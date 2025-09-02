Amazon elimina la opción de compartir la membresía Prime: lo que debes saber

Amazon anunció que el programa Prime Invitee, que permitía compartir los beneficios Prime, terminará el 1 de octubre de 2025. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los usuarios de Amazon Prime deberán despedirse de la posibilidad de compartir su membresía con otros usuarios. La compañía anunció que el programa Prime Invitee, que permitía el uso compartido de los beneficios Prime, finalizará el 1 de octubre de 2025.

A partir de esa fecha, los invitados perderán el acceso a las ventajas de entrega Prime compartida, aunque podrán recurrir a Amazon Family como alternativa.

Con Amazon Family, los miembros Prime pueden compartir sus beneficios con otro adulto del hogar, hasta cuatro adolescentes registrados antes del 7 de abril de 2025 y hasta cuatro perfiles infantiles.

Los miembros Prime tienen la opción de compartir Amazon Music Prime con otro adulto de su hogar. REUTERS/Mike Blake

Entre los beneficios que se pueden compartir están la entrega rápida y gratuita en artículos elegibles para Prime, acceso a eventos y ofertas exclusivas, Prime Video con anuncios, Lectura de Primera, acceso a servicios de terceros como Grubhub y contenido digital adicional, incluyendo audiolibros, libros electrónicos y juegos.

Además, los miembros Prime pueden compartir Amazon Music Prime con otro adulto de su familia, lo que permite reproducir música sin anuncios en modo aleatorio.

Qué significa estos cambios para los usuarios de Amazon Prime

Si eres un invitado Prime, puedes unirte a Amazon Family o crear tu propia membresía Prime. (Imagen ilustrativa Infobae)

Estos cambios en Amazon Prime implican lo siguiente para los usuarios:

Si antes compartías los beneficios Prime mediante el programa Prime Invitee, ahora puedes hacerlo a través de Amazon Family. Esta opción permite incluir a otro adulto de tu hogar y hasta cuatro perfiles infantiles . Ten en cuenta que cualquier adulto adicional necesitará contar con su propia membresía Prime.

Si eres un invitado Prime, puedes solicitar al miembro principal de tu hogar que te agregue a su Amazon Family o registrarte para obtener tu propia membresía Prime. De esta manera, todos los miembros podrán seguir disfrutando de los beneficios de Prime de forma organizada y sin interrupciones.

Amazon indica que para compartir beneficios, ambos deben vivir en la misma dirección.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo compartir Amazon Family

El proceso para empezar a compartir Amazon Family incluye los siguientes pasos:

Visita tu membresía de Amazon Prime. Localiza la sección ‘Comparte tus Beneficios Prime’. Seleccione ‘Administrar su Amazon Family’.

Para crear una Familia Amazon con otro adulto, selecciona ‘Añadir adulto‘. Puedes enviar una invitación por correo electrónico o registrarte juntos para verificar tus cuentas. Se deben aceptar y compartir métodos de pago para poder disfrutar de los beneficios de Prime.

Para crear una familia de Amazon con un niño, seleccione ‘Agregar niño‘.

Amazon señala que los miembros de Amazon Family pueden salir y volver a unirse en cualquier momento, aunque deberán esperar 12 meses antes de incorporarse a un nuevo plan. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Amazon explica que “para compartir los beneficios, usted y su invitado deben vivir juntos en la misma dirección residencial principal“.

"Los miembros de Amazon Family pueden abandonar su plan de Amazon Family y volver a unirse a él en cualquier momento, pero deberán esperar 12 meses antes de unirse a otro plan de Amazon Family“, agrega Amazon.

Qué es la membresía Amazon Prime

La membresía Amazon Prime es un servicio de suscripción que ofrece a los usuarios una serie de beneficios exclusivos diseñados para mejorar la experiencia de compra y entretenimiento en la plataforma de Amazon.

Entre sus principales ventajas se encuentra la entrega rápida y gratuita en millones de productos elegibles, lo que permite recibir pedidos en cuestión de horas o al día siguiente, según la ubicación.

La membresía Amazon Prime es una suscripción que brinda beneficios exclusivos para mejorar la compra y el entretenimiento en Amazon. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de los beneficios de envío, Prime incluye acceso a contenido digital, como Prime Video, donde se pueden ver series, películas y documentales; Prime Music, que permite escuchar música sin anuncios; y Prime Reading, con libros electrónicos, revistas y audiolibros disponibles para los suscriptores.

Los miembros también pueden disfrutar de ofertas y descuentos exclusivos.

Qué es Amazon Family

Amazon Family es un programa diseñado para que los miembros de Amazon Prime puedan compartir ciertos beneficios dentro del hogar. Permite incluir a otro adulto, hasta cuatro perfiles de niños y, en algunos casos, adolescentes registrados antes de una fecha determinada.