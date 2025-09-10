Chao memoria llena del celular: este es el mejor truco de WhatsApp para liberar espacio sin eliminar chats

Esta función de la app permite borrar archivos uno por uno, sin tener que eliminar conversaciones completas. (WhatsApp)

Si quieres liberar espacio en tu celular y olvidarte de la memoria llena, puedes usar la papelera de WhatsApp. Esta sección de la aplicación móvil permite eliminar archivos de forma individual, sin necesidad de borrar chats completos.

Vaciar la papelera es útil para quienes buscan liberar espacio de manera rápida y eficiente.

Permite eliminar archivos innecesarios que se acumulan con el tiempo, como fotos, videos, documentos y notas de voz que ya no se usan, pero que ocupan mucho almacenamiento. Con esta función, gestionar tu memoria y mantener tu celular más ligero se vuelve mucho más sencillo.

En los Ajustes de WhatsApp se encuentra esta función. (WhatsApp)

Dónde está la papelera de WhatsApp

La papelera de WhatsApp se encuentra siguiendo estos pasos:

Abrir la aplicación móvil. Ir a ‘Ajustes‘. Dirigirse a ‘Almacenamiento y datos’ y luego a ‘Administración de almacenamiento’. Ir al apartado que aparece debajo de ‘Revisa y elimina elementos’.

Para eliminar un elemento, solo debes pulsar la opción ‘Seleccionar’, elegir los archivos deseados y tocar el ícono de la papelera.

Por qué WhatsApp suele ocupar tanto espacio

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en todo el mundo, asimismo, es conocida por ocupar una gran cantidad de espacio en los celulares.

WhatsApp es una de las apps de mensajería más populares y también de las que más espacio ocupa en los celulares. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Esto se debe principalmente a la gran cantidad de archivos que se comparten y reciben a diario, incluyendo fotos, videos, documentos, notas de voz, stickers y GIFs. Cada uno de estos elementos se almacena en la memoria del dispositivo, y con el tiempo pueden acumularse hasta ocupar varios gigabytes.

Otro factor es que WhatsApp guarda automáticamente las conversaciones y archivos multimedia en la memoria interna, incluso si no se abren. Por ejemplo, los videos enviados por amigos o los audios de grupos se descargan y permanecen almacenados aunque ya no se necesiten.

Además, en los chats grupales, los archivos se duplican al ser compartidos entre varios miembros, aumentando aún más el uso de almacenamiento.

Los respaldos automáticos también contribuyen al consumo de espacio, ya que se guardan copias de seguridad de chats y archivos en el dispositivo y en la nube.

Otra forma es desactivar la descarga automática de medios en WhatsApp, evitando que fotos, videos y audios llenen la memoria del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ahorrar espacio en el celular al usar WhatsApp

Una de las acciones más efectivas es eliminar archivos innecesarios, como fotos, videos, documentos, notas de voz y GIFs que ya no se usan.

La función de papelera de WhatsApp permite revisar y borrar cada archivo de manera individual, sin necesidad de eliminar chats completos, facilitando la limpieza de forma rápida y segura.

Otra opción es administrar la descarga automática de medios. Configurar WhatsApp para que fotos, videos y audios no se descarguen automáticamente reduce la acumulación de archivos en la memoria del dispositivo.

También es recomendable vaciar chats antiguos o archivar conversaciones que no se consultan, y revisar periódicamente los grupos donde se comparten muchos archivos multimedia.

Usar copias de seguridad en la nube ayuda a liberar espacio en el celular sin perder datos importantes. (Imagen ilustrativa Infobae)

Aprovechar copias de seguridad en la nube permite liberar espacio en el celular sin perder información importante.

Cómo ahorrar espacio en el celular

Ahorrar espacio en el celular es clave para mantenerlo rápido y funcional. Una de las primeras medidas es eliminar archivos innecesarios, como fotos, videos y documentos que ya no se usan.

Revisar aplicaciones poco frecuentes y desinstalar las que no se necesitan también ayuda a liberar memoria.

Otra estrategia es mover archivos a la nube o a dispositivos externos, como discos duros o memorias USB, evitando que se acumulen en la memoria interna.

Eliminar aplicaciones que poco se usan es útil para la memoria del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En aplicaciones de mensajería, como WhatsApp, es útil revisar chats y eliminar archivos antiguos o configurar la descarga automática de medios.

Limpiar la caché de aplicaciones y vaciar la papelera regularmente también contribuye a mantener el almacenamiento libre. Con estos hábitos simples, se puede optimizar el espacio del celular, mejorar su rendimiento y prolongar su vida útil.