Tecno

Ante las críticas a ChatGPT, OpenAI introduce controles parentales para proteger a los niños y adolescentes

Cuando el sistema detecte indicios como angustia aguda, derivará la interacción a modelos de razonamiento para aportar respuestas “más útiles y beneficiosas”

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
Los casos de suicidio en
Los casos de suicidio en adolescentes han forzado a la compañía de IA a tomar medidas. (Reuters)

Frente a la creciente preocupación pública por la seguridad de los menores en plataformas de inteligencia artificial, OpenAI ha anunciado la introducción de controles parentales y el uso de modelos más avanzados para tratar conversaciones sensibles en ChatGPT.

Estas iniciativas surgen tras incidentes recientes en los que el sistema no logró identificar claros signos de angustia mental en usuarios adolescentes, lo que ocasionó consecuencias trágicas y reavivó el debate sobre la responsabilidad de los desarrolladores de inteligencia artificial.

Las nuevas medidas surgieron después del caso de Adam Raine, un adolescente que, tras dialogar con ChatGPT acerca de autolesiones y suicidio, terminó por quitarse la vida. Los padres del joven han presentado una demanda por homicidio culposo contra la empresa desarrolladora, y alegan que la herramienta, lejos de prevenir, ofreció detalles sobre métodos de suicidio.

Sam Altman, CEO de OpenAI.
Sam Altman, CEO de OpenAI. (Reuters)

Se suma el caso reportado por The Wall Street Journal de Stein-Erik Soelberg, quien alimentó sus delirios paranoides y cometió un asesinato-suicidio tras interactuar con la plataforma.

Modelos de razonamiento para conversaciones de riesgo

OpenAI detalló que la compañía planea canalizar de forma automática las conversaciones consideradas especialmente delicadas hacia modelos conocidos como GPT-5, reconocidos por sus avanzadas habilidades de razonamiento. “Recientemente presentamos un enrutador en tiempo real que puede elegir entre modelos de chat eficientes y modelos de razonamiento según el contexto de la conversación”, se lee en una publicación de blog de la empresa.

Así, cuando el sistema identifique indicios como angustia aguda, transferirá la interacción a estos modelos para aportar respuestas “más útiles y beneficiosas”, independientemente del modelo inicial seleccionado por el usuario.

OpenAI usará sus modelos de
OpenAI usará sus modelos de razonamiento para atender conversaciones consideradas delicadas. (Europa Press)

La empresa asegura que GPT-5 y otros modelos de la gama o3 pueden analizar contextos complejos antes de responder y, por ello, resultan más resistentes ante indicaciones adversas y menos proclives a validar de forma compulsiva respuestas problemáticas. Fuentes técnicas explican que este enfoque pretende mitigar fallas estructurales conocidas de los chatbots basados en predicción de palabras, que suelen seguir sin cuestionar el discurso del usuario incluso en situaciones potencialmente dañinas.

Herramientas para proteger a menores

Conjuntamente a la mejora en la gestión conversacional, el próximo mes OpenAI pondrá en marcha un sistema de controles parentales para que los padres vinculen su cuenta a la de su hijo adolescente mediante una invitación por correo electrónico. Estos controles otorgarán la capacidad de definir el modo en que ChatGPT puede responder, con reglas de comportamiento adaptadas a distintas edades de manera predeterminada.

Asimismo, los adultos responsables tendrán la posibilidad de limitar funcionalidades como la memoria y el historial de chats, lo que reduce riesgos asociados como la dependencia emocional, el refuerzo de patrones nocivos de pensamiento o la aparición de delirios.

Interfaz de ChatGPT. (Unsplash)
Interfaz de ChatGPT. (Unsplash)

Uno de los aspectos más destacados es la futura opción para que los padres reciban notificaciones en tiempo real si el sistema identifica signos de “angustia aguda” en la interacción entre el menor y la plataforma, lo que permitirá una alerta temprana ante posibles situaciones de riesgo.

Por otra parte, la integración del “Modo de Estudio”, ya disponible en ChatGPT, facilita que los estudiantes desarrollen pensamiento crítico y evita que el sistema genere trabajos completos en su nombre. OpenAI adelantó la expansión de la política parental, pero aún no ha confirmado si los padres podrán fijar límites temporales para el uso de la herramienta por parte de sus hijos.

