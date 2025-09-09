Tecno

Microsoft deja de depender de OpenAI: ahora pagará por usar la IA de Anthropic

La integración de la IA de Anthropic no supondría ninguna modificación en el precio de las suscripciones para los usuarios finales

La motivación de Microsoft radicaría en el rendimiento que los modelos de Anthropic han mostrado en entornos productivos.

En los últimos años, Microsoft se convirtió en el mayor inversionista de OpenAI, con un aporte acumulado que supera los USD 13.000 millones, lo que permitió a la tecnológica adelantarse en la carrera de la inteligencia artificial, incorporando algoritmos punteros en productos como Word, Excel, PowerPoint y Outlook.

Sin embargo, el uso casi exclusivo de los modelos de OpenAI no solo generó una relación de dependencia tecnológica, sino que recientemente se vio desafiado ante la emergencia de competidores como Anthropic y la aparición de nuevos conflictos internos entre equipos de ambas compañías.

Según un informe publicado por el portal The Information, Microsoft se está preparando para pagar a Amazon Web Services (AWS) con el objetivo de acceder a los modelos de IA de Anthropic —AWS figura como uno de los mayores accionistas de la startup— y aplicar estas tecnologías a los programas clave de Office 365.

Logo de Anthropic. (Europa Press)

Fuentes involucradas en el proyecto aseguraron al medio que la integración de la IA de Anthropic no supondrá ninguna modificación en el precio de las suscripciones para los usuarios finales, al menos en esta etapa.

La motivación detrás de este viraje radica en el rendimiento que los modelos de Anthropic han mostrado en entornos productivos. Tanto desarrolladores como ingenieros de Microsoft 365 identificaron que Claude 4 Sonnet, la más reciente versión del modelo lingüístico de Anthropic, ofrece soluciones superiores en tareas como cálculos financieros en Excel y la generación automática de presentaciones en PowerPoint respecto a las capacidades de GPT-5.

Uno de los involucrados describió que “los modelos más recientes de Anthropic presentan un desempeño mejor que los de OpenAI a la hora de automatizar funciones en Excel o crear presentaciones de PowerPoint basadas en instrucciones”, según se recogió en el informe consultado.

Aplicaciones de Office 365. (Europa Press)

Más allá de la decisión empresarial, la estrategia tecnológica de Microsoft lleva meses evolucionando hacia una menor dependencia de proveedores externos. Prueba de ello es la reciente presentación de MAI-1 y MAI-Voice-1, los primeros grandes modelos de lenguaje desarrollados enteramente bajo la dirección de Mustafá Sulaymán, conocido por su rol como cofundador de Google DeepMind y posteriormente líder en IA de Microsoft.

Aunque estos modelos han demostrado ser eficientes y menos demandantes en términos de infraestructura de GPU, la compañía reconoce que su rendimiento aún no alcanza el de las alternativas líderes de mercado como Claude 4 Sonnet.

Mientras la integración de los motores de Anthropic en Office avanza, Microsoft también experimenta con otras alianzas tecnológicas. Actualmente se encuentra probando modelos desarrollados por DeepSeek para su plataforma en la nube Azure, buscando con ello maximizar la capacidad de respuesta y la cobertura de servicios de inteligencia artificial ante el crecimiento vertiginoso de la demanda global.

Logo de OpenAi. (Reuters)

Pese al distanciamiento operativo que implica este anuncio, Microsoft insiste en que su relación con OpenAI continuará. “OpenAI seguirá siendo nuestro socio en desarrollos de frontera y mantenemos nuestro compromiso con este acuerdo de largo plazo”, declaró un vocero de la compañía, reafirmando la naturaleza estratégica de su colaboración con la firma estadounidense pionera en IA generativa.

La llegada de Claude Sonnet 4 a Office no solo comporta cambios técnicos; podría reconfigurar el equilibrio del sector en torno a cuál modelo de IA domina las aplicaciones para el trabajo.

El reporte sostiene que, aunque GPT-5 representó un avance cualitativo, Claude Sonnet 4 logra generar presentaciones de PowerPoint más estéticas, consolidándose como la opción favorita de los ingenieros de aplicaciones de Microsoft. A este contexto se suma que ni Anthropic ni OpenAI respondieron a las consultas sobre el acuerdo, y Amazon Web Services prefirió no emitir comentarios.

Según el informe, está previsto que Microsoft comunique oficialmente la integración de los modelos Claude en Office durante las próximas semanas, con la promesa de mantener la estabilidad en los precios actuales y la intención clara de avanzar en una inteligencia artificial más eficiente y menos dependiente de un único socio tecnológico.

