Tecno

Spotify o Apple Music: cuál de las dos aplicaciones consume más datos móviles

Los usuarios pueden ajustar manualmente la calidad del audio en los ajustes de cada aplicación para ahorrar datos

Juan Ríos

Por Juan Ríos

Guardar
Apple Music y Spotify ofrecen
Apple Music y Spotify ofrecen diferentes niveles de calidad de audio que impactan el consumo de datos móviles. (Composición fotográfica)

Apple Music y Spotify son dos de las soluciones que tienen los usuarios para consumir música y podcast a través de streaming. Un servicio que consume internet móvil y por eso surge la preocupación de cuántos datos gastan en determinado tiempo.

Un estudio realizado por el portal Make Use Of demostró cuánto es el consumo de cada plataforma y por qué se genera ese gasto, teniendo en cuenta las diferentes opciones que ofrece cada app.

Cuáles son las diferencias en el consumo de datos entre Spotify y Apple Music

Al explorar el funcionamiento de ambas aplicaciones, emerge un aspecto técnico determinante: la gestión de la calidad de audio. Tanto Apple Music como Spotify utilizan sistemas de compresión y diferentes tasas de bits para transmitir la música, una variable que define de manera directa la cantidad de datos que cada usuario consume.

El consumo de datos varía
El consumo de datos varía según la calidad elegida: Apple Music puede llegar a 2,7 GB por hora en Hi-Res Lossless. (Foto: Apple)

Apple Music ofrece cuatro niveles principales de calidad de audio, cada uno con un impacto significativo en el uso de los datos móviles por canción:

  • High Efficiency: 1,5 MB por canción de 3 minutos
  • Alta calidad: 6 MB por canción de 3 minutos
  • Lossless: 36 MB por canción de 3 minutos
  • Hi-Res Lossless: 145 MB por canción de 3 minutos

Por su parte, Spotify distribuye el consumo de datos así:

  • Calidad normal: 2 MB por canción de 3 minutos
  • Alta calidad: 3,5 MB por canción de 3 minutos
  • Calidad extrema: 7,5 MB por canción de 3 minutos

Ambas aplicaciones emplean algoritmos de compresión distintos y, aunque las cifras pueden parecer similares en sus configuraciones intermedias, en las calidades más bajas Apple Music resulta más eficiente, según los estudios comparativos.

El análisis se torna más relevante cuando se calculan los datos utilizados por hora. Spotify, en su máxima resolución (320 kbps, exclusiva de la app sueca), gasta aproximadamente 200 MB por hora. Por niveles:

  • Baja: entre 10 MB y 50 MB por hora (24-96 kbps)
  • Normal: 70 MB por hora (128 kbps)
  • Alta: 150 MB por hora (256 kbps)
  • Muy alta: 200 MB por hora (320 kbps, solo disponible en Spotify Premium)
Spotify alcanza un máximo de
Spotify alcanza un máximo de 200 MB por hora en su calidad más alta, exclusiva para usuarios Premium. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

En el caso de Apple Music, la proporción es la siguiente:

  • Baja calidad: 40 MB por hora (24-96 kbps)
  • Normal: 80 MB por hora (128 kbps)
  • Alta: 160 MB por hora (256 kbps)
  • Lossless: entre 720 MB y 2,7 GB por hora (formatos sin pérdida de hasta 9216 kbps, exclusivo de Apple Music)

La opción de Hi-Res Lossless de Apple Music puede alcanzar hasta 2,7 GB por hora, superando ampliamente cualquiera de las alternativas de Spotify. Este formato utiliza una tasa de bits tan alta (hasta 9216 kbps), que está pensado para quienes priorizan la fidelidad del audio por encima del uso responsable de datos móviles.

Cuál es el impacto y las estrategias para reducir el gasto

Si bien una sola canción no parece consumir muchos datos, la acumulación se vuelve significativa durante sesiones prolongadas: escuchar música en alta calidad durante varias horas diarias puede sumar varios gigabytes al mes. Por ejemplo, reproducir listas en formato Lossless de Apple Music durante un trayecto largo puede agotar la franquicia de datos en pocos días.

Las plataformas han incorporado soluciones para mitigar este impacto. Ambas aplican la opción de descargar canciones o listas de reproducción cuando el dispositivo está conectado a una red WiFi, permitiendo así reproducirlas sin consumir datos móviles.

