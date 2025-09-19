El iPhone 17 ya está a la venta en Colombia: estos son los precios de todos los nuevos celulares

Apple señala que la disponibilidad puede diferir de un país a otro. REUTERS/Ann Wang

La nueva serie iPhone 17 se encuentra oficialmente a la venta a nivel mundial. Apple advierte que la disponibilidad puede variar según el país, pero en Colombia los modelos ya pueden adquirirse a través de diferentes canales, con estos precios de referencia:

iPhone 17 : versión de 256 GB disponible por 4.699.000 COP; la de 512 GB cuesta 5.879.000 COP.

iPhone 17 Air : modelo de 256 GB por 5.829.000 COP; el de 512 GB, 6.999.000 COP y la versión de 1 TB alcanza los 8.219.000 COP.

iPhone 17 Pro : opción de 256 GB a 6.449.000 COP; 512 GB por 7.669.000 COP; 1 TB disponible en 8.829.000 COP y la versión de 2 TB, en 11.699.000 COP.

iPhone 17 Pro Max: el modelo de 256 GB está a 6.999.000 COP; 512 GB, 8.199.000 COP; 1 TB en 9.399.000 COP y la versión de 2 TB, disponible por 11.699.000 COP.

Por primera vez en la historia, el lanzamiento de la nueva serie iPhone, junto con los modelos más recientes de Apple Watch y AirPods, se realiza en Colombia de manera simultánea con Estados Unidos.

En las tiendas oficiales de Apple, el iPhone 17 ya se encuentra a la venta. (Apple)

Qué otros productos lanzó Apple

Apple también lanzó los siguientes productos:

AirPods Pro 3: disponible desde $1.279.000

Apple Watch SE 3: se encuentra disponible desde $1.469.000.

Apple Watch Series 11: su precio se encuentra desde $2.349.000.

Apple Watch Ultra 3: los usuarios lo pueden encontrar desde $4.399.000.

Apple lanzó tres nuevos modelos de Apple Watch, con diferentes precios. REUTERS/Shannon Stapleton

Cuáles son las principales características del iPhone 17

El iPhone 17 debuta con el chip A19 de 3 nanómetros, que ofrece mayor potencia y eficiencia energética, aportando hasta 8 horas adicionales de autonomía frente al modelo previo. Su pantalla de 6,3 pulgadas, con tasa de refresco de 120 Hz, asegura imágenes nítidas y movimientos más fluidos.

En fotografía, el modelo base incluye un sensor principal de 48 MP y un telefoto de 12 MP. La cámara frontal con inteligencia artificial mejora las tomas grupales al detectar más rostros, ajustar el encuadre y permitir capturas en formato horizontal sin necesidad de girar el teléfono.

Entre sus funciones de software destacan la traducción en tiempo real y la búsqueda visual con soporte de IA.

El iPhone Air es la gran novedad de este lanzamiento. (Infobae)

El iPhone 17 Air apuesta por la delgadez con un cuerpo ultrafino de 5,6 mm, disponible en negro, blanco, dorado y azul cielo. Integra una cámara trasera de 48 MP con zoom óptico 2x y una frontal de 18 MP.

Debido a su diseño, elimina la bandeja física para tarjetas SIM y funciona únicamente con eSIM. Está impulsado por el chip A19 Pro.

El iPhone 17 Pro, por su parte, incorpora el chip A19 Pro, que aumenta el rendimiento en un 40 %.

También suma un sistema de cámara de vapor para controlar el calor y un módulo fotográfico de diseño rectangular. Sus tres sensores traseros de 48 MP ofrecen zoom digital de hasta 40x y captan más luz, lo que se traduce en colores más precisos y realistas.

La línea Pro se caracteriza por integrar una cámara de vapor. (Infobae)

Cómo son los nuevos AirPods y modelos de Apple Watch

Los AirPods Pro 3 llegan con una cancelación de ruido hasta cuatro veces más efectiva que la de la generación anterior e integran traducción en tiempo real, lo que permite comprender conversaciones directamente en el idioma configurado.

Su diseño se ajusta a diferentes tamaños de oído y cuenta con certificación IP57, que garantiza resistencia al agua y al sudor, de acuerdo con Apple.

En la categoría de relojes, el Apple Watch Series 11 incorpora una pantalla 10 veces más duradera y un sistema de salud mejorado capaz de detectar hipertensión y emitir alertas, con disponibilidad en más de 150 países.

La función más llamativa de los AirPods Pro 3 es la traducción en vivo. REUTERS/Manuel Orbegozo

El Apple Watch Ultra 3 se consolida como el modelo más completo, según Apple, gracias a la conexión satelital para enviar mensajes y llamadas de emergencia, una autonomía de hasta 42 horas y una pantalla más amplia y luminosa.

Por otro lado, el Apple Watch SE 3 se presenta como la alternativa más accesible, con funciones básicas de salud, control mediante gestos, reproducción multimedia, pantalla always-on y hasta 8 horas de uso con tan solo 15 minutos de carga.