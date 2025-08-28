PlayStation Store lanza grandes rebajas: nueve juegos imperdibles para PS5 y PS4 con descuento

PlayStation Store tendrá grandes descuentos en muchos juegos de su catálogo. (Foto: Sony)

PlayStation Store ha puesto en marcha su nueva campaña de rebajas “¡Preparados, listos, a jugar!”, una promoción que estará disponible hasta el próximo 11 de septiembre y que incluye más de mil productos en oferta para PS4 y PS5. La iniciativa abarca desde grandes lanzamientos recientes hasta títulos que ya son considerados clásicos modernos, con precios reducidos de forma temporal que alcanzan descuentos de hasta el 80%.

Entre la enorme variedad de videojuegos rebajados, destacan nueve títulos que representan lo mejor de diferentes géneros: acción, aventuras, RPG, lucha y cooperativo. Todos se pueden adquirir ya en la tienda digital de PlayStation con precios expresados en dólares estadounidenses.

Lista de juegos con grandes descuentos en PlayStation. (Sony)

1. <i>Star Wars Jedi: Survivor</i> – <b>$15,99</b> (antes $79,99)

La secuela de Star Wars Jedi: Fallen Order devuelve al jugador a la piel de Cal Kestis, ahora convertido en un auténtico caballero Jedi. La aventura expande el universo de la saga con combates más fluidos, mundos más amplios y un diseño narrativo que combina acción y exploración. Con un descuento superior al 75%, se convierte en una de las compras más atractivas de esta promoción.

2. <i>It Takes Two</i> – <b>$11,99</b> (antes $39,99)

El aclamado cooperativo desarrollado por Hazelight ofrece una experiencia única que solo puede disfrutarse en compañía, ya sea en pantalla dividida o en línea. Su propuesta, que mezcla plataformas, rompecabezas y narrativa emocional, lo llevó a ganar el premio a Juego del Año en 2021.

3. <i>Cyberpunk 2077</i> – <b>$22,49</b> (antes $49,99)

Tras un lanzamiento marcado por problemas técnicos, el RPG de CD Projekt Red se ha consolidado como una de las experiencias más completas de rol y acción en mundo abierto. Ambientado en la futurista Night City, el título incluye múltiples mejoras y expansiones que lo convierten en un imprescindible a mitad de precio.

Cyberpunk 2077. (CD PROJEKT RED)

4. <i>Kingdom Come: Deliverance 2</i> – <b>$48,99</b> (antes $69,99)

La secuela del RPG medieval más realista del mercado propone una inmersión total en la Bohemia del siglo XV. Con un vasto mundo abierto recreado al detalle, el juego se ha convertido en uno de los grandes estrenos de 2025 y ya puede conseguirse con un descuento cercano al 30%.

5. <i>Mortal Kombat 1</i> – <b>$16,49</b> (antes $49,99)

El reinicio de la saga de lucha más icónica conserva toda su esencia, con personajes clásicos, mecánicas renovadas y los tradicionales fatalities, que vuelven a mostrar la violencia característica de la franquicia. Con más de un 65% de rebaja, es una oportunidad para los fanáticos del género.

6. <i>Hogwarts Legacy</i> – <b>$14,99</b> (antes $74,99)

El título ambientado en el universo de Harry Potter permite a los jugadores recorrer libremente el castillo de Hogwarts, asistir a clases, aprender conjuros y explorar lugares icónicos del mundo mágico. Lanzado en 2023, se convirtió rápidamente en un fenómeno global y ahora se ofrece con un descuento cercano al 80%.

Hogwarts Legacy, de Avalanche Software.

7. <i>Warhammer 40,000: Space Marine 2</i> – <b>$34,99</b> (antes $69,99)

La secuela del clásico de acción en tercera persona pone a los jugadores en la piel de un marine espacial que deberá enfrentarse a hordas de tiránidos en batallas épicas. Con un enfoque brutal y cargado de acción, esta entrega mantiene la esencia del universo Warhammer 40K.

8. <i>Resident Evil Village</i> – <b>$9,99</b> (antes $39,99)

La octava entrega numerada de la saga de Capcom combina acción y terror en un entorno rural repleto de enemigos y misterios. Con un 75% de descuento, es una de las opciones más asequibles de esta promoción y una recomendación segura para los amantes del survival horror.

9. <i>Metaphor: ReFantazio</i> – <b>$38,49</b> (antes $69,99)

Desarrollado por los creadores de Persona, este JRPG apuesta por un mundo de fantasía con un fuerte enfoque narrativo, combates estratégicos y un apartado visual de alto impacto. Pese a ser uno de los lanzamientos más recientes, ya cuenta con una rebaja del 40%.

Metaphor: ReFantazio

Una promoción masiva con más de mil productos

La campaña “¡Preparados, listos, a jugar!” incluye además expansiones, ediciones especiales y otros títulos de renombre con precios rebajados. Para los usuarios de PS4 y PS5, se trata de una oportunidad para ampliar su biblioteca digital con algunos de los juegos más destacados de los últimos años a precios reducidos.

La promoción se extenderá hasta el 11 de septiembre, fecha límite para aprovechar los descuentos disponibles en la PlayStation Store.