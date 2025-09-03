Tecno

Estos son los beneficios para tu cerebro dejar de utilizar el celular por tres días, según un estudio

Científicos identificaron que la exposición constante a teléfonos activa mecanismos asociados a la dopamina y serotonina, y aumenta la probabilidad de presentar problemas emocionales y adictivos

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Guardar
Este hábito está siendo implementado
Este hábito está siendo implementado por personas de diferentes edades para mejorar su relación con la tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durar tres días sin utilizar el celular para la conexión digital puede reorganizar las conexiones neuronales y mejorar la regulación emocional, según lo confirmó un estudio conjunto de las universidades de Heidelberg y Colonia.

Esta investigación, centrada en el impacto del uso restringido del teléfono, reveló que limitar el dispositivo a funciones básicas como las llamadas de voz durante 72 horas puede actuar como un auténtico “reinicio” cerebral.

En qué consistió este estudio y qué resultados arrojó

El experimento, realizado con 25 jóvenes de entre 18 y 30 años, consistió en restringir el uso de sus teléfonos exclusivamente a llamadas y tareas laborales, excluyendo cualquier interacción con redes sociales o aplicaciones de entretenimiento.

Solo se utilizó este dispositivo
Solo se utilizó este dispositivo para la comunicación básica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes y después de este periodo, los participantes se sometieron a pruebas psicológicas y a exámenes de resonancia magnética cerebral, en los que se les expuso a estímulos visuales relacionados con teléfonos.

Los resultados, según los investigadores de Heidelberg y Colonia, mostraron que tras tres días de desconexión, ciertas conexiones neuronales se reorganizaron, favoreciendo una mejor regulación de las emociones y la atención.

Qué reveló el estudio sobre la adicción al teléfono

El estudio identificó que la exposición a imágenes de teléfonos activa mecanismos neuronales asociados a la adicción, sobre todo en personas con riesgo de uso excesivo.

El contacto excesivo con el
El contacto excesivo con el celular y sus aplicaciones puede generar una gran dependencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se detectaron asociaciones directas con los sistemas de neurotransmisores dopamina y serotonina, elementos clave en los procesos adictivos. Esta constatación refuerza la preocupación sobre el potencial adictivo de los teléfonos inteligentes, sobre todo entre la población joven, la más vulnerable a estos efectos.

Cuáles son las consecuencias del uso intensivo del celular

El concepto de “deterioro cerebral” vinculado al uso excesivo de dispositivos ha ganado relevancia en los últimos años. En 2023, Oxford University Press acuñó el término brain rot para describir los efectos negativos de la sobreexposición a las pantallas.

El fenómeno no solo afecta a adultos, sino que se extiende a edades tempranas. Un análisis reciente de la Fundación ANAR sobre el impacto de la tecnología en la salud mental y la violencia en la infancia y adolescencia reveló que el uso erróneo de la tecnología está presente en el 56,4% de los casos analizados.

Este problema puede ocasionar otros
Este problema puede ocasionar otros tipos de violencia como el acoso escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas situaciones estudiadas abarcan problemáticas como ciberbullying, adicción, ciberacoso, grooming y sexting no consentido.

Cómo influye la adicción a los dispositivos en la vida personal y profesional

La experiencia personal de la surfista Garazi Sánchez ilustra el alcance de esta problemática. Tras una lesión que la apartó temporalmente de la competición, Sánchez se enfrentó a la dificultad de retomar su carrera por la adicción a las redes sociales y al uso compulsivo del celular.

En su documental “Modo avión”, la deportista narra cómo, durante un viaje a México, percibió que su presencia física no se correspondía con una conexión real con el exterior.

Decidió entonces desconectarse digitalmente durante varias semanas y dialogar con expertos como Ana Ibáñez (neurocientífica), Endika Montiel (coach de salud), Jesús Matés (psicólogo) y Begoña Alday (influencer aventurera), con el objetivo de aprender a gestionar el impacto del uso excesivo del celular, sobre todo en lo relativo a las redes sociales.

