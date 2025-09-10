El primer puesto de Elon Musk como la persona más rica del mundo está en la cuerda floja: Larry Ellison va tras él

Elon Musk sigue siendo el más rico del mundo con US$ 385.000 millones, pese a perder US$ 48.800 millones en lo que va del año. REUTERS/Nathan Howard/File Photo

Elon Musk sigue siendo la persona más rica del mundo con un patrimonio de 385.000 millones de dólares, aunque en lo que va del año su fortuna ha disminuido en USD 48.800 millones.

En contraste, Larry Ellison ocupa el segundo lugar en patrimonio total de 295.000 millones de dólares, pero lidera en crecimiento anual, ya que su riqueza aumentó más de USD 100.000 millones en 2025, impulsada por el sólido desempeño de Oracle, según datos del Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

Aunque Musk conserva el primer puesto por patrimonio total, la caída de su fortuna en lo que va del año, frente al fuerte crecimiento de Ellison, sugiere que su liderazgo en el ranking podría verse amenazado.

Musk tiene un YTD change negativo de –US$ 48.800 millones, lo que indica que perdió parte de su riqueza este año. (Índice de Multimillonarios de Bloomberg)

Por qué la fortuna de Larry Ellison ha aumentado

La fortuna de Larry Ellison, cofundador y ex CEO de Oracle, registró un aumento tras el repunte de las acciones de la compañía, impulsado por la creciente demanda de capacidad en sus centros de datos por parte de clientes de inteligencia artificial.

Las acciones llegaron a subir hasta un 34%, y si esta tendencia se mantiene al cierre del mercado, Ellison podría superar a Elon Musk en riqueza personal.

La directora ejecutiva de Oracle, Safra Catz, anunció que la empresa firmó cuatro contratos multimillonarios en el último trimestre y espera concretar varios más en los próximos meses.

Ellison, al ser el principal accionista individual de Oracle, obtiene una ganancia directa con este repunte. REUTERS/Elizabeth Frantz

Estos resultados refuerzan el papel de Oracle como proveedor de infraestructura para el sector de la IA, especialmente en servicios de nube y software de bases de datos. En julio de 2025, la compañía también reveló un acuerdo para suministrar 4,5 gigavatios de energía a OpenAI, empresa matriz de ChatGPT.

Ellison, como mayor accionista individual de Oracle, se beneficia directamente de este repunte. De mantenerse, podría convertirse en la persona más rica del mundo.

Bloomberg destacó que este sería el mayor incremento de riqueza en un solo día registrado por su índice, el cual será actualizado tras el cierre del mercado.

Por qué Elon Musk se mantiene como la persona más rica

Elon Musk continúa siendo la persona más rica del mundo, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, pese a la volatilidad de sus negocios y a la pérdida de valor de su fortuna en lo que va del año.

Musk se ha mantenido en el primer puesto gracias a la diversidad de sus empresas —como Tesla, SpaceX y X (antes Twitter)—. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Su patrimonio total asciende a US$ 385.000 millones, lo que lo mantiene por encima de Larry Ellison, cofundador de Oracle, que ocupa el segundo puesto con US$ 295.000 millones.

Musk ha logrado prevalecer gracias a la diversificación de sus compañías —entre ellas Tesla, SpaceX y X (antes Twitter)—, que lo consolidan como uno de los empresarios más influyentes de la actualidad.

A esto se suma un nuevo paquete de compensación aprobado por los accionistas de Tesla, que podría alcanzar un valor cercano a US$ 1 billón si la compañía cumple con ciertos hitos de crecimiento.

Quién es y qué hace Larry Ellison

Larry Ellison es un empresario, inversor y filántropo estadounidense, reconocido como uno de los magnates tecnológicos más influyentes del mundo.

En 1977, Ellinson cofundó Oracle, hoy líder mundial en bases de datos y servicios en la nube. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Nació en Nueva York en 1944 y en 1977 cofundó Oracle Corporation, compañía que se convirtió en líder global en software de bases de datos y servicios de nube. Durante décadas, Ellison se desempeñó como director ejecutivo, cargo que dejó en 2014.

Ellison es además el mayor accionista individual de Oracle, lo que lo mantiene entre las personas más ricas del planeta.

Su visión empresarial ha estado marcada por la apuesta en infraestructura para inteligencia artificial, un sector donde Oracle se ha posicionado como proveedor de capacidad informática para grandes compañías.

Fuera de la tecnología, Ellison ha invertido en bienes raíces, aviación y deportes, e incluso posee la isla de Lanai en Hawái.