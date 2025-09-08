Tecno

Pokémon TCG Pocket: por qué los ‘eventos botín’ son clave para el metajuego

A lo largo de los meses, el juego ha presentado eventos especiales dedicados a cartas emblemáticas como Rayquaza o Ultra Necrozma ex

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
El diseño de los ‘eventos
El diseño de los ‘eventos botín’ en Pokémon TCG Pocket no se limita a recompensar la participación de la comunidad. (Composición Infobae: as.com / gamerant.com)

Desde que Pokémon TCG Pocket debutó en octubre de 2024, el juego ha mantenido un ritmo constante de actualizaciones mediante nuevas expansiones y actividades temporales. La relevancia de estos eventos, especialmente los llamados ‘eventos botín’, ha pasado desapercibida para parte de la comunidad, que los percibe como meras estrategias para mantener a los jugadores conectados.

Sin embargo, lejos de ser simples actividades de relleno, estos eventos ofrecen incentivos exclusivos y pueden modificar de manera determinante la dinámica competitiva, al introducir cartas imposibles de conseguir por otras vías que, además, influyen en la composición y efectividad de los mazos más destacados.

Por qué los ‘eventos botín’ de Pokémon TCG Pocket son clave para el metajuego

El diseño de los ‘eventos botín’ en Pokémon TCG Pocket no se limita a recompensar la participación de la comunidad; en realidad, estos acontecimientos se han convertido en una fuente de cartas gratuitas con impacto potencial en la escena competitiva.

Desde que Pokémon TCG Pocket
Desde que Pokémon TCG Pocket debutó en octubre de 2024, el juego ha mantenido un ritmo constante de actualizaciones. (as.com)

Diversos ejemplos en la trayectoria del juego demuestran que algunas de las cartas entregadas durante estos eventos no son meras rarezas decorativas. Su llegada puede modificar las estrategias de los jugadores, afectando el metajuego general y generando nuevas tendencias en la estructura de los mazos.

A lo largo de los meses, el juego ha presentado eventos especiales dedicados a cartas emblemáticas como Rayquaza o Ultra Necrozma ex, en los que la participación garantiza el acceso a cartas inéditas o versiones alternativas.

Aunque desde el exterior estas campañas pueden parecer pensadas exclusivamente para retener usuarios, lo cierto es que han otorgado premios que permitieron a ciertos jugadores ganar una ventaja significativa, al incorporar a sus mazos opciones antes ausentes en el entorno competitivo.

Mankey Promo-A 17 es una
Mankey Promo-A 17 es una carta que representa un retrain del Mankey básico de Genes Formidables. (as.com)

Uno de los casos más claros puede verse en la distribución de Mankey Promo-A 17, una carta que representa un retrain del Mankey básico de Genes Formidables. Gracias a su nuevo movimiento, potenció la estrategia Primeape y llevó ese mazo a dominar el ranking durante semanas.

Lo más significativo es que esta carta solo estuvo disponible en el evento botín Lapras ex, que se celebró del 5 al 18 de noviembre de 2024, y no se puede obtener actualmente en ninguna otra modalidad. Esta exclusividad transformó tanto el valor de la carta como el panorama táctico, imponiendo la necesidad de estar atentos a toda novedad dentro del juego.

Cartas exclusivas y recompensas

A pesar de su naturaleza free to play, Pokémon TCG Pocket financia su modelo gracias a los micropagos para acelerar la apertura de sobres virtuales, lo que facilita la adquisición de cartas de manera más rápida. No obstante, las cartas ligadas al set Promo-A permanecen completamente fuera del alcance de este sistema; solo la participación activa en los ‘eventos botín’ ofrece la posibilidad de adquirir sobres especiales con cartas inéditas.

Pikachu ocupa un lugar central
Pikachu ocupa un lugar central en Pokémon TCG Pocket, ya que sus cartas suelen ofrecer habilidades versátiles que pueden encajar en distintas estrategias. (Pokémon Go)

Así, para quienes aspiran a mejorar sus posiciones dentro del ranking competitivo, no basta con invertir en sobres comunes, sino que resulta vital identificar y aprovechar cada oportunidad de evento para maximizar la obtención de esas piezas únicas.

