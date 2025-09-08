Eliminatorias al Mundial 2026: ver los partidos por Magis TV por qué si o por qué no

Ver la despedida eliminatoria de Messi en Argentina, un imán para plataformas peligrosas como Magis TV - REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

La jornada de las eliminatorias sudamericanas no solo enfrentará a las selecciones de Argentina y Venezuela, sino que marca un momento único en la historia reciente del fútbol mundial. El compromiso correspondió al que sería el último partido de Lionel Messi jugando una eliminatoria de Copa del Mundo como local, un hecho que ha generado máxima expectativa y agotó las entradas en cuestión de minutos.

La expectativa por ver al capitán argentino, que suma 193 partidos con la celeste y blanca y acumula 112 goles en su carrera con la selección, ha llevado a miles de aficionados a buscar alternativas digitales para seguir el encuentro, lo que ha puesto bajo la lupa el uso de servicios de streaming riesgosos como Magis TV.

A pesar de que Argentina ya aseguró su clasificación a la próxima cita mundialista y que Venezuela busca cerrar su pase, la trascendencia del duelo está ligada a Messi. No será su último compromiso en eliminatorias, pero sí el último en territorio argentino. Con 61 asistencias, nueve tarjetas amarillas y dos rojas, el astro de la selección cierra un ciclo jugando ante su público, lo que ha incrementado la demanda de transmisiones y generado una fuerte presión sobre los canales oficiales.

La última eliminatoria de Messi en Argentina dispara el riesgo digital por el uso de Magis TV - REUTERS/Agustin Marcarian

En medio de la emoción y nostalgia, Magis TV se posiciona como una opción atractiva para quienes no lograron entradas o buscan evitar el costo de los servicios legales de transmisión. La plataforma ofrece acceso gratuito a partidos, películas, series y canales en vivo, sin embargo su uso implica graves riesgos técnicos, legales y de privacidad.

Por qué representa un alto riesgo instalar Magis TV

El principal motivo de alerta reside en el origen y forma de instalación de Magis TV. La aplicación no se encuentra en Google Play Store ni en App Store, por lo que solo se obtiene mediante archivos APK descargados desde sitios de terceros.

Este procedimiento elude los sistemas de control y certificación de las plataformas oficiales, exponiendo a los usuarios a infecciones por virus, malware y spyware. Expertos han identificado que este tipo de archivos puede comprometer contraseñas, datos bancarios o archivos personales almacenados en el dispositivo.

La descarga de aplicaciones no avaladas transforma los dispositivos en blancos potenciales de ciberataques. Programas de este tipo pueden acceder a la cámara, el micrófono, la agenda de contactos y los archivos, facilitando la filtración y el uso indebido de información sensible.

Descargar Magis TV desde sitios no confiables expone dispositivos a malware y riesgos cibernéticos.

Los analistas en seguridad informática advierten, además, sobre escenarios de daños irreversibles y pérdidas de datos en teléfonos inteligentes, computadoras o smart TV.

Un aspecto menos visible, pero crítico, es el de la legalidad. Magis TV distribuye contenido deportivo y audiovisual sin contar con licencias oficiales, constituyendo una infracción a los derechos de autor en numerosos países.

Los proveedores de internet, en cumplimiento de regulaciones, tienen la facultad de bloquear estas señales o sancionar a usuarios que incurran en usos reiterados. Recientemente, varias jurisdicciones intensificaron el monitoreo a servicios IPTV no oficiales, tras recibir denuncias por piratería y vulneración de datos personales.

La experiencia de usuario queda comprometida además por la inestabilidad de estas plataformas: caídas frecuentes, publicidad emergente, redireccionamiento a sitios inseguros, bloqueos del sistema operativo y, en ocasiones, deterioro irreversible del equipo.

Efectos nocivos de Magis TV en los dispositivos

Los expertos en seguridad informática alertan que el uso prolongado de plataformas no oficiales puede provocar desde gusanos informáticos hasta daños irreversibles y pérdidas de datos en dispositivos inteligentes

El deterioro de los equipos es una consecuencia frecuente del uso de Magis TV. La aplicación puede consumir excesivamente la memoria y la batería, provocar lentitud, causar bloqueos repentinos y corromper el sistema operativo. Se han reportado pérdidas de información personal y exposición de material privado a terceros.

La solicitud excesiva de permisos para funcionamiento básico abre la puerta a la recolección masiva de datos, susceptibles de ser comercializados o utilizados en campañas de suplantación de identidad.

La falta de control parental, subtítulos y herramientas para clasificación de contenido incrementa los riesgos en hogares con menores. Además, la ausencia de actualizaciones y soporte agrava la vulnerabilidad del usuario frente a los ciberataques.

El caso Messi mueve multitudes y magnifica la búsqueda de alternativas para ver partidos históricos. Pero la descarga de aplicaciones como Magis TV demuestra que la aparente gratuidad puede tener costos ocultos: desde daños técnicos severos, pérdida de privacidad, hasta complicaciones legales.

Frente a la emoción de un hecho deportivo de trascendencia, la protección de los datos y dispositivos resulta fundamental para evitar ser víctima de las consecuencias asociadas al uso de plataformas no oficiales.