Tecno

WhatsApp para iPhone trae uno de los cambios más esperados: poder compartir Live Photos

Cuando los usuarios comparten este tipo de archivos, lo que realmente llega al destinatario es una imagen fija y esto puede estar por cambiar

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
Normalmente cuando se comparte una
Normalmente cuando se comparte una Live Photo, se envía una foto estática. REUTERS/Loren Elliott/File Photo

WhatsApp está probando una nueva función en su aplicación móvil para iPhone: la posibilidad de compartir Live Photos sin que estas se conviertan en imágenes estáticas, como ocurre actualmente.

Según WaBetaInfo, esta novedad permitirá a los usuarios enviar y recibir Live Photos que conserven tanto el movimiento como el audio originales.

Una Live Photo es un formato exclusivo de iOS que combina una foto fija con un breve video grabado antes y después de presionar el obturador. Esto la convierte en un recuerdo dinámico con imagen, movimiento y sonido, en lugar de una simple captura estática.

Esta función se encuentra en
Esta función se encuentra en período de prueba. (WaBetaInfo)

Hasta ahora, al compartir una Live Photo en WhatsApp, esta se enviaba como una foto común, perdiendo su esencia.

La única alternativa era mantener pulsada la imagen y enviarla como GIF, pero los GIF tienen limitaciones: menor calidad, menos fluidez y, sobre todo, no incluyen audio. Por eso, la experiencia resultaba incompleta frente a lo que ofrece el propio sistema de iOS.

Con la nueva actualización, WhatsApp finalmente ha añadido compatibilidad total con Live Photos, lo que significa que pronto se podrán compartir tal como fueron capturadas, manteniendo intacta la experiencia original.

Las Lives Photos serán parcialmente
Las Lives Photos serán parcialmente compatibles con Android. REUTERS/Florence Lo/File Photo

Cómo enviar Live Photos en WhatsApp

Para enviar Live Photos en WhatsApp para iPhone, ahora existe una opción muy sencilla.

En la galería, junto al interruptor de envío en HD, aparece un botón que permite desactivar el movimiento con un solo toque. De esta forma, la Live Photo se enviará como una imagen estática en lugar de como foto animada.

Este mismo control también está disponible en el editor de dibujos, lo que ofrece mayor flexibilidad al momento de compartir. En resumen, los usuarios tienen el control total: pueden decidir si envían sus Live Photos tal como fueron capturadas, con movimiento y sonido, o si prefieren compartirlas como una simple foto fija.

La función hace parte de
La función hace parte de WhatsApp Beta. (WhatsApp)

En qué formato se recibirán los Live Photos enviados

Los Live Photos enviados a través de WhatsApp se recibirán manteniendo su formato dinámico, pero adaptados según la plataforma del destinatario.

En el caso de los usuarios de Android, las Live Photos se mostrarán como fotos en movimiento, permitiendo apreciar tanto la imagen como el breve video que la acompaña.

Por su parte, cuando un usuario de iOS recibe una foto en movimiento desde Android, esta se visualizará como una Live Photo dentro del sistema de Apple. De esta manera, WhatsApp asegura una experiencia fluida y compatible entre ambos sistemas operativos, sin importar desde qué dispositivo se comparta.

En WhatsApp, que una función
En WhatsApp, que una función esté en período de prueba implica que todavía no está disponible de forma oficial para todos los usuarios. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Qué significa que una función esté en período de prueba

En WhatsApp, cuando una función está en período de prueba, significa que aún no ha sido lanzada oficialmente para todos los usuarios. En esta etapa:

  • La función se encuentra disponible solo para un grupo reducido de personas, normalmente quienes usan la versión beta de la aplicación.
  • Sirve para que los desarrolladores prueben su funcionamiento real, reciban comentarios y corrijan errores antes del lanzamiento global.
  • Es posible que la herramienta cambie, se mejore o incluso se descarte si no ofrece buenos resultados.

