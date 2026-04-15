Crimen y Justicia

“Me tomó por sorpresa y no sabía qué hacer”: la primera versión que dio la madre de Ángel a la Policía

Mariela Altamirano recibió seis meses de prisión preventiva por el homicidio agravado de su hijo de 4 años. Su pareja, Michel González, también fue imputado. Así empezó todo

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Investigan la muerte de un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia
Ángel López no quería ir a vivir con su mamá

El 5 de abril de 2026, el Sargento 1° Alejandro Arce redactó un parte que sería clave días después para el esclarecimiento del homicidio de Ángel López, el nene de 4 años que murió a raíz de “un gran edema cerebral” en Comodoro Rivadavia.

El efectivo de la Comisaría Seccional Séptima de esa ciudad anotó que, “a las 08 hs. aproximadamente, recibieron un llamado telefónico por parte del 107 (Emergencias Médicas), donde un menor de edad se encontraría con dificultades respiratorias en inmediaciones del Barrio Zonas de Quintas, por lo que se dirigieron raudamente al lugar”.

El informe policial continuó con una descripción: “Al arribar, ya se encontraba personal médico, y se visualizó una persona menor de edad de sexo masculina (sic), tez trigueña, descompensada en brazos del médico. En tal sentido, al interiorizarse de la situación, los numerarios intervinientes se entrevistaron con Mariela Beatriz Altamirano, progenitora del menor".

Una mujer de cabello oscuro y un hombre con camiseta negra, ambos sonriendo a la cámara, con una puerta blanca detrás
Mariela Beatriz Altamirano y Michel Kevin González, madre y padrastro de Ángel Nicolás López, aparecen en esta imagen.

En ese momento, de acuerdo al documento, la mujer informó a los efectivos que, cerca de las 7 de la mañana, “me encontraba en otro dormitorio tomando mates, es que al cabo de unos minutos voy a ver a mi nene por haberse hecho encima. Por tal motivo, lo cambié y lo trasladé a otro dormitorio donde comenzó a dormir".

Y agregó: “Minutos más tarde, cuando estaba nuevamente en el living comedor tomando mates, empiezo a constatar que mi hijo Nicolás no emitía ruido alguno, extraño porque el de costumbre es de roncar cuando duerme. Por tal motivo, inmediatamente doy ingreso a la habitación, y es ahí cuando constato que se encontraba inhalando e exhalando con dificultad". Arce destacó: “Dificultades respiratorias”.

Luego, la mujer continuó con la narración: “Es por ello que me empiezo a desesperar, nunca le había sucedido algo similar. Lo tomé con ambos brazos y le golpeaba la espalda por si algo le obstruía. Pero no, seguía igual. Ahí es que lo recuesto nuevamente y empiezo a practicar maniobras de RCP, reanimaciones cardiopulmonares. A lo que, en el lapso de unos 35 minutos aproximadamente, continuaba igual. Opto en tal sentido por apartarme y llamar al Número de Emergencias 107 a fines de que asistan a mi nene. Desconozco el motivo por el cual se encuentra en este estado, no está enfermo ni nada. Me tomó de sorpresa y no sabía qué hacer…”.

Mientras Altamirano daba esa versión, el médico Pablo Mújica comenzó a dar indicaciones para medirle la presión y los signos vitales al nene. Pasados unos minutos, dispuso el traslado del menor.

Investigan la muerte de un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia
Ángel fue registrado en video por su padre antes de ser entregado a su madre

Según se desprende de la historia clínica del Hospital Regional, Ángel ingresó en ambulancia a las 8:36 de la mañana. “Se recibe paciente en mal estado general, estado crítico, inconsciente, palidez generalizada. No responde a estímulos y se continúa con ventilación de presiónpositiva… Pupilas midriáticas fijas”.

Ángel nunca reaccionó. El paso siguiente se dio en la morgue. El informe preliminar de autopsia, realizado por la médica forense Eliana Bévolo, estableció como causa probable de muerte: muerte cerebral vinculable a hipertensión endocraneana por edema cerebral difuso y generalizado, asociado a herniación del tronco cerebral y amígdalas cerebelosas".

La perito anotó más de 20 lesiones internas en la cabeza de la víctima, realizadas de forma voluntaria. En el Ministerio Público Fiscal creen que podrían haber sido causadas por el síndrome del sacudón”. Esperan un análisis complementario de la retina que lo confirme.

Para el fiscal Facundo Oribones y Diana Guzmán, funcionaria de la fiscalía, “Ángel se encontraba inmerso en un círculo de violencia, que marcó su destino fatalmente“. Destacaron, en el pedido de allanamiento y detenciones, el ”nivel de violencia" de Michel González, pareja de Altamirano, quien tiene denuncias previas por violencia de género contra sus ex y menores. “Además, cuenta con conocimientos en artes marciales”, remarcaron sobre el hombre que recibió este martes prisión domiciliaria por seis meses mientras continúa la investigación.

A la vez, Oribones y Guzmán sostuvieron que la madre de Ángel “no era ajena a esta situación de violencia”, por lo que entendieron que “su conducta encuadra en la acción típica de homicidio agravado por el vínculo, llevado a cabo bajo la modalidad de comisión por omisión”.

Uno de los testigos presentados en el expediente habló del maltrato al que habría sometido a otro hijo en Misiones, de donde es oriunda, del que perdió la tenencia. El menor vive actualmente en Eldorado junto a su padre.

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