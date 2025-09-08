Tecno

Eliminatorias al Mundial 2026: ver los partidos por Magis TV por qué si o por qué no

Miles optaron por servicios de streaming alternativos para no perder el juego histórico, sin considerar la exposición a ciberataques, malware y posibles sanciones legales

Santiago Neira

Por Santiago Neira

Guardar
Ver la despedida eliminatoria de
Ver la despedida eliminatoria de Messi en Argentina, un imán para plataformas peligrosas como Magis TV - REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

La jornada de las eliminatorias sudamericanas no solo enfrentará a las selecciones de Argentina y Venezuela, sino que marca un momento único en la historia reciente del fútbol mundial. El compromiso correspondió al que sería el último partido de Lionel Messi jugando una eliminatoria de Copa del Mundo como local, un hecho que ha generado máxima expectativa y agotó las entradas en cuestión de minutos.

La expectativa por ver al capitán argentino, que suma 193 partidos con la celeste y blanca y acumula 112 goles en su carrera con la selección, ha llevado a miles de aficionados a buscar alternativas digitales para seguir el encuentro, lo que ha puesto bajo la lupa el uso de servicios de streaming riesgosos como Magis TV.

A pesar de que Argentina ya aseguró su clasificación a la próxima cita mundialista y que Venezuela busca cerrar su pase, la trascendencia del duelo está ligada a Messi. No será su último compromiso en eliminatorias, pero sí el último en territorio argentino. Con 61 asistencias, nueve tarjetas amarillas y dos rojas, el astro de la selección cierra un ciclo jugando ante su público, lo que ha incrementado la demanda de transmisiones y generado una fuerte presión sobre los canales oficiales.

La última eliminatoria de Messi
La última eliminatoria de Messi en Argentina dispara el riesgo digital por el uso de Magis TV - REUTERS/Agustin Marcarian

En medio de la emoción y nostalgia, Magis TV se posiciona como una opción atractiva para quienes no lograron entradas o buscan evitar el costo de los servicios legales de transmisión. La plataforma ofrece acceso gratuito a partidos, películas, series y canales en vivo, sin embargo su uso implica graves riesgos técnicos, legales y de privacidad.

Por qué representa un alto riesgo instalar Magis TV

El principal motivo de alerta reside en el origen y forma de instalación de Magis TV. La aplicación no se encuentra en Google Play Store ni en App Store, por lo que solo se obtiene mediante archivos APK descargados desde sitios de terceros.

Este procedimiento elude los sistemas de control y certificación de las plataformas oficiales, exponiendo a los usuarios a infecciones por virus, malware y spyware. Expertos han identificado que este tipo de archivos puede comprometer contraseñas, datos bancarios o archivos personales almacenados en el dispositivo.

La descarga de aplicaciones no avaladas transforma los dispositivos en blancos potenciales de ciberataques. Programas de este tipo pueden acceder a la cámara, el micrófono, la agenda de contactos y los archivos, facilitando la filtración y el uso indebido de información sensible.

Descargar Magis TV desde sitios
Descargar Magis TV desde sitios no confiables expone dispositivos a malware y riesgos cibernéticos.

Los analistas en seguridad informática advierten, además, sobre escenarios de daños irreversibles y pérdidas de datos en teléfonos inteligentes, computadoras o smart TV.

Un aspecto menos visible, pero crítico, es el de la legalidad. Magis TV distribuye contenido deportivo y audiovisual sin contar con licencias oficiales, constituyendo una infracción a los derechos de autor en numerosos países.

Los proveedores de internet, en cumplimiento de regulaciones, tienen la facultad de bloquear estas señales o sancionar a usuarios que incurran en usos reiterados. Recientemente, varias jurisdicciones intensificaron el monitoreo a servicios IPTV no oficiales, tras recibir denuncias por piratería y vulneración de datos personales.

La experiencia de usuario queda comprometida además por la inestabilidad de estas plataformas: caídas frecuentes, publicidad emergente, redireccionamiento a sitios inseguros, bloqueos del sistema operativo y, en ocasiones, deterioro irreversible del equipo.

