En qué países el iPhone 17 solo tendrá eSIM y qué beneficios tiene

Apple elimina la ranura física en el iPhone Air y amplía la lista de países donde el iPhone 17 será solo eSIM

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

iPhone 17 solo tendrá eSIM
iPhone 17 solo tendrá eSIM en algunos países.

Apple ha dado un paso definitivo hacia el futuro de la conectividad móvil. Con la llegada de la nueva serie iPhone 17, la compañía ha decidido eliminar por completo la bandeja física de la tarjeta SIM en el modelo iPhone Air, que ahora será solo compatible con eSIM en todos los países donde se venda oficialmente.

Aunque este cambio se irá implementando de manera progresiva en el resto de modelos, representa un movimiento clave que marca el inicio de la transición global hacia los teléfonos completamente digitales en materia de conectividad.

La eSIM, o tarjeta SIM electrónica, no es un concepto nuevo, pero sí ha tardado en masificarse. Apple fue uno de los primeros fabricantes en impulsarla y, en los últimos años, había limitado los iPhone solo con eSIM a mercados específicos como Estados Unidos. Sin embargo, con la familia iPhone 17, la estrategia se expande a más regiones, acelerando el abandono definitivo de las tarjetas físicas.

En la mayoría de países
En la mayoría de países el iPhone 17 solo tendrá SIM.

El iPhone 17 Air será el pionero en adoptar esta medida a nivel global. En cambio, los iPhone 17, 17 Pro y 17 Pro Max seguirán ofreciendo versiones con bandeja SIM en la mayoría de los países, aunque con una lista creciente de territorios donde los usuarios solo podrán utilizar eSIM.

Los países donde el iPhone 17 será únicamente eSIM

Apple ha confirmado que, además de Estados Unidos, se suman nuevos mercados clave. Esta es la lista oficial de países y territorios donde los iPhone 17, 17 Pro y 17 Pro Max serán exclusivamente eSIM, sin bandeja para tarjetas físicas:

  • Bahrein
  • Canadá
  • Guam
  • Japón
  • Kuwait
  • México
  • Omán
  • Qatar
  • Arabia Saudí
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Estados Unidos
  • Islas Vírgenes de EE. UU.

La novedad más llamativa es la inclusión de Canadá y México, que se suman al movimiento iniciado en Norteamérica. Además, la expansión hacia Oriente Medio refleja el impulso que operadores de la región están dando a esta tecnología, en parte porque las tarjetas físicas solían implicar costos adicionales de activación para los usuarios.

Falta de soporte en eSIM
Falta de soporte en eSIM límita que todos los iPhone 17 solo usen está tecnología.

Qué beneficios ofrece un iPhone solo con eSIM

Más allá de la modernización tecnológica, Apple ha querido remarcar un beneficio práctico de eliminar la bandeja SIM: una batería más grande en los modelos Pro.

De acuerdo con la compañía, el espacio liberado al retirar la ranura física se aprovechó para incrementar la capacidad de la batería, lo que se traduce en dos horas extra de reproducción de video, alcanzando hasta 39 horas de autonomía en los iPhone 17 Pro y 17 Pro Max.

Otros beneficios clave de la eSIM son:

  • Mayor seguridad: al no existir una tarjeta física, se reduce el riesgo de clonación o robo de la SIM.
  • Facilidad de configuración: los usuarios pueden activar un plan escaneando un código QR o a través de la aplicación del operador.
  • Soporte para múltiples líneas: la eSIM permite almacenar varios perfiles, lo que facilita viajar o separar el número personal del laboral sin necesidad de usar dos tarjetas físicas.
  • Menor impacto físico en el diseño: al eliminar la bandeja, los fabricantes pueden aprovechar mejor el espacio interno del dispositivo.
Existe más de un beneficio
Existe más de un beneficio contar con eSIM.

Limitaciones y transición gradual

Aunque la decisión de Apple apunta hacia un futuro sin tarjetas físicas, la transición no será inmediata a nivel global. En regiones como Europa, América del Sur, África y gran parte de Asia, los iPhone 17 seguirán ofreciendo una configuración híbrida con bandeja SIM. Además, mercados como China, Hong Kong y Macao contarán incluso con modelos de doble SIM física, debido a la falta de soporte completo para la eSIM en todos los operadores locales.

Apple también destaca la compatibilidad con proveedores de eSIM globales como Airalo y Holafly, pensados para viajeros frecuentes. No obstante, el funcionamiento puede variar y, en algunos casos, sigue siendo más práctico y económico utilizar la tarjeta SIM de origen.

