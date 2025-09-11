Oracle se dispara en la nube de IA y Larry Ellison se acerca a Elon Musk como el hombre más rico del mundo

El auge de Oracle en el mercado bursátil ha tenido un impacto inmediato en la fortuna personal de Larry Ellison. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic/Gonzalo Fuentes)

En las últimas jornadas, Oracle ha experimentado un crecimiento bursátil excepcional impulsado por su consolidación como proveedor relevante de servicios de IA en la nube, una tendencia que ha repercutido directamente en el patrimonio de su cofundador, Larry Ellison, quien se aproxima a Elon Musk en la lista de las mayores fortunas del mundo.

La combinación entre la adjudicación de nuevos contratos multimillonarios y el posicionamiento estratégico de Oracle en alianzas clave con empresas como Amazon, Microsoft y Alphabet, ha llevado las acciones a máximos históricos y ha acelerado la entrada de la compañía en el exclusivo grupo de los billones de dólares en valoración de mercado.

Oracle lidera el auge de la IA en la nube y dinamiza el mercado tecnológico

La cotización de las acciones de Oracle se disparó un 42,8%, situándose en 345,49 dólares, lo que representa el mayor alza porcentual diaria desde 1992. Este repunte derivó en una adición de aproximadamente 299.000 millones de dólares a la valoración de mercado de la compañía, que está en torno a los 969.000 millones.

Oracle ha reforzado su presencia en el sector al cerrar acuerdos clave con compañías como Amazon, Alphabet y Microsoft. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Si se mantienen estas tendencias, Oracle se acercará al grupo de empresas valoradas en más de un billón de dólares. El crecimiento acumulado en el año alcanza un 45%, superando incluso al índice S&P 500 y a las conocidas “Siete Magníficas”, según los datos bursátiles recientes.

El impulso se atribuye en gran medida a la firma de cuatro contratos multimillonarios y al cambio en toda la industria, liderado por empresas como OpenAI y xAI, para invertir agresivamente y asegurar la enorme capacidad informática necesaria para mantenerse a la vanguardia de la IA, de acuerdo a la información del anuncio corporativo.

La directora ejecutiva de Oracle, Safra Catz, anticipó un futuro prometedor al afirmar: “En los próximos meses, esperamos captar varios clientes multimillonarios adicionales y es probable que el RPO supere el medio billón de dólares”, durante la conferencia de resultados.

Oracle es una empresa multinacional especializada en el desarrollo de software, servicios en la nube y soluciones de bases de datos para organizaciones. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Larry Ellison se aproxima al podio de las grandes fortunas globales

El auge de Oracle en el mercado bursátil ha tenido un impacto inmediato en la fortuna personal de Larry Ellison, quien posee el 41% de la compañía. Según Forbes, su patrimonio neto se incrementó en cerca de 102.000 millones de dólares tras el último ascenso de las acciones, alcanzando aproximadamente los 395.000 millones y posicionándose cada vez más cerca de Elon Musk en la carrera por el título de la persona más rica del mundo.

Ellison, de 81 años y ex CEO de Oracle, se consolida así como uno de los grandes protagonistas de la revolución tecnológica actual, según las cifras publicadas en el informe.

Larry Ellison es un empresario y programador estadounidense reconocido por haber fundado Oracle Corporation. REUTERS

Alianzas estratégicas y expansión del ecosistema de IA en la nube

Oracle ha reforzado su presencia en el sector al cerrar acuerdos clave con compañías como Amazon, Alphabet y Microsoft. A través de estas alianzas, los clientes ahora pueden ejecutar Oracle Cloud Infrastructure (OCI) junto con servicios nativos de otros gigantes tecnológicos, lo que ha multiplicado por más de dieciséis los ingresos derivados de estas colaboraciones en el primer trimestre del año.

Los analistas han destacado el papel central de Oracle en el proyecto Stargate de SoftBank y OpenAI. Ben Reitzes, de Melius Research, remarcó: “Lo importante es que esta cifra ahora incluye las contribuciones de la empresa Stargate y otras dos grandes compañías de IA, lo que significa que los ingresos después de 2026 serán mucho mayores”.

La participación de Oracle en estos proyectos apunta a que la compañía desempeñará un rol estratégico en la infraestructura de IA global, en un entorno donde se pronostican inversiones cercanas a los 500.000 millones de dólares.

En paralelo, Oracle también provee servicios en la nube a xAI, la startup liderada por Elon Musk, solidificando así la estrecha relación comercial entre ambos empresarios e incorporando más relevancia a su influencia en el sector tecnológico.

Oracle también provee servicios en la nube a xAI, la startup liderada por Elon Musk. REUTERS/Robert Galbraith

Cómo impacta Oracle en el mercado de semiconductores y su competencia

El fuerte desempeño de Oracle en el primer trimestre impactó positivamente en el valor de otras empresas ligadas al ecosistema tecnológico. Las acciones de Nvidia, Broadcom y Advanced Micro Devices —proveedores de semiconductores usados en centros de datos— ascendieron entre un 3,8% y un 10,6%, mientras CoreWeave, uno de los principales competidores en servicios de IA, subió aproximadamente un 20%.

Oracle, junto a estas firmas, ha acelerado el dinamismo en los mercados relacionados, incrementando la atención de inversores y analistas en torno a la infraestructura digital global.

Actualmente, Microsoft, Amazon Web Services y Google Cloud ostentan conjuntamente el 65% del mercado de computación en la nube, mientras Oracle, Alibaba, CoreWeave y otras entidades compiten por incrementar su cuota.

La valoración de las acciones de Oracle se sitúa a más de 33,34 veces sus estimaciones de ganancias a 12 meses, cifra que supera los múltiplos de competencia como Amazon (32,34) y Microsoft (30,83), reflejando así la confianza de los inversores en la capacidad de crecimiento de la compañía en el sector de nube e inteligencia artificial.