En otras palabras, es una fase experimental en la que WhatsApp pone a prueba nuevas funciones de forma limitada, antes de hacerlas públicas para todos los usuarios.

Los usuarios de iOS deben
Los usuarios de iOS deben descargar TestFlight para empezar a usar WhatsApp Beta. (App Store)

Qué es WhatsApp Beta

WhatsApp Beta es la versión de prueba de la popular aplicación de mensajería, disponible para quienes desean acceder antes que nadie a las funciones nuevas que la plataforma está desarrollando.

Al unirse al programa beta, los usuarios pueden experimentar con herramientas innovadoras, como cambios en la interfaz, nuevas opciones de privacidad o funciones experimentales que aún no están disponibles en la versión oficial.

Sin embargo, usar WhatsApp Beta también tiene desventajas. Al tratarse de una versión en desarrollo, puede presentar errores, cierres inesperados o fallos en el rendimiento. Algunas funciones probadas pueden desaparecer sin previo aviso si no cumplen con lo esperado.

Temas Relacionados

WhatsAppiPhoneAplicación móvilLive PhotoTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Confirman hackeo a miles de cámaras de seguridad en la nube: Tesla, una de las grandes afectadas

El incidente expuso vulnerabilidades en los sistemas de videovigilancia basados en internet y encendió las alarmas sobre la protección de datos sensibles

Confirman hackeo a miles de

Google Chrome tendrá una actualización que permitirá que las pestañas que se cierran por error se vuelvan abrir solas

La nueva función permitirá que la información no se pierda por algún problema del sistema o el computador

Google Chrome tendrá una actualización

Meta se encargará de desarrollar gafas con IA para militares estadounidenses: así serán

Este dispositivo ofrecerá un diseño de auricular más abierto y actualizable, pensado para adaptarse a diferentes necesidades

Meta se encargará de desarrollar

Apple Event en vivo: nuevo iPhone 17, iOS 26 y más anuncios este 2025

Sigue en directo la transmisión de la nueva generación de celulares y otros dispositivos que lanzará la empresa dirigida por Tim Cook

Apple Event en vivo: nuevo

La PS6 llegaría con unidad de disco extraíble: así cambiaría la consola de Sony

Los usuarios podrán optar por un modelo con lector físico o por la edición completamente digital

La PS6 llegaría con unidad
ÚLTIMAS NOTICIAS
La pesadilla que vivió una

La pesadilla que vivió una diputada electa de Misiones: denunció a su pareja por agresiones y violencia de género

Crimen de Milagros Quenaipe en Tandil: así fue el brutal ataque de su asesino a la salida del boliche

La historia de Haru Urara, la yegua japonesa que inspiró el personaje del juego de anime Umamusume

¿Cómo eliminar los ácaros de casa fácilmente? Lo que hay que saber

“Populismo berreta de clase alta”: la definición de Melconian sobre la política cambiaria

INFOBAE AMÉRICA
El grupo terrorista Hamas aseguró

El grupo terrorista Hamas aseguró que sus funcionarios sobrevivieron al ataque de Israel en Doha

Quién es Khalil Al-Hayya, la principal figura de Hamas en la mira de Israel

La nueva obra de Banksy será retirada: surge el dilema entre protección patrimonial y libertad de expresión

El video del momento del ataque selectivo de Israel contra la cúpula de Hamas en Doha

Bolivia: Arce admite que emisarios del PCC radican en el país pero niega la presencia de cárteles

TELESHOW
La sorprendente respuesta de L-Gante

La sorprendente respuesta de L-Gante cuando le preguntaron si le pidió casamiento a Wanda Nara

Úrsula Corberó y el Chino Darín anunciaron que esperan su primer hijo: “Esto no es IA”

El dramático testimonio de la modelo Jimena Buttigliengo: “Mis hijos están secuestrados en París”

Wanda Nara recordó cómo conquistó al público italiano cuando escribió dos libros: “Me armé una personalidad nueva”

Luisana Lopilato celebró los 50 años de Michael Bublé entre recuerdos familiares y declaraciones de amor