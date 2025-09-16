Así puedes aprovechar estas siete funciones de Google Messages

La app Google Messages se ha convertido en una de las favoritas en Android gracias a una serie de funciones que maximizan el control y la personalización de tus conversaciones. Aprovechar estas herramientas te permite sacar el máximo partido a la mensajería de texto, haciendo que sea más organizada, eficiente y segura.
7 funciones clave de Google Messages y cómo aprovecharlas
- 1. Programación de mensajes
Esta función permite escribir un mensaje y seleccionar la fecha y hora exacta para que la app lo envíe automáticamente. Es ideal para recordar cumpleaños, enviar alertas laborales o mensajes importantes en horarios programados. Solo tienes que mantener pulsado el botón de envío y elegir cuándo quieres que se mande el texto, ya sea entre fechas sugeridas o una personalizada.
- 2. Fijar mensajes
Con Google Messages puedes fijar conversaciones de tus contactos más relevantes para que siempre aparezcan en la parte superior de la lista. Esto facilita el acceso rápido a tus chats prioritarios, sin necesidad de desplazarte ni buscar entre decenas de conversaciones. Basta con seleccionar el chat y pulsar el ícono de chincheta.
- 3. Búsqueda avanzada de mensajes
La función de búsqueda avanzada ayuda a encontrar mensajes específicos de manera ágil, incluso entre miles de conversaciones. Ofrece filtros para refinar los resultados y resulta muy útil si recuerdas una palabra clave o el envío de un archivo, pero no el contexto exacto del chat.
- 4. Protección contra spam
Para evitar mensajes no deseados o peligrosos, la app dispone de un sistema de protección que separa los SMS sospechosos o con enlaces potencialmente falsos en una carpeta de spam y bloqueados. Así, los usuarios pueden mantener limpia su bandeja de entrada y reducir riesgos al interactuar con contenidos desconocidos.
- 5. Sonidos de notificación personalizados para contactos
Asignar tonos de notificación diferentes a ciertos contactos permite identificar, sin mirar la pantalla, la importancia de cada mensaje recibido. Se configura desde el menú de detalles de cada chat y ayuda a priorizar alertas de familiares, amigos o asuntos laborales.
- 6. Emparejamiento de dispositivos
Esta función extiende el uso de Google Messages a otros dispositivos, como computadoras o tablets conectadas a Internet, permitiendo enviar y recibir mensajes desde varias plataformas. El proceso de emparejamiento se realiza desde la app y es útil para quienes alternan entre distintos equipos a lo largo del día.
- 7. Chat RCS (Rich Communication Services)
La principal evolución sobre el SMS tradicional: el RCS habilita el envío de imágenes y vídeos en alta calidad, confirmaciones de lectura, escritura en tiempo real y cifrado de extremo a extremo. Si ambas personas activan el chat RCS en la configuración de Mensajes, disfrutan de estas características modernas como en las apps de mensajería más avanzadas.
Qué opciones existen como alternativas a Google Messages en Android
Existen diversas alternativas a Google Messages para quienes buscan opciones distintas de mensajería en Android. Entre las aplicaciones más destacadas se encuentra WhatsApp, que sigue siendo la favorita para mensajes instantáneos, llamadas de voz y video, y el intercambio de archivos multimedia.
Telegram es otra opción popular, reconocida por su velocidad, seguridad y la posibilidad de crear canales, grupos masivos y chats secretos. Signal sobresale especialmente por su enfoque en la privacidad, ya que ofrece cifrado de extremo a extremo en todas las comunicaciones y es de código abierto.
Por otro lado, aplicaciones como Pulse SMS y Textra SMS permiten gestionar mensajes SMS/MMS con interfaces personalizables y funciones avanzadas como la programación de envío o la respuesta rápida. Asimismo, Facebook Messenger y Viber proporcionan sistemas de mensajería integrados con llamadas, videollamadas y servicios complementarios.