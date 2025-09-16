Tecno

Así puedes aprovechar estas siete funciones de Google Messages

Con Mensajes de Google puedes fijar conversaciones de tus contactos más relevantes para que siempre aparezcan en la parte superior de la lista

WhatsApp sigue siendo la favorita
WhatsApp sigue siendo la favorita para mensajes instantáneos, llamadas de voz y video.

La app Google Messages se ha convertido en una de las favoritas en Android gracias a una serie de funciones que maximizan el control y la personalización de tus conversaciones. Aprovechar estas herramientas te permite sacar el máximo partido a la mensajería de texto, haciendo que sea más organizada, eficiente y segura.

7 funciones clave de Google Messages y cómo aprovecharlas

  • 1. Programación de mensajes

Esta función permite escribir un mensaje y seleccionar la fecha y hora exacta para que la app lo envíe automáticamente. Es ideal para recordar cumpleaños, enviar alertas laborales o mensajes importantes en horarios programados. Solo tienes que mantener pulsado el botón de envío y elegir cuándo quieres que se mande el texto, ya sea entre fechas sugeridas o una personalizada.

  • 2. Fijar mensajes

Con Google Messages puedes fijar conversaciones de tus contactos más relevantes para que siempre aparezcan en la parte superior de la lista. Esto facilita el acceso rápido a tus chats prioritarios, sin necesidad de desplazarte ni buscar entre decenas de conversaciones. Basta con seleccionar el chat y pulsar el ícono de chincheta.

La app Google Messages se
La app Google Messages se ha convertido en una de las favoritas en Android gracias a una serie de funciones.
  • 3. Búsqueda avanzada de mensajes

La función de búsqueda avanzada ayuda a encontrar mensajes específicos de manera ágil, incluso entre miles de conversaciones. Ofrece filtros para refinar los resultados y resulta muy útil si recuerdas una palabra clave o el envío de un archivo, pero no el contexto exacto del chat.

  • 4. Protección contra spam

Para evitar mensajes no deseados o peligrosos, la app dispone de un sistema de protección que separa los SMS sospechosos o con enlaces potencialmente falsos en una carpeta de spam y bloqueados. Así, los usuarios pueden mantener limpia su bandeja de entrada y reducir riesgos al interactuar con contenidos desconocidos.

  • 5. Sonidos de notificación personalizados para contactos

Asignar tonos de notificación diferentes a ciertos contactos permite identificar, sin mirar la pantalla, la importancia de cada mensaje recibido. Se configura desde el menú de detalles de cada chat y ayuda a priorizar alertas de familiares, amigos o asuntos laborales.

Google Messages es la aplicación
Google Messages es la aplicación de mensajería oficial de Google para dispositivos Android.
  • 6. Emparejamiento de dispositivos

Esta función extiende el uso de Google Messages a otros dispositivos, como computadoras o tablets conectadas a Internet, permitiendo enviar y recibir mensajes desde varias plataformas. El proceso de emparejamiento se realiza desde la app y es útil para quienes alternan entre distintos equipos a lo largo del día.

  • 7. Chat RCS (Rich Communication Services)

La principal evolución sobre el SMS tradicional: el RCS habilita el envío de imágenes y vídeos en alta calidad, confirmaciones de lectura, escritura en tiempo real y cifrado de extremo a extremo. Si ambas personas activan el chat RCS en la configuración de Mensajes, disfrutan de estas características modernas como en las apps de mensajería más avanzadas.

Qué opciones existen como alternativas a Google Messages en Android

Existen diversas alternativas a Google Messages para quienes buscan opciones distintas de mensajería en Android. Entre las aplicaciones más destacadas se encuentra WhatsApp, que sigue siendo la favorita para mensajes instantáneos, llamadas de voz y video, y el intercambio de archivos multimedia.

WhatsApp permite enviar mensajes que
WhatsApp permite enviar mensajes que desaparecen automáticamente después de un tiempo determinado.

Telegram es otra opción popular, reconocida por su velocidad, seguridad y la posibilidad de crear canales, grupos masivos y chats secretos. Signal sobresale especialmente por su enfoque en la privacidad, ya que ofrece cifrado de extremo a extremo en todas las comunicaciones y es de código abierto.

Por otro lado, aplicaciones como Pulse SMS y Textra SMS permiten gestionar mensajes SMS/MMS con interfaces personalizables y funciones avanzadas como la programación de envío o la respuesta rápida. Asimismo, Facebook Messenger y Viber proporcionan sistemas de mensajería integrados con llamadas, videollamadas y servicios complementarios.

