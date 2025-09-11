Tecno

Cómo sacarle el máximo provecho a tu Smart TV: guía práctica

La integración de herramientas como Chromecast amplía las opciones de reproducción de contenidos multimedia y juegos en los televisores inteligentes

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Para los aficionados a los
Para los aficionados a los videojuegos, los modelos que incorporan Android TV como sistema operativo presentan una ventaja. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los televisores han dejado de ser simples pantallas dedicadas a la recepción pasiva de señales. Gracias a la evolución de la tecnología y la llegada de los Smart TV, mirar televisión ha dado paso a un abanico de posibilidades en el hogar digital. Hoy, la conexión a internet y las funciones inteligentes convierten a este aparato en un verdadero centro multimedia, donde la experiencia se personaliza y se multiplica con nuevas opciones de control y entretenimiento.

Funciones avanzadas del Smart TV para una experiencia multimedia única

El Smart TV pone en manos de sus usuarios mucho más que la visualización tradicional de contenidos. Una de las claves para incrementar su utilidad es el uso de aplicaciones móviles como control remoto. Integrar el televisor con el celular permite programar funciones, realizar configuraciones y operar el equipo sin depender únicamente del mando tradicional, ampliando las posibilidades de manejo y comodidad.

La oferta de aplicaciones preinstaladas, como YouTube o Spotify, facilita la selección y reproducción de videos y canciones directamente desde la pantalla del televisor. Esta característica, potenciada por la calidad de sonido que ofrecen algunos modelos —y que puede optimizarse aún más con una barra de sonido— transforma el Smart TV en el eje principal de la experiencia auditiva y visual del hogar.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los aficionados a los videojuegos, los modelos que incorporan Android TV como sistema operativo presentan una ventaja significativa. Con la posibilidad de descargar títulos directamente de Google Play y jugarlos en alta resolución, la experiencia gaming se traslada a la pantalla grande, proporcionando entretenimiento fluido y envolvente.

Smart TV, conectividad y hogar inteligente

La conectividad es otro de los pilares fundamentales de los Smart TV actuales. La integración de herramientas como Chromecast extiende aún más las opciones de reproducción de contenidos multimedia y juegos, permitiendo transmitir desde el smartphone a la televisión una amplia gama de aplicaciones, sin limitaciones del sistema operativo de base del equipo.

La consolidación del hogar conectado también encuentra soporte en los televisores inteligentes de última generación. A través del Internet de las Cosas (IoT), estos dispositivos pueden actuar como núcleos de control para gestionar diversos aparatos dentro del ecosistema doméstico, ofreciendo la posibilidad de regular luces, climatización u otros equipos desde el mismo lugar de entretenimiento.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, el acceso ilimitado a internet otorga al Smart TV una ventaja insuperable: el usuario dispone de una biblioteca de contenidos casi infinita, que abarca desde streaming hasta información, formación y ocio interactivo. Así, el televisor inteligente se convierte en el eje central de una experiencia personalizada, versátil y adaptada a las preferencias de cada usuario y familia.

Diferencias entre HDMI y HDMI ARC: qué debes saber

El HDMI (High-Definition Multimedia Interface) y el HDMI ARC (Audio Return Channel) son conexiones presentes en la mayoría de los televisores y sistemas de sonido modernos, pero cumplen funciones distintas. La principal diferencia radica en la dirección y el tipo de señal que pueden transmitir.

Mientras que un puerto HDMI convencional se emplea para transferir señales de vídeo y audio desde dispositivos externos, como reproductores Blu-ray, consolas o decodificadores hacia el televisor, el HDMI ARC introduce una ventaja notable: permite que el audio fluya en ambos sentidos.

(computerhoy.20minutos.es)
(computerhoy.20minutos.es)

Gracias a esta función, no solo el televisor recibe el sonido desde un dispositivo, sino que también puede enviar de vuelta el audio, por ejemplo, a una barra de sonido o un receptor AV.

Esto simplifica la instalación y evita la necesidad de cables adicionales, ya que con un único cable HDMI ARC el usuario disfruta tanto de imagen en alta definición como de audio de calidad optimizada, facilitando el control y mejorando la experiencia en los sistemas de entretenimiento del hogar.

