PlayStation Plus presenta nuevos títulos en septiembre: Psychonauts 2, Stardew Valley y Viewfinder

La suscripción PlayStation Plus anuncia tres nuevos videojuegos en septiembre de 2025, con la incorporación de Psychonauts 2, Stardew Valley y Viewfinder para sus miembros en Estados Unidos, Europa y otras regiones donde el servicio está disponible.

Se trata de una selección de títulos para PlayStation 4 y PlayStation 5 que propone distintas experiencias y apunta a públicos variados, desde los entusiastas de la acción y el humor hasta quienes prefieren la simulación o los desafíos de ingenio.

Novedades para septiembre en PlayStation Plus

Psychonauts 2 llega por primera vez al catálogo de PlayStation Plus tras un destacado recorrido en la industria de los videojuegos. Este título fue desarrollado por Double Fine Productions y distribuido por Xbox Game Studios. Está centrado en las aventuras de Razputin “Raz” Aquato, joven acróbata y psíquico que ingresa a la organización internacional de espionaje conocida como los Psychonauts.

En el juego, el protagonista debe resolver el enigma en torno al comportamiento errático del líder de la organización tras un rescate y descubrir la identidad de un infiltrado oculto en el cuartel general.

El apartado visual y la narrativa cinematográfica, junto con la presencia de poderes psíquicos personalizables, marcan la propuesta de un juego que combina plataformas, resolución de enigmas y una estructura de misiones especialmente diseñadas para desafiar la creatividad.

Desde el blog oficial de PlayStation se indicó que Psychonauts 2 obtuvo reconocimiento tanto por su jugabilidad como por su acercamiento a la temática de la mente humana y la forma en que traduce entornos mentales en escenarios lúdicos.

Más allá de la trama, el título se caracteriza por su combinación de peligro, humor y creatividad, ofreciendo a los usuarios la opción de recorrer diferentes mentes

Stardew Valley, simulador de granja de éxito mundial

La segunda propuesta mensual es Stardew Valley, un proyecto independiente creado por Eric Barone y lanzado por primera vez en 2016. El simulador invita a los jugadores a tomar posesión de una vieja parcela rural tras la herencia del abuelo del protagonista.

El público debe enfrentar el desafío de restaurar la granja y devolverle vida a la comunidad local, transformando tierras cubiertas de maleza en campos productivos y reconstruyendo vínculos con los habitantes del pueblo. Las rutinas diarias, las estaciones, el clima y las relaciones interpersonales conforman el corazón del juego.

La libertad para decidir cómo invertir el tiempo, explorar territorios, participar en festividades, criar animales o dedicarse a la agricultura artesanal, diferencia a Stardew Valley dentro del género de simulación agrícola.

El impacto de este juego en la industria fue señalado por los analistas como un fenómeno cultural, por su capacidad de crear una experiencia inmersiva alejada del estrés y centrada en el bienestar y la gestión personal.

Viewfinder una apuesta para las consolas PS4 y PS5

El tercer título anunciado por Sony Interactive Entertainment es Viewfinder, disponible tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5. Este juego apuesta a un enfoque experimental y visualmente novedoso. Utiliza el concepto de percepción y manipulación de la realidad por medio de una cámara instantánea, para resolver toda una serie de acertijos de creciente dificultad.

Las fotografías, pinturas o bocetos capturados por el usuario pueden insertarse y superponerse en el entorno tridimensional, modificando caminos, espacios y soluciones para acceso a nuevas áreas. El objetivo central de Viewfinder es ofrecer niveles variados donde cada imagen obtiene una función mecánica, involucrando creatividad y lógica.

IGN subraya que esta propuesta se encuentra orientada a aficionados a los retos mentales y juegos de exploración, marcando una diferencia respecto al resto de nuevas incorporaciones.

Novedades para Xbox Game Pass

Mientras el catálogo de PlayStation Plus expande su abanico de géneros y propuestas, Microsoft lanzó su propia oferta mensual de videojuegos bajo la marca Xbox Game Pass.

El título más anticipado este mes es Hollow Knight: Silksong, disponible en Xbox Series X|S, Xbox One y PC. La llegada de este juego de acción y exploración representa uno de los debuts más esperados para los suscriptores, permitiendo acceso inmediato sin coste adicional.

El mes también suma el lanzamiento de Nine Sols, I Am Your Beast, Cataclismo y nuevas expansiones, además de contar con títulos familiares como PAW Patrol World y experiencias cooperativas en simuladores de construcción.

El recambio progresivo en la biblioteca de Game Pass se mantiene con la salida de títulos como All You Need is Help y Wargroove 2, en una estrategia de rotación que busca mantener activo el interés de los usuarios.