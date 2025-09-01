Cinco trucos para usar Nano Banana, la IA de Google que la ‘rompió’ para crear y editar imágenes gratis

Nano Banana permite eliminar o añadir objetos y personas en imágenes con simples instrucciones de texto. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/Foto de archivo)

El universo de la edición digital ha conocido un avance sobresaliente con la reciente integración de Nano Banana, el modelo de inteligencia artificial de Google para edición y generación de imágenes. Una herramienta gratuita que está disponible en Gemini, por lo que vale la pena saber cómo sacarle provecho.

La plataforma, además de generar imágenes desde cero, permite realizar retoques complejos y creativos para mejorar la calidad o el estilo de nuestras imágenes.

Trucos para aprovechar Nano Banana de Google

Eliminar o añadir elementos en las imágenes

Una de las funciones es la capacidad para suprimir objetos o sujetos no deseados, un proceso que anteriormente exigía el uso de programas complejos de edición profesional.

Hoy, para quitar una persona que aparece en una foto grupal o un coche estacionado que estropea el encuadre, solo es necesario escribir una instrucción como: “Quiero que elimines los coches que aparecen en esta foto”, y en pocos segundos la IA reconstruye el fondo de forma hiperrealista, sin dejar rastros.

El editor de imágenes de Gemini ofrece cambios de vestuario y aspecto manteniendo la naturalidad de las fotos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la inversa, también es posible añadir objetos o personas a una escena. Un ejemplo de uso sería: “Quiero que añadas una estantería blanca repleta de libros en la parte izquierda de la pared”. Esta funcionalidad permite modificar completamente la narrativa visual de una foto, ya sea por razones creativas o utilitarias, y realizar varias modificaciones sucesivas sin tener que recargar la imagen original.

Cambiar fondos y trasladar personajes a otros escenarios

La tradicional dificultad de recortar a un individuo y situarlo en otro contexto desaparece con las capacidades de Nano Banana. Mediante simples indicaciones, cualquier usuario puede transformar el fondo de una imagen ajustando el entorno sin alterar al personaje principal.

Por ejemplo, una instrucción como: “Cambia el fondo para que esta mujer y su perro estén en un prado junto a una granja de vacas”, permite situar la escena en un ambiente completamente distinto. Esta posibilidad abre la puerta a la creatividad para quienes desean experimentar con diferentes situaciones, ambientes ficticios o recrear recuerdos en nuevos lugares.

Además, este truco resulta especialmente valioso para profesionales y creadores de contenido que necesitan versatilidad visual sin dedicar tiempo ni recursos en manualidades digitales.

Nano Banana posibilita fusionar y combinar imágenes para crear composiciones originales y creativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios de vestuario y aspecto

Otra de las innovaciones destacadas del editor de imágenes de Gemini consiste en modificar el aspecto, vestuario o peinados de una persona en la imagen. La inteligencia artificial analiza los rasgos de la imagen original y aplica los cambios solicitados manteniendo la naturalidad.

Algunos ejemplos frecuentes incluyen:

Cambiar la camisa de una persona por otra prenda descrita o extraída de otra imagen. Probar cómo luciría un nuevo peinado, como: “Cambia el peinado de la mujer por unos rizos negros a la altura de los hombros”. Vestir a alguien con un abrigo rojo haciendo que la IA tome la referencia de una prenda en otra foto.

Esto no solo facilita la visualización de distintas opciones de vestimenta antes de elegir un ‘look’ real, sino que sirve como herramienta de experimentación en moda, publicidad y propuestas personales.

Fusionar y combinar imágenes

Nano Banana permite integrar el contenido de una imagen dentro de otra o fusionar elementos de varias fotos para crear composiciones originales. Este truco, que hasta hace poco solo era viable para quienes dominaban técnicas avanzadas de edición, ahora queda al alcance de cualquier usuario.

Por ejemplo, el comando: “Combina estas imágenes para crear una nueva imagen en la que la mujer esté desayunando esas tostadas y ese café”, genera una escena que fusiona personajes y objetos de diferentes fuentes.

La plataforma permite aplicar estilos artísticos y filtros personalizados para transformar la estética de las imágenes. (Imagen ilustrativa Infobae)

También se pueden realizar superposiciones más sutiles, como integrar una ilustración en un cuadro dentro de un salón o modificar el contenido de carteles, portadas de revistas y otros elementos.

Aplicar estilos artísticos y filtros personalizados

La edición creativa no termina en la manipulación de objetos o escenarios. Nano Banana cuenta con la capacidad de transformar imágenes aplicando estilos artísticos específicos, permitiendo experimentar con nuevas estéticas visuales sin esfuerzo técnico.

Mediante instrucciones como:

“Quiero que hagas que esta foto parezca un retrato hecho con carboncillo”.

“Cambia el estilo artístico de la imagen para que sea un mosaico hecho con teselas”.

“Transforma esta imagen en un dibujo de anime”.

El usuario obtiene versiones alternativas y originales, ideales para proyectos personales, regalos, productos promocionales o simplemente como diversión. Además, la IA mantiene la fidelidad en los detalles esenciales, logrando que el resultado sea interesante y reconocible.