El progreso dentro del juego se vuelve particularmente notable en aquellas temporadas en que las cartas de recompensa transforman el meta. Jugadores que desean optimizar sus mazos para mantener la competitividad deben estar alerta ante futuras celebraciones y persistir en la búsqueda de todas las cartas ofertadas, pues perder una edición puede significar perder la oportunidad de obtener una carta clave para el avance estratégico.

Qué impacto tienen los eventos de Pokémon TCG Pocket en el avance competitivo

La oferta de cartas en eventos especiales no solo aporta diversidad estética mediante ilustraciones alternativas, sino que en varias ocasiones introduce retrains, cartas inéditas o variantes lo suficientemente poderosas como para alterar el rumbo de las batallas en el juego. Mantenerse actualizado respecto a los eventos y regalos es, en realidad, una herramienta esencial para cualquier jugador que quiera dejar huella en los rankings internacionales.

Los cambios constantes en el metajuego hacen fundamental que los jugadores observen de cerca la evolución de los eventos y cuáles serán los próximos lanzamientos para adaptar sus mazos y estrategias. De este modo, la participación activa en cada evento se traduce en una ventaja tangible, evitando el rezago frente a otros competidores y aumentando las probabilidades de éxito en los torneos más exigentes del entorno digital.

Temas Relacionados

Pokémon TCG PocketPokémonVideojuegosCartasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Los cinco canales de YouTube más famosos para ver a Mickey Mouse y otros programas de Disney

La Casa de Mickey Mouse es una de las series que está disponible en la plataforma de Google

Los cinco canales de YouTube

El 75 % de las startups colombianas cierran antes de dos años por falta de validación, equipos y metas claras

Expertos en emprendimiento resaltan la importancia de validar productos, construir equipos sólidos y estructurar pitch realistas para superar la etapa crítica de financiamiento inicial y acceder a rondas clave de capital

El 75 % de las

Eliminatorias al Mundial 2026: ver los partidos por Magis TV por qué si o por qué no

Miles optaron por servicios de streaming alternativos para no perder el juego histórico, sin considerar la exposición a ciberataques, malware y posibles sanciones legales

Eliminatorias al Mundial 2026: ver

Llega el mejor celular para escuchar música con tus amigos usando diferentes audífonos: hola Pixel de Google

La última actualización de Android 16 permite aprovechar esta función, aunque se debe tener en cuenta qué auriculares son compatibles

Llega el mejor celular para

Códigos de Free Fire de septiembre 2025: lista completa y cómo canjearlos

Diamantes, skins, armas y objetos especiales forman parte de los premios que los usuarios pueden reclamar sin costo

Códigos de Free Fire de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Javier Milei reúne a su

Javier Milei reúne a su Gabinete por segunda vez en el día, esta vez para profundizar sobre la economía

Reuniones en La Plata, campaña hacia octubre y llamados de líderes regionales: el día de Kicillof tras la victoria

De Bella Hadid a Rihanna, las hombreras protagonizan los looks de las celebridades en alfombras rojas

A la espera del iPhone 17 “liviano”: ¿qué podría pasar con el precio de las acciones de Apple y su valor de mercado?

Quiénes eran las víctimas del choque fatal en Entre Ríos: la historia de los amigos que se volvían a juntar y viajaban a pescar

INFOBAE AMÉRICA
El dólar extiende su caída

El dólar extiende su caída tras débil informe de empleo en Estados Unidos

Los videojuegos de ejercicio físico podrían ser aliados contra el deterioro cognitivo

La multinacional SpaceX compró espectros por 17.000 millones de dólares para expandir Starlink

Erdogan intensificó su ofensiva contra la oposición con el asalto a las oficinas del Partido Republicano del Pueblo

Los siete legados de Giorgio Armani al liderazgo de empresas

TELESHOW
Juana Molina, entre la despedida

Juana Molina, entre la despedida inconclusa a Antonio Gasalla y el posbile regreso de Juana y sus hermanas

Wanda Nara muy cerca de Martín Migueles: crecen los rumores de romance tras fotos juntos en el show de Lali Espósito

Juana Repetto mostró cómo ocultó su embarazo las primeras semanas y respondió a las críticas en las redes

México, hielo y soltería: el ritual de crioterapia de Evangelina Anderson en un hotel de lujo

El lujoso regalo de L-Gante a su hermana Samira por su cumpleaños: “Te pasaste, bro”