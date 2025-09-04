Tecno

Diez funciones escondidas de WhatsApp que te cambiarán la forma de usar la app

WhatsApp esconde herramientas poco conocidas que permiten ahorrar tiempo, mejorar la privacidad y organizar mejor las conversaciones

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Conoce 10 trucos que esconde WhatsApp.
Conoce 10 trucos que esconde WhatsApp. (Foto: Meta)

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones más importantes en la vida cotidiana. Con ella, millones de personas en todo el mundo se comunican a diario con familiares, amigos, compañeros de trabajo y grupos de interés. Su facilidad de uso y su gratuidad la han hecho indispensable, pero lo cierto es que muchos usuarios solo aprovechan una pequeña parte de lo que puede ofrecer.

Además de enviar mensajes, fotos, audios o videos, la plataforma incluye herramientas poco visibles que pueden mejorar la experiencia, ahorrar tiempo e incluso reforzar la privacidad. Se trata de funciones que no aparecen a simple vista, pero que una vez descubiertas resultan muy útiles para el día a día.

Opciones ocultas que facilitan la comunicación

Una de las novedades más prácticas es la posibilidad de editar mensajes enviados. Si el usuario se equivoca o escribe un dato incorrecto, puede corregirlo en un plazo máximo de 15 minutos. Solo es necesario mantener presionado el mensaje y seleccionar la opción Editar.

WhatsApp cuenta con configuraciones ocultas.
WhatsApp cuenta con configuraciones ocultas. (Meta)

Otra herramienta es la de fijar chats en la parte superior de la pantalla. De esta manera, se pueden mantener a la vista hasta tres conversaciones importantes, como el grupo familiar, el chat del trabajo o el contacto con el que más se interactúa. Para hacerlo, basta con mantener pulsado el chat y tocar el icono de pin.

También es posible enviar fotos sin perder calidad. En lugar de compartirlas desde la galería, se debe elegir la opción Documento. De esta forma, la imagen se envía en su resolución original, algo muy útil para fotos de trabajo, capturas de pantalla o imágenes que luego se quieran imprimir.

Herramientas de privacidad y organización

La aplicación incluye varios ajustes que ayudan a proteger la privacidad. Uno de los más usados es la desactivación de la confirmación de lectura, es decir, los conocidos tildes azules. Desde el menú de Ajustes > Privacidad, se puede desactivar esta función para leer mensajes sin que el remitente lo sepa.

WhatsApp tiene varias configuraciones que
WhatsApp tiene varias configuraciones que se encuentran ocultas. (Composición)

Asimismo, WhatsApp ofrece la opción de ocultar la última conexión o el estado en línea. Esto permite decidir quién puede ver cuándo se ha utilizado la app por última vez, evitando la presión de tener que contestar al instante.

Para quienes reciben mensajes en momentos de poca disponibilidad, existe la posibilidad de marcar un chat como no leído. Con ello, el sistema coloca un punto verde en la conversación, lo que sirve como recordatorio para contestar más tarde.

Otra función de organización es la de mensajes temporales. Los usuarios pueden programar que los mensajes de un chat se eliminen automáticamente en 24 horas, 7 días o 90 días. Esto resulta útil para mantener las conversaciones más limpias y evitar acumulación de datos innecesarios.

WhatsApp.
WhatsApp. (Reuters)

Funciones para grupos y búsqueda

Los grupos suelen ser de los espacios más activos en la aplicación. Para facilitar la toma de decisiones, WhatsApp habilitó la opción de crear encuestas. Desde el icono del clip se pueden añadir preguntas y opciones, lo que simplifica la elección de lugares, actividades o fechas.

Otra herramienta destacada es la de buscar mensajes por fecha. Ya no es necesario desplazarse hacia arriba durante varios minutos para localizar una información antigua. Dentro del buscador de un chat aparece un calendario que permite seleccionar el día exacto y revisar los mensajes enviados en esa fecha.

Uso en varios dispositivos

Finalmente, una de las funciones más relevantes es la del uso multidispositivo. Gracias a esta herramienta, WhatsApp se puede abrir en hasta cuatro dispositivos al mismo tiempo, como ordenadores o tabletas, sin que el teléfono principal tenga que estar conectado a internet. Para configurarlo, se debe acceder a Ajustes > Dispositivos vinculados.

WhatsApp tiene configuraciones que se
WhatsApp tiene configuraciones que se encuentran ocultas. (WhatsApp)

Una app que va más allá de lo básico

La mayoría de estas funciones permanecen ocultas porque WhatsApp prioriza mantener una interfaz simple y limpia, sin saturar con tutoriales ni mensajes emergentes. Sin embargo, dedicar unos minutos a explorar sus menús permite aprovechar herramientas que cambian por completo la manera de usar la aplicación.

Con estas opciones, los usuarios pueden mejorar su organización, reforzar su privacidad y optimizar la comunicación, lo que convierte a WhatsApp en una herramienta aún más versátil y práctica para la vida diaria.

