por voz, presionando la rueda de desplazamiento derecha del volante y pronunciando la orden “Activar modo perro”.

Una característica adicional es la posibilidad de supervisar al animal en tiempo real mediante la cámara interior del vehículo. Mientras el modo perro está activo, el propietario puede acceder a la función “Cámara en directo” desde la aplicación y obtener una vista del interior, lo que añade una capa extra de tranquilidad para quienes desean comprobar el estado de su mascota a distancia.

En qué modelos de Tesla está habilitado el ‘modo perro’

En cuanto a la compatibilidad, el ‘modo perro’ se encuentra disponible en todos los modelos actuales de Tesla: Model 3 (incluida la versión Model 3 Highland), Model Y, Model S y Model X. El único modelo que no admite esta función es el Tesla Roadster de primera generación.

La mayoría de referencias cuentan
La mayoría de referencias cuentan con esta opción. (Foto: REUTERS/Benoit Tessier)

El uso eficiente del modo perro requiere tener en cuenta ciertos aspectos técnicos. El sistema consume entre 1 y 3% de la capacidad de la batería por hora, y se desactiva automáticamente si el nivel de carga desciende por debajo del 20%.

Por ello, es fundamental asegurarse de que la batería dispone de suficiente energía antes de dejar a la mascota en el vehículo. Además, el uso de un parasol para el techo de cristal puede ayudar a reducir el calentamiento del habitáculo, disminuyendo la carga sobre el sistema de aire acondicionado y contribuyendo a mantener una temperatura agradable.

Qué consideraciones tener en cuenta al dejar un animal en el interior del vehículo

Desde el punto de vista legal y de responsabilidad, la función no exime al propietario de su deber de cuidado. Aunque el modo perro ofrece garantías adicionales, no se debe dejar a los animales solos en el coche durante largos periodos.

El cuidado del animal siempre
El cuidado del animal siempre es responsabilidad de su dueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es imprescindible informarse sobre la normativa local relativa a la permanencia de animales en vehículos, porque la responsabilidad última sobre el bienestar del perro recae siempre en el dueño.

Por qué se originó este tipo de modos para los autos

El origen de esta innovación se remonta a una serie de incidentes ocurridos en Estados Unidos, donde personas rompieron ventanillas de vehículos Tesla para rescatar perros que, según creían, estaban en peligro por el calor.

Ante estos episodios, la compañía respondió con una actualización de software que introdujo este modo, con el objetivo de proteger a los animales y evitar posibles malentendidos que pudieran presentar.

