El ejército iraní amenazó con impedir el comercio alrededor de la península de Arabia si EEUU mantiene el bloqueo a sus puertos

El régimen de Irán advirtió que impedirá cualquier tipo de exportación o importación en el golfo Pérsico, el golfo de Omán y el mar Rojo si Estados Unidos continúa con lo que calificó como “acción ilegal” de bloqueo naval a los buques comerciales y petroleros iraníes en el estrecho de Ormuz.

“Si el Estados Unidos agresor y terrorista pretende continuar con su acción ilegal de bloqueo naval (…) las poderosas Fuerzas Armadas de Irán no permitirán la continuidad de ningún tipo de exportación ni importación en la región del golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo”, afirmó el comandante del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el general de división Alí Abdolahi, según la agencia Tasnim.

Abdolahi señaló que cualquier intento de Washington de mantener el cerco marítimo supondría una violación del alto el fuego de dos semanas acordado con Estados Unidos, vigente desde el miércoles pasado.

Una ilustración con un mapa que muestra el estrecho de Ormuz (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) informó el martes que ha iniciado el bloqueo de los puertos de Irán y que ha “paralizado por completo” el comercio marítimo del país, acción que se prolonga por segundo día.

La Guardia Revolucionaria iraní ya había advertido, dos días antes del bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz por parte de Estados Unidos, que los buques militares que se acerquen serían “objeto de una respuesta contundente”.

El tránsito de buques y petroleros por esa vía, que transporta el 20% del comercio mundial de petróleo, ha sido restringido por Teherán desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, lo que generó un aumento significativo en el precio del crudo a nivel global.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (AP Foto/Alex Brandon)

Trump afirmó que la guerra contra Irán está “cerca de terminar”

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la guerra con Irán está “cerca de terminar” y sostuvo que Teherán busca con urgencia un acuerdo, en medio de contactos diplomáticos recientes que no lograron resultados concretos. Las declaraciones se produjeron durante una entrevista con la cadena Fox News, en la que el mandatario también dejó abierta la posibilidad de avances en los próximos días.

“Veo la guerra muy cerca de terminar”, afirmó Trump cuando la periodista María Bartiromo le consultó por qué se refería al conflicto en tiempo pasado. El mandatario insistió en que Irán intenta alcanzar un entendimiento y remarcó que lo hace “desesperadamente”, en referencia a la situación tras semanas de enfrentamientos iniciados a fines de febrero.

Durante la entrevista, que será emitida completa este miércoles en un programa matutino, Trump reiteró su defensa de la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos al comienzo del conflicto. Según explicó, la operación denominada “Furia Épica” respondió a la necesidad de frenar el desarrollo nuclear iraní. “Si no lo hacíamos hoy Irán tendría armas nucleares y no queremos eso”, señaló, una afirmación que repitió en distintas oportunidades a lo largo de las siete semanas de guerra.