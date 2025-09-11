CEO de Oracle, Safra Catz, la mujer más rica del mundo con 400 millones de dólares en 6 horas

Bajo su gestión, las acciones de la organización crecieron más de un 800% desde 2014. (Foto: REUTERS/Joshua Roberts/File Photo)

El vertiginoso ascenso de las acciones de Oracle en la Bolsa de Nueva York ha tenido un impacto directo en la fortuna personal de su directora ejecutiva, Safra Catz, quien en tan solo seis horas incrementó su patrimonio en más de 400 millones de dólares, según estimaciones de Forbes.

Este crecimiento se produjo tras la publicación del informe financiero de la compañía, que reveló 455.000 millones de dólares en obligaciones de desempeño pendientes, una cifra que representa ingresos contractuales aún no reconocidos y que impulsó la confianza de los inversores.

El miércoles por la tarde, el patrimonio neto de Catz alcanzó los 3.400 millones de dólares, frente a los 3.000 millones de dólares con los que inició la jornada, de acuerdo con Forbes.

Es uno de los fundadores de la empresa y su patrimonio es uno de los mayores a nivel global. (Foto: REUTERS/Robert Galbraith/File Photo)

El efecto positivo de la subida bursátil también se reflejó en la fortuna del cofundador de Oracle, Larry Ellison, quien pasó a ser la segunda persona más rica del mundo, con un patrimonio estimado en 386.300 millones de dólares, un gran salto respecto a los 293.000 millones de dólares registrados esa misma mañana.

Por qué Oracle está resaltando en la industria tecnológica

Durante la presentación de resultados celebrada el martes, Catz destacó el papel de la compañía en el sector tecnológico: “Sin duda, tuvimos un comienzo de año increíble porque Oracle se ha convertido en la opción predilecta para cargas de trabajo de IA”, afirmó la ejecutiva.

Las perspectivas de crecimiento de la empresa se apoyan en la expansión de su negocio de infraestructura en la nube y en la firma de contratos con grandes actores de la inteligencia artificial.

El avance de la IA ha aumentado el valor de las empresas que potencian sus beneficios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Hemos firmado importantes contratos en la nube con las empresas más importantes de la IA, como OpenAI, xAI, Meta, Nvidia, AMD y muchas otras”, añadió.

Quién es Safra Catz, la directora ejecutiva de Oracle

El liderazgo de Catz en Oracle comenzó en 2014, cuando asumió el cargo de codirectora ejecutiva tras la renuncia de Ellison. Desde 2019, tras el fallecimiento de su codirector Mark Hurd, se ha mantenido como la única CEO de la compañía.

Bajo su gestión, las acciones de Oracle han alcanzado máximos históricos, con un crecimiento superior al 800% desde su llegada a la dirección, un fenómeno que no se observaba desde el auge tecnológico de 1999, según informó CNBC.

La rentabilidad de Oracle mejoró con la gestión de Katz. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

La trayectoria de Catz se remonta a su infancia en Israel y su posterior traslado a Brookline, Massachusetts, a los seis años, según Time. Se graduó en la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania en 1983 y obtuvo el título de abogada.

Antes de incorporarse a Oracle en 1999 como vicepresidenta senior, trabajó más de una década en Wall Street como banquera de inversiones. Su ascenso en la empresa fue rápido: en 2000 se integró en la junta directiva y en 2004 asumió la presidencia.

De qué qué forma ha sido la gestión de Catz en Oracle

Previo a su nombramiento como CEO, Catz lideró el grupo de fusiones y adquisiciones de Oracle, gestionando la compra de decenas de empresas y contribuyendo al crecimiento de la compañía.

Su administración y liderazgo va más allá de la industria tecnológica. (Foto: REUTERS/Brendan McDermid)

Entre las operaciones más destacadas bajo su dirección figuran la adquisición de PeopleSoft por 10.300 millones de dólares en 2004 y la de Sun Microsystems por 7.400 millones de dólares en 2009, ambas tras superar complejos desafíos regulatorios.

En el ámbito de la compensación, Catz se situó entre las CEO mejor remuneradas de Estados Unidos en 2022, con una retribución total de 138 millones de dólares, principalmente en opciones sobre acciones. En 2024, su compensación ascendió a casi 6,5 millones de dólares, según documentos presentados por Oracle ante las autoridades.

La influencia de Catz trasciende el sector tecnológico. En 2016, se incorporó al grupo de transición del presidente estadounidense Donald Trump antes de su primer mandato y actualmente integra el Consejo Asesor de Seguridad Nacional junto a otros líderes como Mary Barra (General Motors), Brian Moynihan (Bank of America), Hamdi Ulukaya (Chobani) y Marc Andreessen (Andreessen Horowitz).