Controlar y medir el consumo
Controlar y medir el consumo desde el teléfono ayuda a evitar sobrecargos en la factura mensual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, tanto Apple Music como Spotify han implementado modos de ahorro de datos que reducen la calidad del stream de manera automática cuando la conexión es a través de datos móviles y el usuario así lo prefiere.

Controlar manualmente la calidad del audio es una estrategia recomendable para quienes buscan ahorrar datos. Para hacerlo, los usuarios deben acceder a los ajustes de cada aplicación.

En Apple Music, pueden dirigirse a “Ajustes” > “Música” > “Calidad de audio” y elegir una opción inferior. En Spotify, desde el mismo apartado de ajustes, la opción “Calidad de audio” permite seleccionar niveles como “Baja” o “Normal”, lo que puede reducir el consumo notablemente.

Otra recomendación común es utilizar siempre WiFi para la transmisión, evitando así el gasto innecesario de datos móviles. Medir periódicamente el consumo desde los menús de configuración del propio teléfono ayuda a detectar patrones de uso y prevenir sobrecargos en la factura mensual.

Temas Relacionados

SpotifyApple MusicDatos móvilesMúsicaAplicacionesAppleTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

WRO Colombia 2025: la misión de robótica que cazatalentos en TI para mostrarlos al mundo

Los equipos ganadores representarán al país en el Open Latinoamérica en Panamá y en la final internacional de la WRO en Singapur

WRO Colombia 2025: la misión

Dónde ver películas y series gratis: la verdad detrás de Magis TV

El temor a virus y robo de datos impulsa la preferencia por aplicaciones oficiales que permiten acceder a contenido audiovisual, sin necesidad de suscripción ni compartir información bancaria

Dónde ver películas y series

Detectan miles de intentos de phishing en América Latina impulsados por inteligencia artificial

El uso de inteligencia artificial y la proliferación de deepfakes han servido para incrementar en un 85% los ataques de phishing automatizado, según el más reciente informe de ciberseguridad de Kaspersky

Detectan miles de intentos de

Amazon lanzó su servicio de robotaxis, se llama Zoox y están gratis en ciudades de Estados Unidos

La compañía Amazon impulsa su apuesta por el transporte autónomo al estrenar en Las Vegas una flota de vehículos sin conductor, diseñados especialmente para operar sin volante ni pedales

Amazon lanzó su servicio de

El futuro laboral en jaque: la inteligencia artificial amenaza el empleo del 60% de la población

Robert F. Smith, empresario y filántropo estadounidense, advierte que el avance de la IA y la robótica podrían eliminar la mayoría de los empleos actuales, impulsando una transformación laboral global de consecuencias imprevisibles

El futuro laboral en jaque:
ÚLTIMAS NOTICIAS
El decano de la Facultad

El decano de la Facultad de Derecho dio una clase pública y la UBA se prepara para una gran movilización el próximo miércoles

Qué reveló la autopsia al cuerpo de la joven que fue desmembrada en la casa de su novio en Pilar

Receta de pepinos agridulces, rápida y fácil

Provincias Unidas presentó sus 10 principios y advirtió: “Para las reformas que Argentina necesita hacen falta votos, no vetos”

El ex viceministro de Caputo aseguró que es necesario un cambio de rumbo económico: “Hay que liberar el tipo de cambio”

INFOBAE AMÉRICA
Director del Instituto Peruano de

Director del Instituto Peruano de Economía: “Ecuador muestra un manejo económico responsable”

La historia de dos científicos argentinos premiados por su aporte a la innovación en biología molecular

Se dispararon las acciones de Tesla luego de que Elon Musk comprara USD 1.000 millones en acciones de la empresa

Bolivia: la industria farmacéutica reduce en 30% la producción por falta de dólares

Australia y Papúa Nueva Guinea firmarán un pacto de defensa ante la creciente influencia de China

TELESHOW
La emotivas palabras de Paula

La emotivas palabras de Paula Chaves a su hija Olivia por su crecimiento: el tierno video retro

Mirtha Legrand sorprendió a Jimena Monteverde en su programa: “Para competir conmigo”

Camilota contó cómo fue el momento en que se enteró del grave accidente de Thiago Medina: “Lo esperaba con pizzas”

La salud de Thiago Medina: el nuevo parte médico del hospital de Moreno donde está internado

El tenso momento que se vivió al aire de Crónica TV: un hombre irrumpió en el estudio con un arma blanca