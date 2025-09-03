Tecno

Colombia vs. Bolivia: los riesgos de ver el partido en Magis TV para las eliminatorias al Mundial 2026

El uso de servicios no avalados y la ausencia de controles oficiales puede exponer información privada a redes de spam o suplantación de identidad, además de dejar vulnerable los dispositivos ante malwares

Santiago Neira

El jueves 4 de septiembre juega Colombia vs Bolivia en Barranquilla por fecha 17 de las Eliminatorias 2026.

El acceso a partidos de las Eliminatorias Sudamericanas mediante plataformas como Magis TV se ha popularizado en la antesala de los duelos decisivos de la Selección Colombia ante Bolivia y Venezuela, cruciales para definir el cupo al Mundial de 2026. Aun así, la facilidad de ver el fútbol sin costo trae implicaciones técnicas, legales y de seguridad digital que muchos usuarios desconocen.

Magis TV ofrece una alternativa para seguir competencias deportivas y acceder a películas, series y señales en vivo sin recurrir a plataformas pagas. Su propuesta resulta atractiva entre quienes buscan evitar las tarifas de servicios legales, aunque esto representa un riesgo considerable para la privacidad y la protección de datos.

Esta es la nómina de Colombia para enfrentar a Bolivia y Venezuela - crédito FCF

Cuáles son los riesgos de usar Magis TV

El primer inconveniente radica en la procedencia de la aplicación. Magis TV no está disponible en tiendas oficiales como Google Play Store o App Store. Los usuarios solo pueden instalarla a través de archivos APK descargados de sitios de terceros.

Este procedimiento elude controles y certificaciones exigidos por las plataformas oficiales, facilitando la presencia de virus, malware o spyware. Técnicos especializados advierten que estos archivos pueden comprometer contraseñas, datos bancarios o el almacenamiento privado, todo sin consentimiento explicito.

La exposición a ciberataques y la filtración de datos personales se registra como uno de los principales peligros entre quienes acuden a este tipo de servicios.

Instalar aplicaciones desde fuentes no avaladas incrementa la probabilidad de que los dispositivos sean utilizados como puerta de entrada para programas no deseados, que pueden acceder a la cámara, el micrófono, la agenda de contactos y otros elementos sensibles.

Los expertos en seguridad informática alertan que el uso prolongado de plataformas no oficiales puede provocar desde gusanos informáticos hasta daños irreversibles y pérdidas de datos en dispositivos inteligentes

Por qué Magis TV trasmite contenido gratuito

La legalidad constituye otro aspecto crítico. Magis TV ofrece acceso a señales deportivas y audiovisuales sin licencias oficiales, situación que puede ser considerada una infracción a los derechos de autor en varios países.

Proveedores de internet tienen la facultad de bloquear estas transmisiones y, en casos reiterados, los usuarios quedan expuestos a sanciones legales o al corte del servicio. Algunas jurisdicciones han intensificado la vigilancia sobre servicios IPTV no oficiales a raíz de denuncias de piratería y vulnerabilidad en materia de protección de datos.

La experiencia de usuario se ve también mermada por la falta de estabilidad y garantías. Espectadores reportaron dificultades en la reproducción como caídas del sistema, publicidad emergente, enlaces obsoletos y bloqueos de dispositivos tras la instalación.

Además, el recinto de permisos solicitados por la aplicación excede los necesarios, lo que facilita la recolección y posible comercialización de información privada para propósitos de spam o suplantación de identidad.

Mientras crece el interés por ver partidos sin pagar, los riesgos técnicos y legales asociados con plataformas no oficiales como Magis TV se multiplican para quienes buscan alternativas fuera del circuito autorizado - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo deteriora los dispositivos Magis TV

Otro problema se refiere al posible deterioro del equipo. La app de streaming pirata puede afectar el funcionamiento de teléfonos inteligentes, computadoras y SmarTV, generando uso intensivo de memoria, consumo adicional de batería y alteraciones en el software del sistema operativo. El impacto puede derivar en un daño irreversible del dispositivo y pérdida de información almacenada previamente.

La ausencia de control parental, subtítulos, o herramientas de clasificación de contenido, agrava la situación en hogares donde hay niños expuestos a material no adecuado. Las plataformas legales suelen incluir este tipo de protecciones, junto a actualizaciones automáticas que mejoran la seguridad y calidad de transmisión.

Los proveedores de internet monitorean tráfico generado por aplicaciones no autorizadas; al identificar el uso reiterado de Magis TV, es habitual el bloqueo o la reducción de velocidad de conexión. Esta actividad deja un registro digital rastreable y expone a los usuarios a nuevas restricciones y procedimientos sancionatorios.

El caso de Magis TV ilustra los riesgos, muchas veces subestimados, de optar por alternativas no oficiales para consumir contenido protegido por derechos de autor. Las consecuencias incluyen daños técnicos severos, pérdida de privacidad e incluso complicaciones legales.

