WhatsApp: este es truco que necesitas para encontrar la papelera oculta, borrar archivos y obtener más espacio

La papelera oculta de WhatsApp es una función que ayuda a los usuarios a organizar su espacio. (WhatsApp)

Si tu celular funciona con lentitud, una posible causa puede ser la acumulación de archivos en la papelera oculta de WhatsApp. En este espacio se almacenan fotos, videos y documentos enviados o recibidos que, aunque eliminados de los chats, siguen ocupando memoria del dispositivo.

Borrarlos de forma periódica no solo ayuda a liberar espacio de almacenamiento, también mejora el rendimiento del celular y evita que se sature la memoria interna.

Cómo encontrar la papelera oculta de WhatsApp

En los Ajustes de WhatsApp se encuentra esta función. (WhatsApp)

Para encontrar la papelera oculta de WhatsApp, los usuarios pueden seguir este paso a paso:

Abrir la aplicación móvil. Ir a ‘Ajustes’ y luego a ‘Almacenamiento y datos’. Pulsar ‘Administración de almacenamiento’ e ir al apartado de ‘Revisa y elimina elementos’. Allí aparecerán los archivos pesados almacenados.

Para eliminar los archivos, el usuario debe pulsar ‘Seleccionar’ y luego pulsar el ícono de la papelera para eliminarlo.

Para qué sirve la papelera oculta de WhatsApp

La papelera oculta de WhatsApp cumple una función clave en la administración del almacenamiento del celular. Allí se concentran fotos, videos, audios y documentos que han sido enviados o recibidos en los chats, pero que ya no están visibles en la conversación porque fueron eliminados.

WhatsApp es una de las aplicaciones que más consume espacio y batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, esos archivos no desaparecen de inmediato, sino que quedan guardados de forma temporal en esta carpeta oculta.

Su principal utilidad es liberar espacio en el dispositivo, ya que permite gestionar de manera más eficiente los archivos innecesarios.

Al acceder a esta papelera, los usuarios pueden revisar qué elementos ocupan memoria y decidir si desean eliminarlos de manera definitiva o restaurarlos. Esto resulta práctico para quienes suelen recibir gran cantidad de contenido multimedia y notan que el celular comienza a funcionar más lento.

Por qué WhatsApp consume tanto espacio en el celular

WhatsApp es una de las aplicaciones que más espacio consume en el celular, y la razón principal está relacionada con la gran cantidad de archivos que maneja a diario.

Fotos, videos, audios, documentos y hasta stickers se almacenan automáticamente en la memoria del dispositivo cada vez que se envían o reciben, lo que genera una acumulación constante. A esto se suma que muchos de esos archivos se descargan en calidad original, ocupando aún más almacenamiento.

La papelera oculta de WhatsApp ayuda a administrar el espacio. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Otro factor importante son las copias de seguridad. WhatsApp suele guardar respaldos de las conversaciones y de todo el contenido multimedia, lo que puede duplicar la cantidad de espacio utilizado si no se gestiona correctamente.

También influye la existencia de la llamada papelera oculta, donde se almacenan temporalmente los archivos eliminados, que aunque no se ven en los chats, siguen ocupando memoria.

Los grupos de WhatsApp son otra fuente de consumo masivo de espacio. Allí circula gran cantidad de memes, imágenes, notas de voz y videos que, en muchos casos, se descargan de manera automática sin que el usuario lo note.

Cómo saber qué aplicaciones consumen más espacio

Para saber cuáles son las aplicaciones que más consumen espacio en un celular, tanto Android como iPhone, se pueden seguir estos pasos:

Abre Ajustes o Configuración. Selecciona Almacenamiento o Memoria. Busca la sección de Aplicaciones. Allí verás una lista de todas las apps ordenadas según el espacio que ocupan.

Identificar las aplicaciones que más consumen almacenamiento te permite liberar espacio, mejorar el rendimiento del celular y mantenerlo más organizado.

Una memoria llena puede afectar el rendimiento del celular. (Imagen ilustrativa)

Por qué la memoria del celular afecta la batería

La memoria del celular influye directamente en la batería porque, cuando está llena o saturada, el dispositivo debe esforzarse más para ejecutar procesos y mantener aplicaciones abiertas.

Esto incrementa el consumo de energía, ya que el procesador trabaja con mayor intensidad para gestionar archivos y apps en segundo plano.

Además, la falta de espacio puede ralentizar el sistema, generando un uso ineficiente de los recursos.