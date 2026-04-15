Un economista de la Fundación Libertad descartó la “inflación cero” que había prometido Milei para agosto

El economista Ignacio Bongiovanni de la Fundación Libertad descartó la meta de inflación cero que había prometido Javier Milei para agosto en Argentina

En marzo, la inflación en Argentina se ubicó en 3,4%, con aumentos destacados en sectores como la educación, el transporte y la carne. Esta cifra generó repercusiones inmediatas en el ámbito político y económico. En diálogo con Infobae en Vivo Al Amanecer, Ignacio Bongiovanni, economista de la Fundación Libertad, analizó el índice de inflación y sus componentes fundamentales.

“El 3,4% está muy influido por cuestiones estacionales, como el aumento en el rubro de educación, que superó el 12%. Transporte estuvo por encima del 4%. Desde que comenzó el conflicto bélico en Oriente Medio, los combustibles aumentaron más de 23% en Argentina, y eso genera una suba en el índice de precios”, explicó Bongiovanni.

El economista apuntó al impacto de la desregulación de tarifas que, según él, revela valores reales superiores a los establecidos artificialmente por el gobierno anterior. Subrayó que la diferencia entre precios subsidiados y reales se cubría con emisión monetaria, lo que impulsó la aceleración inflacionaria. “Eso fue lo que nos hizo llegar al 300% anual de inflación en 2023, con los últimos meses en torno al 20 o 25% mensual”, añadió.

Bongiovanni también señaló los desafíos del salario real frente a los niveles actuales de inflación. Afirmó que si los salarios van detrás de la inflación, el salario real está perdiendo. “Pero el salario depende de la productividad, y esta depende de la inversión, que a su vez requiere reglas de juego estables y un clima favorable para los negocios”.

La inflación de marzo en Argentina se ubicó en 3,4% con aumentos marcados en sectores como educación, transporte y carne, según el Indec (Captura de video)

Proyecciones inflacionarias para los próximos meses

Consultado sobre el futuro inmediato, Bongiovanni proyectó una desaceleración de la inflación: “A mí me parece que vamos a estar por debajo del 3,4%. Hay que ir viendo cómo van terminando estas últimas semanas de abril. Es verdad que al Gobierno le resultó más fácil salir del 25% que heredó del kirchnerismo de inflación mensual y llevarlo a inflación de un dígito, y la teníamos en un piloto automático del 2% y ahora se nos fue al 3%”.

Respecto a la inflación núcleo, Bongiovanni resaltó la necesidad de continuar restringiendo la oferta monetaria y advirtió sobre la persistencia de riesgos. “El Gobierno debe trabajar mucho sobre la emisión. Se está diciendo que el Gobierno está comprando dólares para reservas, parte de ellos con emisión monetaria, y eso mantiene presión sobre el índice de precios”, afirmó.

Sobre el objetivo oficial de inflación cero para agosto, el economista consideró: “No, me parece que eso fue solo una idea, pero estamos muy lejos de poder alcanzar el 0% en agosto. Con lo acumulado este año ya estamos en un nueve y pico, así que lamentablemente a ese objetivo no, no vamos a llegar”.

Perspectivas económicas y desafíos en el mercado laboral

El análisis de Bongiovanni destaca la transformación en el enfoque de la política económica. El economista indicó que el actual Gobierno impulsó un cambio hacia una economía más orientada a la oferta y la inversión extranjera, a diferencia de la etapa anterior basada en el estímulo al consumo público y en el empleo estatal.

El gráfico de barras de Infobae muestra la evolución mensual de la inflación, culminando en un 3,4% para marzo de 2026, con datos del Indec. (Inflación marzo mensual)

Bongiovanni remarcó: “Esta economía apuesta a que lleguen muchas inversiones y que Argentina exporte mucho más. Distintos sectores como la energía, la agroindustria y la minería muestran crecimiento". En ese marco, consideró que el contexto actual implica “sacrificios útiles” para poder ordenar las cuentas públicas y avanzar hacia una economía productiva.

Respecto al impacto sobre el empleo, Bongiovanni sostuvo que cambios estructurales generan una “destrucción creativa” en la que se pierden empleos en sectores protegidos para dar lugar a nuevas oportunidades en ramas más competitivas.

Al mismo tiempo criticó el sostenimiento de industrias ineficientes mediante subsidios. En ese sentido señaló que no se debe subsidiar trabajo improductivo. “Hay que bajar impuestos y regulaciones para que las empresas puedan competir en el exterior”.

Expectativas a mediano plazo y el rol del dólar

En cuanto a la posibilidad de alcanzar inflación cero en el corto o mediano plazo, el economista manifestó escepticismo ante la meta para el presente año. Bongiovanni planteó: “Si el Gobierno sigue achicando el Estado y elimina el déficit fiscal, se puede hablar de inflación cercana a cero el año que viene, no este”. En este sentido puso énfasis en que la inflación es un fenómeno monetario que tiene origen fiscal: se emite para financiar el exceso de gasto público.

El rol del dólar continúa siendo central en la percepción social y en la estabilidad macroeconómica argentina. Para Bongiovanni, “el dólar es gobernabilidad en Argentina. Cuando hay corridas cambiarias, sube el índice de precios. El argentino mira el dólar todos los días porque de eso depende mucha estabilidad”.

El Gobierno de Javier Milei apuesta por una economía orientada a la inversión extranjera y la exportación ante la caída del consumo y el empleo estatal

De este modo, los datos de marzo, las promesas oficiales de reducción inflacionaria y el análisis del sector privado delinean un cuadro de incertidumbre con desafíos en la búsqueda de mayor competitividad y recuperación del poder adquisitivo en Argentina.

El discurso de Milei en la AmCham

En la jornada del martes 14, Javier Milei partició del AmCham Summit 2026. El mandatario dio un discurso ante empresarios y habló del último dato de inflación que informó el Indec, que dio 3,4% y significó una suba importante respecto al 2,9% de febrero.

“Habitualmente, los políticos cuando reciben un mal dato suelen fingir demencia o hablar de cualquier otra cosa. Nosotros tendríamos un montón de cosas buenas para hablar el día de hoy, pero como soy Milei y detesto la forma de hacer las cosas de la política tradicional, y como odio la inflación, y como el dato no me gustó y me repugna, voy a hablar de inflación”, dijo el mandatario.

El presidente señaló que el récord de consumo, Producto Bruto Interno y exportaciones muestran señales positivas, aunque reconoció efectos adversos en sectores sensibles de la economía. “Lo bueno de este dato es tomar conciencia de que la inflación para adelante se va a derrumbar y la economía va a retomar el sendero de crecimiento que teníamos previo al ataque de la política”, agregó Milei ante un público conformado por empresarios, políticos y potenciales inversores.

A la par de las declaraciones del presidente, el salón registró aplausos y gestos de respaldo. Manuel Adorni, vocero presidencial, también estuvo presente. La coincidencia del discurso con la publicación del dato de inflación del INDEC evidenció la centralidad del tema en la agenda pública.

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