Estos son los beneficios para tu cerebro dejar de utilizar el celular por tres días, según un estudio

Este hábito está siendo implementado por personas de diferentes edades para mejorar su relación con la tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durar tres días sin utilizar el celular para la conexión digital puede reorganizar las conexiones neuronales y mejorar la regulación emocional, según lo confirmó un estudio conjunto de las universidades de Heidelberg y Colonia.

Esta investigación, centrada en el impacto del uso restringido del teléfono, reveló que limitar el dispositivo a funciones básicas como las llamadas de voz durante 72 horas puede actuar como un auténtico “reinicio” cerebral.

En qué consistió este estudio y qué resultados arrojó

El experimento, realizado con 25 jóvenes de entre 18 y 30 años, consistió en restringir el uso de sus teléfonos exclusivamente a llamadas y tareas laborales, excluyendo cualquier interacción con redes sociales o aplicaciones de entretenimiento.

Solo se utilizó este dispositivo para la comunicación básica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes y después de este periodo, los participantes se sometieron a pruebas psicológicas y a exámenes de resonancia magnética cerebral, en los que se les expuso a estímulos visuales relacionados con teléfonos.

Los resultados, según los investigadores de Heidelberg y Colonia, mostraron que tras tres días de desconexión, ciertas conexiones neuronales se reorganizaron, favoreciendo una mejor regulación de las emociones y la atención.

Qué reveló el estudio sobre la adicción al teléfono

El estudio identificó que la exposición a imágenes de teléfonos activa mecanismos neuronales asociados a la adicción, sobre todo en personas con riesgo de uso excesivo.

El contacto excesivo con el celular y sus aplicaciones puede generar una gran dependencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se detectaron asociaciones directas con los sistemas de neurotransmisores dopamina y serotonina, elementos clave en los procesos adictivos. Esta constatación refuerza la preocupación sobre el potencial adictivo de los teléfonos inteligentes, sobre todo entre la población joven, la más vulnerable a estos efectos.

Cuáles son las consecuencias del uso intensivo del celular

El concepto de “deterioro cerebral” vinculado al uso excesivo de dispositivos ha ganado relevancia en los últimos años. En 2023, Oxford University Press acuñó el término brain rot para describir los efectos negativos de la sobreexposición a las pantallas.

El fenómeno no solo afecta a adultos, sino que se extiende a edades tempranas. Un análisis reciente de la Fundación ANAR sobre el impacto de la tecnología en la salud mental y la violencia en la infancia y adolescencia reveló que el uso erróneo de la tecnología está presente en el 56,4% de los casos analizados.

Este problema puede ocasionar otros tipos de violencia como el acoso escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas situaciones estudiadas abarcan problemáticas como ciberbullying, adicción, ciberacoso, grooming y sexting no consentido.

Cómo influye la adicción a los dispositivos en la vida personal y profesional

La experiencia personal de la surfista Garazi Sánchez ilustra el alcance de esta problemática. Tras una lesión que la apartó temporalmente de la competición, Sánchez se enfrentó a la dificultad de retomar su carrera por la adicción a las redes sociales y al uso compulsivo del celular.

En su documental “Modo avión”, la deportista narra cómo, durante un viaje a México, percibió que su presencia física no se correspondía con una conexión real con el exterior.

Decidió entonces desconectarse digitalmente durante varias semanas y dialogar con expertos como Ana Ibáñez (neurocientífica), Endika Montiel (coach de salud), Jesús Matés (psicólogo) y Begoña Alday (influencer aventurera), con el objetivo de aprender a gestionar el impacto del uso excesivo del celular, sobre todo en lo relativo a las redes sociales.

Algunas deportistas se han desconectado del ámbito digital para mejorar su bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sánchez concluyó que el problema no residía en el dispositivo en sí, sino en el uso que hacía de él. Tras este proceso de desintoxicación digital, la atleta logró recuperar su bienestar emocional y actualmente se prepara para competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Qué otros estudios han analizado el impacto de la desconexión digital

La cuestión de si un breve periodo de desconexión es suficiente para restablecer el equilibrio cerebral ha sido abordada por Anna Lembke, autora de Dopamine Nation y especialista en adicciones.

Según Lembke, una desintoxicación digital de unos días permite un “reinicio” de los circuitos cerebrales, y pausas más prolongadas, de cuatro semanas o más, pueden conducir a un equilibrio emocional duradero.

Pese a que el proceso puede resultar difícil al principio, quienes lo han experimentado afirman que disfrutan la experiencia y se sienten más conectados consigo mismos.