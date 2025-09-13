Magis TV: qué pasa si vinculo mi cuenta de correo electrónico con esta plataforma

Entre los riesgos más destacados está el uso de una cuenta de correo electrónico vinculada a Magis TV. (Fotocomposición: Infobae)

Magis TV es una plataforma que permite a sus usuarios acceder de manera gratuita a películas, series y partidos de fútbol.

Sin embargo, representa un serio riesgo para la ciberseguridad, ya que ofrece contenido sin pagar suscripciones ni contar con licencias oficiales, lo que la convierte en una alternativa pirata frente a servicios legales como Netflix o Disney+.

En Argentina, una orden judicial dispuso su bloqueo definitivo, dejando fuera de servicio a cientos de miles de usuarios que la utilizaban a diario en celulares, computadoras, TV Box y Smart TV.

Magis TV es una alternativa ilegal frente a servicios legítimos como Netflix o Disney+. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

Este hecho pone en evidencia los riesgos asociados al uso de plataformas ilegales que, aunque atractivas por su gratuidad, pueden comprometer la seguridad digital de los usuarios.

Uno de los principales peligros es vincular una cuenta de correo electrónico con Magis TV. Al hacerlo, los usuarios exponen información personal y credenciales de acceso que podrían ser utilizadas con fines maliciosos, como robo de identidad, acceso no autorizado a otras plataformas o envío masivo de spam.

Además, estas aplicaciones piratas suelen carecer de protocolos de protección de datos, lo que incrementa el riesgo de filtraciones o fraudes.

Para empezar, es importante que los usuarios comprendan que el acceso gratuito a contenidos pagos casi siempre implica una contraparte: pérdida de seguridad, exposición de datos personales y vulnerabilidad ante ciberataques.

Magis TV representar un peligro para la ciberseguridad de los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Optar por servicios legales no solo garantiza calidad y estabilidad, sino también la protección de la información digital y la tranquilidad de navegar sin riesgos.

Cómo eliminar mi cuenta de Magis TV

Es recomendable que los usuarios eliminen su cuenta lo antes posible. Para hacerlo, deben seguir estos pasos:

Abrir la aplicación de Magis TV. Acceder al perfil o configuración de cuenta. Seleccionar la opción ‘Eliminar cuenta’ o ‘Cerrar sesión definitiva’. Confirmar la eliminación siguiendo las instrucciones en pantalla.

También se recomienda eliminar la aplicación del dispositivo y, en caso de haber concedido permisos especiales —como acceso al almacenamiento o a la ubicación—, revocarlos manualmente desde la configuración del teléfono.

Asimismo, es prudente cambiar las contraseñas asociadas si se usó el mismo correo electrónico o método de inicio de sesión en otras plataformas.

En Cuevana se pueden encontrar diversos títulos recién estrenados en cine, pero su uso es peligroso. (Cuevana)

Qué ocurre con Cuevana

Cuevana se asemeja a Magis TV porque ambas plataformas brindan acceso gratuito a películas, series y otros contenidos audiovisuales sin disponer de licencias oficiales de distribución.

Operan fuera del marco legal al transmitir material protegido por derechos de autor, lo que implica un riesgo tanto legal como de seguridad para quienes las utilizan.

Además, suelen sostenerse mediante publicidad invasiva y, en muchos casos, obligan a ingresar en enlaces externos o instalar programas que pueden resultar peligrosos. Al igual que Magis TV, Cuevana carece de garantías en la protección de datos y no ofrece un soporte técnico confiable.

Qué alternativas seguras a Magis TV existen

Pluto TV proporciona una experiencia equivalente a la TV tradicional, sin necesidad de pagar. (Pluto TV)

Algunas de las alternativas seguras a Magis TV que existen son:

Pluto TV.

Brinda una experiencia similar a la televisión tradicional, pero sin costo alguno.

Con una extensa selección de canales en vivo y contenido a demanda, la plataforma permite disfrutar de películas, series, programas de entretenimiento y documentales. Propiedad de Paramount Global, Pluto TV se financia mediante publicidad.

El servicio está disponible en varias regiones, como América Latina y Europa, aunque el catálogo cambia según el país.

Crackle.

Crackle es una plataforma de streaming gratuita que permite ver películas, series y producciones originales sin necesidad de pagar una suscripción. Desarrollada por Sony, se financia mediante anuncios publicitarios y brinda acceso libre a su catálogo.

Se distingue por su facilidad de uso y por ofrecer títulos clásicos y populares de diversos géneros, entre ellos comedia, drama, acción y documentales.

El contenido puede disfrutarse desde su página web oficial o a través de la aplicación disponible para dispositivos móviles con sistemas iOS y Android. Es importante destacar que la disponibilidad del servicio depende del país.