Aunque la aplicación ya muestra recordatorios periódicos durante sesiones extensas, los expertos advierten que estas advertencias resultan insuficientes para usuarios en crisis, pues no ofrecen una interrupción activa de la interacción.

Las nuevas directrices de seguridad forman parte de un plan de 120 días mediante el cual la compañía busca adelantar mejoras y establecer estándares más robustos para intervenir de forma preventiva ante situaciones críticas. Este proceso cuenta con la colaboración de profesionales y especialistas en áreas como salud adolescente, trastornos alimentarios y consumo de sustancias, incorporando la visión de la Red Global de Médicos y el Consejo de Expertos en Bienestar e IA en el desarrollo y evaluación de futuras acciones preventivas.

Temas Relacionados

ChatGPTChatgptInteligencia artificialIATecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cualquier persona puede transformar su conocimiento en un producto digital: te contamos cómo

Más del 65% de los creadores de contenido en Hotmart Latinoamérica superan los 30 años de edad, según Pablo Mondragón, VP de Latinoamérica, quien resalta la importancia de la autenticidad para consolidar comunidades

Cualquier persona puede transformar su

Amazon elimina la opción de compartir la membresía Prime: lo que debes saber

La compañía anunció que el programa Prime Invitee, que permitía compartir los beneficios Prime, concluirá en una fecha determinada, haciendo que los usuarios deban buscar alternativas para continuar disfrutando de estos beneficios al momento de comprar en esta plataforma

Amazon elimina la opción de

MrBeast planea tener su propia compañía telefónica, al estilo de Luisito Comunica

De acuerdo con un documento filtrado, el proyecto podría ver la primera luz en 2026

MrBeast planea tener su propia

Donald Trump lanza al mercado los tokens de World Liberty Financial

El token logró una capitalización de mercado próxima a los 7.000 millones de dólares, posicionándose entre los 35 activos criptográficos más relevantes a nivel global

Donald Trump lanza al mercado

Gafas Ray-Ban de Meta cambiaron la vida de un hombre con discapacidad visual: “volví a trabajar”

Este dispositivo integra cámara y altavoces, facilitando la interacción por voz y el acceso a información en tiempo real para personas con discapacidad visual

Gafas Ray-Ban de Meta cambiaron
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un buzo argentino se accidentó

Un buzo argentino se accidentó en Bahamas y quedó internado: la familia pide ayuda para afrontar los gastos médicos

Los mochileros de la cocaína: condenaron a la caravana apresada en pleno monte salteño con 195 kilos de droga

El 81% de los argentinos cree que los políticos están hablando poco de educación, según una encuesta

Preocupación por la tensión cambiaria: tras las elecciones, los empresarios creen que el modelo económico debe recalibrarse

Tras la denuncia del Gobierno, la embajada de Rusia en Argentina negó estar vinculada a la filtración de audios

INFOBAE AMÉRICA
Inspectores del OIEA detectaron uranio

Inspectores del OIEA detectaron uranio en un sitio vinculado a un programa nuclear secreto en Siria

Drones explosivos en Haití: la policía intensificó su ofensiva contra pandillas y dejó más de 300 muertos

François Ozon reinventa “El extranjero” y lleva la novela de Albert Camus al cine con una mirada actual

El empleo adecuado en Ecuador creció 3,4% en el primer semestre de 2025

Francia emitió órdenes de arresto contra el ex dictador sirio Bashar al Asad y su cúpula militar por crímenes de guerra

TELESHOW
Evelyn Botto y Fede Bal

Evelyn Botto y Fede Bal negaron los rumores de romance

Pampita contó el día que un famoso actor le dijo que no: “Lo sigo admirando igual”

La primera salida pública de Roberto Pettinato y su novia Jimena: “Estoy enamorado”

Belu Lucius contó el inesperado episodio de salud que protagonizó su mamá en pleno vuelo: “Hay que saber actuar”

Mauro Icardi mostró por primera vez la lujosa mansión que comparte con la China Suárez en Turquía: “Dulce hogar”