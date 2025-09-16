Tecno

Cómo me puedo conectar a un WiFi sin saber la contraseña: dos métodos rápidos

Estos trucos solo deben aplicarse si conoces al propietario de la red y tienes total confianza en él

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
Si necesitas conectarte a un
Si necesitas conectarte a un WiFi sin conocer la clave, puedes usar dos métodos simples, siempre con autorización y confianza en el dueño de la red. (Imagen ilustrativa Infobae)

Si necesitas conectarte a una red WiFi pero no conoces la contraseña, existen dos métodos rápidos y sencillos que puedes poner en práctica, siempre y cuando sepas quién es el propietario de la conexión y tengas plena confianza en él.

El primer método consiste en revisar un dispositivo que ya esté conectado a esa misma red. Desde la configuración del teléfono móvil o del computador es posible ver la clave guardada y, de esta forma, acceder a la red sin necesidad de pedirla nuevamente.

El segundo método es aún más simple: pedir al propietario que comparta la contraseña mediante código QR. En la mayoría de dispositivos actuales, esta opción se encuentra en el apartado de WiFi y permite escanear el código para conectarse de inmediato, sin tener que escribir nada.

El segundo método consiste en
El segundo método consiste en solicitar al dueño de la red que comparta la clave a través de un código QR. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo poner en práctica estos métodos

Saber cómo conectarse a una red WiFi cuando no se recuerda la contraseña puede resultar muy útil en situaciones cotidianas. Estos métodos deben aplicarse siempre con autorización del propietario de la red, ya que se trata de conexiones privadas y de confianza.

Un primer escenario es cuando visitas la casa de un familiar o amigo. Si nadie recuerda la contraseña exacta, puedes revisar un teléfono o computador que ya esté conectado para recuperarla. Por ejemplo, en Android o iPhone es posible ver la clave en los ajustes de red, copiarla y luego ingresarla en tu dispositivo.

Otro caso frecuente ocurre en espacios compartidos como oficinas o consultorios.

Por ejemplo, en Android o
Por ejemplo, en Android o iPhone puedes consultar la contraseña desde los ajustes de red, copiarla y usarla para conectarte en tu dispositivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Tal vez un compañero de trabajo ya tiene guardada la red en su celular; en ese caso, solo debe mostrarte el código QR de su conexión para que lo escanees y quedes conectado al instante.

También puede ser práctico en alojamientos temporales, como un Airbnb, donde la clave no está a la vista. Si el televisor inteligente o el router ya están configurados, puedes obtener la contraseña directamente desde allí.

Estos métodos son ideales para ahorrar tiempo, evitar confusiones y conectarte de forma segura, siempre con el consentimiento del dueño de la red.

Cómo identificar que una red WiFi puede ser maliciosa

Conectarse a redes WiFi públicas o desconocidas puede ser muy útil en ciertas ocasiones, sin embargo, representa un riesgo si la red es maliciosa. Identificar señales de alerta es clave para proteger tu información personal y evitar caer en posibles fraudes.

Conectarse a redes WiFi públicas
Conectarse a redes WiFi públicas o desconocidas puede ser práctico en algunos momentos, pero también implica riesgos si se trata de una red maliciosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer indicio es el nombre de la red (SSID). Si notas que existen varias redes con nombres similares —por ejemplo, “CaféGratisWiFi” y “CaféGratisWiFi_1”— es posible que una de ellas sea falsa y creada por ciberdelincuentes para engañar a los usuarios. Siempre confirma con el establecimiento cuál es la conexión oficial antes de conectarte.

Otro aspecto a vigilar es si la red no solicita contraseña de acceso. Aunque resulte cómodo, esto suele ser un foco de riesgo porque cualquier persona puede ingresar, incluyendo quienes buscan interceptar datos. Una red legítima, incluso gratuita, generalmente cuenta con algún tipo de autenticación.

Es sospechoso si, al conectarte, la red te redirige a páginas extrañas solicitando datos personales, contraseñas o información bancaria. Este es un síntoma claro de un posible ataque de phishing.

