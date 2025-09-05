Xbox Game Pass sorprende con 6 nuevos juegos en septiembre de 2025: conoce cuáles son

El 16 de septiembre llega RoadCraft, una propuesta original de creación y conducción de pistas. (Microsoft)

Comienza septiembre y Xbox Game Pass renueva su catálogo con seis títulos que abarcan distintos géneros y propuestas para todo tipo de jugadores. Uno de los lanzamientos más destacados es Hollow Knight: Silksong, la secuela que la comunidad de fanáticos llevaba años esperando.

La plataforma de suscripción de Microsoft demuestra así su apuesta por ofrecer calidad, diversidad y estrenos simultáneos dentro de un mismo servicio, consolidando su posición como favorita entre los amantes del gaming.

Qué juegos llegan a Xbox Game Pass en septiembre de 2025

La renovación de septiembre arranca con fuerza en la primera semana del mes. El 2 de septiembre, I Am Your Beast se incorpora al catálogo, disponible en la nube, PC y Xbox Series X|S como parte de Game Pass Ultimate, PC Game Pass y Game Pass Standard. Un día después, el 3 de septiembre, se suma Nine Sols en Xbox Series X|S, igualmente accesible mediante Game Pass Standard.

El plato fuerte llega el 4 de septiembre con el estreno mundial de Hollow Knight: Silksong. Este esperado metroidvania no solo destaca por su jugabilidad y universo, sino por estar disponible el mismo día de su lanzamiento –el llamado modelo “day-one”– tanto en la nube, consola y PC para suscriptores de Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

Ese mismo día, quienes prefieren jugar en PC tendrán acceso a Cataclismo, otro título que amplía las opciones del catálogo en Game Pass Ultimate y PC Game Pass.

La oferta se enriquece durante la segunda semana del mes con Paw Patrol World, juego familiar que se presenta el 10 de septiembre en nube, consola y PC, integrado en todas las versiones del servicio de suscripción.

Finalmente, el 16 de septiembre llega RoadCraft, una propuesta original de creación y conducción de pistas, ideal para quienes buscan experiencias creativas y competitivas. Este título estará disponible en la nube y Xbox Series X|S, incluido en los planes Ultimate, PC Game Pass y Standard.

Por qué Hollow Knight: Silksong es el título más esperado en septiembre

Dentro del grupo de incorporaciones, Hollow Knight: Silksong ocupa un lugar privilegiado. Desarrollado por Team Cherry, este juego es la secuela del reconocido metroidvania original que conquistó a críticos y jugadores por igual. En esta entrega, el público podrá controlar a Hornet mientras explora el nuevo reino de Pharloom, enfrentando desafíos, enemigos y secretos que han generado gran expectativa durante años de desarrollo.

La llegada de Silksong a Xbox Game Pass el día de su estreno, sin costo adicional para los suscriptores, constituye una ocasión especial bajo la estrategia de lanzamiento simultáneo (“day-one”), permitiendo el acceso inmediato sin esperar ni recurrir a compras adicionales.

Este modelo refuerza el atractivo del servicio y su compromiso con la innovación y la accesibilidad para todos los aficionados a los videojuegos.

Más opciones para todos: variedad y flexibilidad en Xbox Game Pass

La selección de septiembre no se dirige únicamente a jugadores expertos o amantes de los títulos indie. La inclusión de Paw Patrol World ofrece una alternativa perfecta para familias o públicos infantiles que buscan aventuras adaptadas a su edad, mientras que propuestas como RoadCraft introducen mecánicas de creación y competición para quienes disfrutan de la creatividad y el trabajo en equipo.

La diversidad de géneros y la disponibilidad en múltiples plataformas –nube, consola y PC– hacen que cada usuario pueda encontrar algo que se ajuste a sus preferencias y necesidades, consolidando a Xbox Game Pass como una referencia fundamental en el escenario de los videojuegos en 2025.

Es pertinente señalar que Xbox Game Pass es un servicio de suscripción de Microsoft que ofrece acceso ilimitado a un catálogo de juegos digitales para consola, PC y la nube.

Al pagar una tarifa mensual, los usuarios pueden descargar o jugar en streaming una amplia variedad de títulos, incluidos lanzamientos exclusivos y estrenos el mismo día (“day-one”), sin necesidad de comprarlos individualmente.

El catálogo se actualiza regularmente con nuevos juegos y también permite la descarga de contenido adicional y descuentos exclusivos para suscriptores, brindando flexibilidad y variedad para todo tipo de jugadores.