Algunas deportistas se han desconectado
Algunas deportistas se han desconectado del ámbito digital para mejorar su bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sánchez concluyó que el problema no residía en el dispositivo en sí, sino en el uso que hacía de él. Tras este proceso de desintoxicación digital, la atleta logró recuperar su bienestar emocional y actualmente se prepara para competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Qué otros estudios han analizado el impacto de la desconexión digital

La cuestión de si un breve periodo de desconexión es suficiente para restablecer el equilibrio cerebral ha sido abordada por Anna Lembke, autora de Dopamine Nation y especialista en adicciones.

Según Lembke, una desintoxicación digital de unos días permite un “reinicio” de los circuitos cerebrales, y pausas más prolongadas, de cuatro semanas o más, pueden conducir a un equilibrio emocional duradero.

Pese a que el proceso puede resultar difícil al principio, quienes lo han experimentado afirman que disfrutan la experiencia y se sienten más conectados consigo mismos.

Temas Relacionados

CerebroBeneficiosCelularEmocionesAdicciónLo último en tecnología

Últimas Noticias

Netflix estrena ‘Momentos’, la función ideal para compartir tus escenas favoritas con amigos: cómo funciona

Con esta herramienta, los usuarios pueden seleccionar fragmentos específicos de sus series o películas, los cuales se guardan automáticamente en la pestaña ‘Mi Netflix‘

Netflix estrena ‘Momentos’, la función

Cómo se forman hoy técnicos automotrices y mecánicos: la tecnología lo ha cambiado todo

Con la llegada de los vehículos eléctricos, los sistemas de conectividad y las demandas de sostenibilidad, este oficio ahora requiere de una formación especializada y ya no puede ejercerse únicamente de manera empírica

Cómo se forman hoy técnicos

La IA ha alcanzado un nivel superior a los humanos en la mayoría de tareas, advierte experto de Google DeepMind

Jeff Dean explicó que, en tareas no físicas, los modelos de inteligencia artificial ya podrían estar a la par de los humanos, pues la mayoría de las personas no se desempeña bien en actividades nuevas o desconocidas

La IA ha alcanzado un

Por qué debes oprimir la tecla cancelar al retirar dinero en un cajero y qué pasa si no lo haces

Autoridades como el Banco de España destacan la importancia de la educación financiera y el uso de herramientas tecnológicas para protegerse ante métodos fraudulentos como la clonación de tarjetas y trampas en dispensadores de efectivo

Por qué debes oprimir la

Cómo descargar el estado de cuenta desde el smartphone

Consultar y guardar el estado de cuenta en formato digital es posible con solo unos pasos en las apps móviles, incrementando la seguridad y la eficiencia en la organización de las finanzas personales

Cómo descargar el estado de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Jubilados: paso a paso para

Jubilados: paso a paso para sumar intereses y ahorrar en supermercados desde este mes

Morón: un joven defendió a su novia de un ladrón y lo mató con el mismo cuchillo del agresor

Aumento de asignaciones familiares en septiembre 2025: cuáles son los nuevos montos y topes

Intervención en el dólar: por qué el giro de la política cambiaria genera dudas sobre el futuro de los bonos

Una molestia ocular derivó en el diagnóstico de esclerosis múltiple: ahora da un mensaje de esperanza

INFOBAE AMÉRICA
Polillas contra el plástico: el

Polillas contra el plástico: el sorprendente poder de un insecto que intriga a los científicos

Por qué la mente necesita cierto desorden para alcanzar su verdadero potencial

Ucrania calificó de inaceptable el desafío de Putin, que “invitó” a Zelensky a viajar a Moscú

Quiero hablar del cuerpo de los demás

Qué es el cinturón alpino-himalayo y por qué transforma a Afganistán en epicentro permanente de terremotos

TELESHOW
Mar Tarrés habló sobre su

Mar Tarrés habló sobre su proceso de pérdida de peso y las críticas que enfrentó en las redes: “Me dicen anoréxica”

El romántico saludo de cumpleaños de Valentino López a su novia: fotos, globos y canciones para celebrar su amor

Nicole Neumann deslumbra en Palm Beach junto a Manu Urcera y su pequeño hijo Cruz: moda, fotos y familia

El inesperado cruce entre Manuel Wirzt y Cande Molfese: “Qué informada está la señorita”

El enojo de la esposa de Benjamín Rojas por las acusaciones de los fans de Erreway: “¡No eliminé a Camila Bordonaba!”