Efectos nocivos de Magis TV en los dispositivos

Los expertos en seguridad informática
Los expertos en seguridad informática alertan que el uso prolongado de plataformas no oficiales puede provocar desde gusanos informáticos hasta daños irreversibles y pérdidas de datos en dispositivos inteligentes

El deterioro de los equipos es una consecuencia frecuente del uso de Magis TV. La aplicación puede consumir excesivamente la memoria y la batería, provocar lentitud, causar bloqueos repentinos y corromper el sistema operativo. Se han reportado pérdidas de información personal y exposición de material privado a terceros.

La solicitud excesiva de permisos para funcionamiento básico abre la puerta a la recolección masiva de datos, susceptibles de ser comercializados o utilizados en campañas de suplantación de identidad.

La falta de control parental, subtítulos y herramientas para clasificación de contenido incrementa los riesgos en hogares con menores. Además, la ausencia de actualizaciones y soporte agrava la vulnerabilidad del usuario frente a los ciberataques.

El caso Messi mueve multitudes y magnifica la búsqueda de alternativas para ver partidos históricos. Pero la descarga de aplicaciones como Magis TV demuestra que la aparente gratuidad puede tener costos ocultos: desde daños técnicos severos, pérdida de privacidad, hasta complicaciones legales.

Frente a la emoción de un hecho deportivo de trascendencia, la protección de los datos y dispositivos resulta fundamental para evitar ser víctima de las consecuencias asociadas al uso de plataformas no oficiales.

Temas Relacionados

MessiArgentina vs VenezuelaMagis TVPartido eliminatoriasSelección ArgentinaTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Llega el mejor celular para escuchar música con tus amigos usando diferentes audífonos: hola Pixel de Google

La última actualización de Android 16 permite aprovechar esta función, aunque se debe tener en cuenta qué auriculares son compatibles

Llega el mejor celular para

Códigos de Free Fire de septiembre 2025: lista completa y cómo canjearlos

Diamantes, skins, armas y objetos especiales forman parte de los premios que los usuarios pueden reclamar sin costo

Códigos de Free Fire de

CEO de Nvidia predice una semana laboral de cuatro días gracias a la IA, pero advierte riesgos

El líder de Nvidia señaló que la adopción masiva de la IA generará un cambio social comparable a las revoluciones industriales, con más ideas y proyectos que llevarán a mayor carga laboral

CEO de Nvidia predice una

WhatsApp: el truco para liberar espacio en tu celular sin borrar chats ni archivos

La aplicación permite liberar memoria en el celular sin necesidad de borrar conversaciones ni archivos importantes

WhatsApp: el truco para liberar

Samsung deja sin soporte a varios de sus celulares en 2025: estos son los modelos afectados

Samsung confirmó que tres modelos de gama media y los últimos Galaxy Note dejan de recibir actualizaciones de seguridad y de sistema operativo

Samsung deja sin soporte a
ÚLTIMAS NOTICIAS
La industria y la construcción

La industria y la construcción se frenaron en julio y confirman la falta de reactivación

Los videojuegos de ejercicio físico podrían ser aliados contra el deterioro cognitivo

Alarma a tres cuadras del Congreso por la detección de hidrógeno en una cámara de electricidad

Lo condenaron en ausencia en Noruega por narcotráfico y lo encontraron escondido en Palermo

El árbol resistente a la sequía que brinda sombra y puede plantarse en el jardín de casa

INFOBAE AMÉRICA
Los videojuegos de ejercicio físico

Los videojuegos de ejercicio físico podrían ser aliados contra el deterioro cognitivo

La multinacional SpaceX compró espectros por 17.000 millones de dólares para expandir Starlink

Erdogan intensificó su ofensiva contra la oposición con el asalto a las oficinas del Partido Republicano del Pueblo

Los siete legados de Giorgio Armani al liderazgo de empresas

El imperativo de la libertad venezolana ante la indiferencia regional

TELESHOW
Juana Molina, entre la despedida

Juana Molina, entre la despedida inconclusa a Antonio Gasalla y el posbile regreso de Juana y sus hermanas

Wanda Nara muy cerca de Martín Migueles: crecen los rumores de romance tras fotos juntos en el show de Lali Espósito

Juana Repetto mostró cómo ocultó su embarazo las primeras semanas y respondió a las críticas en las redes

México, hielo y soltería: el ritual de crioterapia de Evangelina Anderson en un hotel de lujo

El lujoso regalo de L-Gante a su hermana Samira por su cumpleaños: “Te pasaste, bro”