Tecno

En qué consiste la función ‘Tomar un mensaje’ de Google en los celulares

Esta novedad permite a quienes no pueden atender una llamada grabar un mensaje que luego se transcribe automáticamente

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
La herramienta se integra en
La herramienta se integra en la aplicación Teléfono de los Pixel. (Google)

Google ha presentado una innovadora función llamada ‘Tomar un mensaje’ para sus teléfonos Pixel, diseñada para transformar por completo la forma en que los usuarios reciben y gestionan las llamadas perdidas o rechazadas. Esta novedad permite a quienes no pueden atender una llamada grabar un mensaje que luego se transcribe automáticamente, facilitando el acceso rápido y sencillo a la información clave sin necesidad de revisar el buzón de voz convencional.

La funcionalidad, inicialmente exclusiva de la serie Pixel 10, ahora se extiende a modelos más antiguos de la gama y plantea un nuevo estándar en la gestión de mensajes telefónicos con ayuda de inteligencia artificial.

Función ‘Tomar un mensaje’ en celulares Google Pixel: cómo funciona

La herramienta se integra en la aplicación Teléfono de los Pixel, apareciendo cada vez que una llamada está a punto de perderse o rechazarse. Ante esta situación, la app ofrece la opción de grabar un mensaje. Acto seguido, la grabación es procesada por el sistema, que genera una transcripción automática del audio.

Google Pixel 10 presenta función
Google Pixel 10 presenta función de traducción de llamadas en tiempo real. (Foto: Bloomberg)

Tanto el texto como el archivo de voz quedan almacenados en la pestaña de llamadas recientes, lo que permite a los usuarios leer rápidamente el mensaje o escucharlo, eliminando la necesidad de introducir contraseñas o navegar por menús para acceder a los mensajes de voz.

La función destaca en términos de privacidad, ya que Google asegura que los mensajes grabados y sus transcripciones permanecen en los dispositivos de los usuarios y no se transfieren a la nube ni a servidores externos.

Además, el sistema filtra y bloquea automáticamente las llamadas no deseadas, operando todo de forma local sin requerir conexión a internet ni consumo de datos móviles.

Google Pixel usa el sistema
Google Pixel usa el sistema operativo Android. (Google)

Disponibilidad, compatibilidad y configuración de la nueva función

Aunque la función debutó en el Google Pixel 10, su implementación ha alcanzado a modelos anteriores desde el Pixel 4, así como a la segunda generación del Pixel Watch cuando se empareja con un teléfono compatible de la serie.

Actualmente, esta actualización está limitada a mercados como Irlanda, Australia, Estados Unidos y Reino Unido, a la espera de una posible expansión a otras regiones y dispositivos Android.

Activar ‘Tomar un mensaje’ resulta sencillo: basta con mantener actualizada la app Teléfono, ingresar a los ajustes y habilitar la función desde la opción correspondiente. De esta forma, el usuario moderniza la gestión de sus mensajes telefónicos, aprovechando la inteligencia artificial para ahorrar tiempo y mantener la privacidad en la comunicación diaria.

La apuesta de Google redefine la experiencia tradicional del buzón de voz, anticipando una tendencia que podría extenderse a todo el ecosistema Android en el futuro cercano.

Google Pixel 9 Pro. GOOGLE
Google Pixel 9 Pro. GOOGLE

Google Pixel: características clave

Los celulares de Google, conocidos como la línea Pixel, se destacan por integrar de manera nativa el sistema operativo Android en su versión más pura. Estos dispositivos son desarrollados y diseñados por Google, lo que les permite recibir actualizaciones de software y parches de seguridad antes que otras marcas.

Los Pixel cuentan con cámaras avanzadas optimizadas por inteligencia artificial, que permiten obtener imágenes de alta calidad, especialmente en condiciones de poca luz. Además, incluyen funciones exclusivas, como el Asistente de Google y herramientas de edición fotográfica directamente en la aplicación de Fotos.

La experiencia de uso en un Google Pixel es fluida y sin modificaciones innecesarias, ya que el sistema operativo no suele estar personalizado por capas de terceros. Estos teléfonos priorizan la privacidad y la seguridad, ofreciendo herramientas como el chip Titan M, que protege la información almacenada en el dispositivo.

Algunos modelos incorporan hardware de alta gama, pantallas de alta resolución y baterías de carga rápida. Los Pixel están orientados a usuarios que buscan innovación, actualizaciones constantes y una integración total con los servicios de Google.

Temas Relacionados

GoogleCelularesTomar un mensajePixelLo último en tecnología

Últimas Noticias

Este es el verdadero significado de ordenar los billetes de menor a mayor

Esta conducta puede ser señal de alarma si se desarrolla de forma incontrolable, interfiere con la vida cotidiana o se emplea para neutralizar pensamientos desagradables

Este es el verdadero significado

Descubre cuál es el teléfono móvil más caro del mundo y sus características

Su elevado precio se justifica por la incorporación de un diamante rosa y un recubrimiento de oro de 24 quilates

Descubre cuál es el teléfono

Meta creó chatbots coquetos de celebridades sin permiso

Los nombres e imágenes de Taylor Swift, Selena Gomez y Anne Hathaway fueron utilizados para interactuar con usuarios en las redes sociales

Meta creó chatbots coquetos de

Cuidado: Instagram cambia las reglas con los mensajes directos si tienes más de este número de seguidores

Una de las novedades más útiles es la posibilidad de utilizar filtros de selección múltiple dentro de los DM

Cuidado: Instagram cambia las reglas

De asistentes virtuales a superinteligencia, estos son los 7 tipos de inteligencia artificial que regirán el mundo digital

La IA está presente en la vida cotidiana a través de diversos sistemas. Cuáles son los que ya están vigentes y un repaso por los que se encuentran en fase teórica. Además, qué transformaciones podrían marcar el avance de la tecnología

De asistentes virtuales a superinteligencia,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Desmantelaron dos depósitos de autopartes

Desmantelaron dos depósitos de autopartes robadas en CABA y secuestraron piezas por más de $200 millones

Un simple cambio en la rutina alimentaria podría estar detrás de un mayor riesgo de fracturas

Una farmacia trucha tenía dos puestos en una feria de La Matanza: dos detenidos

Analizan si una región europea podría sumarse a las “Zonas Azules”, reconocidas por su longevidad saludable

Pronosticaron nuevas lluvias en Buenos Aires tras el paso de la tormenta de Santa Rosa

INFOBAE AMÉRICA
“Los dilemas de las mujeres

“Los dilemas de las mujeres trabajadoras”, el libro japonés que pone sobre la mesa la crisis de identidad laboral

La dictadura de Nicolás Maduro secuestró a otros dos colaboradores de María Corina Machado en el oeste de Venezuela

Catástrofe en Sudán: un deslizamiento de tierra sepultó una aldea entera y dejó más de mil muertos

Bélgica reconocerá el Estado de Palestina durante la Asamblea General de la ONU

Persecución en Cuba: la UNPACU repudió su inclusión en la lista de organizaciones “terroristas” impuesta por la dictadura

TELESHOW
El encuentro de Lionel Messi

El encuentro de Lionel Messi con Luca, el hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero: “Sueño cumplido”

Quién fue el primer eliminado del equipo de Lali Espósito en La Voz Argentina en Los Rounds

Alan Lez cantó un clásico de Queen en La Voz Argentina y conmovió a todos: “Esto va a dar vueltas en el mundo”

El emotivo homenaje de Verónica Llinás a su marido a 10 años de su muerte: “Quiero recordarte así”

La Voz Argentina estrenó Los Rounds: cómo es la dinámica que debutó en nuestro país