Acceder a un WiFi malicioso
Acceder a un WiFi malicioso supone una amenaza inmediata para tu seguridad digital.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, presta atención al rendimiento de la conexión. Si el internet va inusualmente lento o tu dispositivo muestra comportamientos extraños (ventanas emergentes, descargas no autorizadas), lo más seguro es desconectarte de inmediato.

Qué riesgos tiene conectarse a un WiFi malicioso

Conectarse a un WiFi malicioso representa un riesgo directo para tu seguridad digital. Una de las principales amenazas es el robo de datos personales, como contraseñas, correos electrónicos o información bancaria, que pueden ser interceptados fácilmente.

Existe el peligro de que tu dispositivo sea infectado con malware o programas espía diseñados para controlar tu actividad. Además, los ciberdelincuentes pueden usar tu conexión para realizar actividades ilegales sin que lo sepas.

Temas Relacionados

WiFiInternetContraseñaTeléfono móvilComputadoraTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

El fin del uso de celulares en los niños: Bill Gates reveló con qué se pueden reemplazar

El cofundador de Microsoft sostiene que la exposición temprana a los dispositivos limita la atención y la creatividad, y propone recuperar espacios de ocio sin pantallas

El fin del uso de

Modo ‘Viva México’ en WhatsApp: cómo se activa de forma sencilla

Los usuarios cuentan con la posibilidad de crear tarjetas conmemorativas con Meta AI, el asistente de inteligencia artificial integrado en la aplicación móvil

Modo ‘Viva México’ en WhatsApp:

Usar IA para crear una marca genera cinco veces más ideas innovadoras y productos más precisos

Así lo revela un nuevo informe sobre las herramientas de inteligencia artificial generativa en las empresas

Usar IA para crear una

Experto de Instagram revela tres funciones favoritas en mensajes directos para tener más seguidores

Las herramientas mostradas por Adam Mosseri, poco exploradas por los usuarios, promueven mayor organización y entretenimiento en las conversaciones individuales y grupales

Experto de Instagram revela tres

Qué significa cuando florece la lengua de suegra, según la IA

La floración de esta planta es muy rara, por lo que cuando ocurre se considera un hecho especial y positivo

Qué significa cuando florece la
ÚLTIMAS NOTICIAS
El apoyo inesperado: quien ayudó

El apoyo inesperado: quien ayudó a escapar a la mujer que fue golpeada y violada por su ex tras una cesárea

Senado: la oposición se impuso y habrá sesión el jueves para rechazar el veto al reparto automático de ATN

Un estudio global vincula la soledad con mayor dolor físico y deterioro de la salud mental

Un funcionario dijo que hubo alumnos de la UBA obligados a asistir a clases públicas y una docente le contestó

Un sindicalista propone construir un mausoleo para Saúl Ubaldini, pero la CGT aún no participa del homenaje

INFOBAE AMÉRICA
Richard Grenell lamentó que Estados

Richard Grenell lamentó que Estados Unidos mostrara “negligencia” hacia América Latina al permitir el avance chino

Tras casi 60 años, los rebeldes maoístas de India anunciaron la suspensión unilateral de la lucha armada

Ucrania se prepara para un invierno de ataques rusos contra su sistema energético

De embalse de aguas residuales a balneario turístico: así planea Roma la recuperación del Tíber

“Tuve la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk”: los mensajes que Tyler Robinson envió tras cometer el asesinato

TELESHOW
Lourdes Fernández se sumó a

Lourdes Fernández se sumó a Celeste Cid y realizó un descargo por las críticas que recibe sobre su aspecto

Flor Vigna reveló que tiene charlas profundas con Chatgpt: “Mi psicóloga no tenía turno”

Charlotte Caniggia se animó y aconsejó a Wanda Nara: “Empezá una vida nueva”

Rodolfo Ranni le respondió a María Valenzuela luego de que ella lo acusó de “misógino” y de “practicar abuso verbal y de poder”

Celeste Cid volvió a enfrentar los comentarios sobre su aspecto: “No está permitido envejecer, y me hace ruido”