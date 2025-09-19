El iPhone 17 ya está a la venta en Colombia: estos son los precios de todos los nuevos celulares

La nueva serie iPhone 17 se encuentra oficialmente a la venta a nivel mundial. Apple advierte que la disponibilidad puede variar según el país, pero en Colombia los modelos ya pueden adquirirse a través de diferentes canales, con estos precios de referencia:
- iPhone 17: versión de 256 GB disponible por 4.699.000 COP; la de 512 GB cuesta 5.879.000 COP.
- iPhone 17 Air: modelo de 256 GB por 5.829.000 COP; el de 512 GB, 6.999.000 COP y la versión de 1 TB alcanza los 8.219.000 COP.
- iPhone 17 Pro: opción de 256 GB a 6.449.000 COP; 512 GB por 7.669.000 COP; 1 TB disponible en 8.829.000 COP y la versión de 2 TB, en 11.699.000 COP.
- iPhone 17 Pro Max: el modelo de 256 GB está a 6.999.000 COP; 512 GB, 8.199.000 COP; 1 TB en 9.399.000 COP y la versión de 2 TB, disponible por 11.699.000 COP.
Por primera vez en la historia, el lanzamiento de la nueva serie iPhone, junto con los modelos más recientes de Apple Watch y AirPods, se realiza en Colombia de manera simultánea con Estados Unidos.
Qué otros productos lanzó Apple
Apple también lanzó los siguientes productos:
- AirPods Pro 3: disponible desde $1.279.000
- Apple Watch SE 3: se encuentra disponible desde $1.469.000.
- Apple Watch Series 11: su precio se encuentra desde $2.349.000.
- Apple Watch Ultra 3: los usuarios lo pueden encontrar desde $4.399.000.
Cuáles son las principales características del iPhone 17
El iPhone 17 debuta con el chip A19 de 3 nanómetros, que ofrece mayor potencia y eficiencia energética, aportando hasta 8 horas adicionales de autonomía frente al modelo previo. Su pantalla de 6,3 pulgadas, con tasa de refresco de 120 Hz, asegura imágenes nítidas y movimientos más fluidos.
En fotografía, el modelo base incluye un sensor principal de 48 MP y un telefoto de 12 MP. La cámara frontal con inteligencia artificial mejora las tomas grupales al detectar más rostros, ajustar el encuadre y permitir capturas en formato horizontal sin necesidad de girar el teléfono.
Entre sus funciones de software destacan la traducción en tiempo real y la búsqueda visual con soporte de IA.
El iPhone 17 Air apuesta por la delgadez con un cuerpo ultrafino de 5,6 mm, disponible en negro, blanco, dorado y azul cielo. Integra una cámara trasera de 48 MP con zoom óptico 2x y una frontal de 18 MP.
Debido a su diseño, elimina la bandeja física para tarjetas SIM y funciona únicamente con eSIM. Está impulsado por el chip A19 Pro.
El iPhone 17 Pro, por su parte, incorpora el chip A19 Pro, que aumenta el rendimiento en un 40 %.
También suma un sistema de cámara de vapor para controlar el calor y un módulo fotográfico de diseño rectangular. Sus tres sensores traseros de 48 MP ofrecen zoom digital de hasta 40x y captan más luz, lo que se traduce en colores más precisos y realistas.
Cómo son los nuevos AirPods y modelos de Apple Watch
Los AirPods Pro 3 llegan con una cancelación de ruido hasta cuatro veces más efectiva que la de la generación anterior e integran traducción en tiempo real, lo que permite comprender conversaciones directamente en el idioma configurado.
Su diseño se ajusta a diferentes tamaños de oído y cuenta con certificación IP57, que garantiza resistencia al agua y al sudor, de acuerdo con Apple.
En la categoría de relojes, el Apple Watch Series 11 incorpora una pantalla 10 veces más duradera y un sistema de salud mejorado capaz de detectar hipertensión y emitir alertas, con disponibilidad en más de 150 países.
El Apple Watch Ultra 3 se consolida como el modelo más completo, según Apple, gracias a la conexión satelital para enviar mensajes y llamadas de emergencia, una autonomía de hasta 42 horas y una pantalla más amplia y luminosa.
Por otro lado, el Apple Watch SE 3 se presenta como la alternativa más accesible, con funciones básicas de salud, control mediante gestos, reproducción multimedia, pantalla always-on y hasta 8 horas de uso con tan solo 15 minutos de carga.