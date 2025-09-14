Cómo hacer una foto Polaroid con tu artista o súper héroe favorito usando la IA Gemini

Gemini de Google permite posar con una leyenda en segundos: la nueva tendencia en imágenes virales

Las imágenes tipo Polaroid con celebridades o superhéroes se han convertido en una tendencia viral en redes sociales en 2025. Aunque en apariencia parecen retratos auténticos, su origen es la inteligencia artificial.

Gemini, la plataforma desarrollada por Google, es una de las herramientas más empleadas para crear estas escenas realistas y personalizadas, permitiendo a los usuarios “posar” junto a cualquier artista, personaje de ficción o superhéroe favorito en cuestión de segundos.

Qué es Gemini y cómo funciona para generar imágenes

Gemini es un sistema de IA generativa que transforma instrucciones textuales en imágenes digitales. Diseñado para que cualquiera pueda crear contenidos visuales sin editar ni conocer sobre fotografía, permite describir exactamente lo que el usuario quiere ver.

Descubre cómo hacer una foto con tu artista favorita usando Gemini. (Foto: Gemini)

Desde los rasgos físicos de los personajes hasta el fondo, la iluminación, los colores o el nivel de desenfoque, la plataforma interpreta la descripción y produce diferentes versiones que simulan fotos tomadas por una cámara instantánea clásica.

Por razones de privacidad, Gemini no crea imágenes de personas reales a partir de fotos públicas o encontradas en línea. Si alguien quiere aparecer en la composición, debe subir una imagen propia y autorizar su uso para la generación del retrato. Esto limita la posibilidad de falsificaciones y promueve un uso ético de la inteligencia artificial.

Cómo crear una foto Polaroid con tu artista favorito usando Gemini

El procedimiento es intuitivo, incluso para quienes no tienen experiencia previa con IA o edición digital. Estos son los pasos básicos para lograr un retrato tipo Polaroid junto a un famoso o superhéroe:

Así funcionan las fotos Polaroid generadas por IA: Gemini y la fantasía al alcance de todos - Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Accede a Gemini desde un navegador o la app móvil compatible. Es necesario iniciar sesión con una cuenta de Google y autorizar las funciones de generación de imágenes. Carga tu retrato (opcional). Si buscas aparecer en la foto, sube una imagen bien iluminada y clara de ti mismo. Gemini la utilizará como base para integrarte en la escena. Escribe un prompt descriptivo. El realismo depende directamente de las instrucciones. Por ejemplo, “Foto tipo Polaroid con flash, dos personas posando frente a una cortina blanca. Yo aparezco al lado de Spider-Man, ambos abrazados, imagen con bordes ligeramente desenfocados para un efecto vintage”. Personaliza los detalles. Es posible agregar información sobre la ropa, el entorno, la pose, el color de la luz o el estilo del retrato para que el resultado sea más preciso. Espera unos segundos mientras Gemini genera opciones. El sistema mostrará varias alternativas. Puedes seleccionar una, ajustar el prompt, o pedir cambios hasta obtener la imagen ideal. Descarga y comparte. La imagen final puede descargarse en alta calidad y compartirse en redes sociales. Para evitar confusiones, los expertos en ética digital aconsejan aclarar que la foto fue creada por IA.

Controles de seguridad en IA

Paso a paso para unirte a la tendencia digital que combina nostalgia y tecnología.

La popularidad de estas imágenes responde tanto al efecto nostálgico de lo analógico como a la fascinación por experimentar con tecnología avanzada. Las fotos estilo Polaroid evocan recuerdos de la fotografía instantánea, mientras permiten crear situaciones imposibles en la vida real, como posar con un músico, actuar junto a un superhéroe o situarse en escenarios ficticios.

Gemini y otras plataformas aplican controles para evitar la generación de deepfakes nocivos, identificando las imágenes artificiales mediante etiquetas digitales. Google recomienda claramente informar cuando se comparte contenido creado por IA, especialmente si involucra celebridades o personajes reconocibles, evitando así problemas de desinformación o fraudes visuales.

Un fenómeno viral en la cultura digital

Esta tendencia recuerda experiencias previas donde los usuarios han recreado imágenes en estilos específicos, como el boom de los retratos al estilo Ghibli impulsado por generadores IA en meses pasados. Ahora, el estilo Polaroid potencia la creatividad, permitiendo vínculos digitales con referentes de la música, el cine, el deporte y la cultura pop.

Gemini ofrece a los usuarios una vía sencilla y segura para crear recuerdos personalizados, explorar la convergencia entre nostalgia y tecnología y compartir nuevas formas de expresión visual. La inteligencia artificial continúa ampliando el horizonte de la fotografía social, y el retrato instantáneo virtual se consolida como una de las muestras más espectaculares de esta revolución digital.