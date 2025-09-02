Tecno

Amazon elimina la opción de compartir la membresía Prime: lo que debes saber

La compañía anunció que el programa Prime Invitee, que permitía compartir los beneficios Prime, concluirá en una fecha determinada, haciendo que los usuarios deban buscar alternativas para continuar disfrutando de estos beneficios al momento de comprar en esta plataforma

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
Amazon anunció que el programa
Amazon anunció que el programa Prime Invitee, que permitía compartir los beneficios Prime, terminará el 1 de octubre de 2025. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los usuarios de Amazon Prime deberán despedirse de la posibilidad de compartir su membresía con otros usuarios. La compañía anunció que el programa Prime Invitee, que permitía el uso compartido de los beneficios Prime, finalizará el 1 de octubre de 2025.

A partir de esa fecha, los invitados perderán el acceso a las ventajas de entrega Prime compartida, aunque podrán recurrir a Amazon Family como alternativa.

Con Amazon Family, los miembros Prime pueden compartir sus beneficios con otro adulto del hogar, hasta cuatro adolescentes registrados antes del 7 de abril de 2025 y hasta cuatro perfiles infantiles.

Los miembros Prime tienen la
Los miembros Prime tienen la opción de compartir Amazon Music Prime con otro adulto de su hogar. REUTERS/Mike Blake

Entre los beneficios que se pueden compartir están la entrega rápida y gratuita en artículos elegibles para Prime, acceso a eventos y ofertas exclusivas, Prime Video con anuncios, Lectura de Primera, acceso a servicios de terceros como Grubhub y contenido digital adicional, incluyendo audiolibros, libros electrónicos y juegos.

Además, los miembros Prime pueden compartir Amazon Music Prime con otro adulto de su familia, lo que permite reproducir música sin anuncios en modo aleatorio.

Qué significa estos cambios para los usuarios de Amazon Prime

Si eres un invitado Prime,
Si eres un invitado Prime, puedes unirte a Amazon Family o crear tu propia membresía Prime. (Imagen ilustrativa Infobae)

Estos cambios en Amazon Prime implican lo siguiente para los usuarios:

  • Si antes compartías los beneficios Prime mediante el programa Prime Invitee, ahora puedes hacerlo a través de Amazon Family. Esta opción permite incluir a otro adulto de tu hogar y hasta cuatro perfiles infantiles. Ten en cuenta que cualquier adulto adicional necesitará contar con su propia membresía Prime.
  • Si eres un invitado Prime, puedes solicitar al miembro principal de tu hogar que te agregue a su Amazon Family o registrarte para obtener tu propia membresía Prime. De esta manera, todos los miembros podrán seguir disfrutando de los beneficios de Prime de forma organizada y sin interrupciones.
Amazon indica que para compartir
Amazon indica que para compartir beneficios, ambos deben vivir en la misma dirección.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo compartir Amazon Family

El proceso para empezar a compartir Amazon Family incluye los siguientes pasos:

  1. Visita tu membresía de Amazon Prime.
  2. Localiza la sección ‘Comparte tus Beneficios Prime’.
  3. Seleccione ‘Administrar su Amazon Family’.

Para crear una Familia Amazon con otro adulto, selecciona ‘Añadir adulto‘. Puedes enviar una invitación por correo electrónico o registrarte juntos para verificar tus cuentas. Se deben aceptar y compartir métodos de pago para poder disfrutar de los beneficios de Prime.

Para crear una familia de Amazon con un niño, seleccione ‘Agregar niño‘.

Amazon señala que los miembros
Amazon señala que los miembros de Amazon Family pueden salir y volver a unirse en cualquier momento, aunque deberán esperar 12 meses antes de incorporarse a un nuevo plan. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Amazon explica que “para compartir los beneficios, usted y su invitado deben vivir juntos en la misma dirección residencial principal“.

"Los miembros de Amazon Family pueden abandonar su plan de Amazon Family y volver a unirse a él en cualquier momento, pero deberán esperar 12 meses antes de unirse a otro plan de Amazon Family“, agrega Amazon.

Qué es la membresía Amazon Prime

La membresía Amazon Prime es un servicio de suscripción que ofrece a los usuarios una serie de beneficios exclusivos diseñados para mejorar la experiencia de compra y entretenimiento en la plataforma de Amazon.

Entre sus principales ventajas se encuentra la entrega rápida y gratuita en millones de productos elegibles, lo que permite recibir pedidos en cuestión de horas o al día siguiente, según la ubicación.

La membresía Amazon Prime es
La membresía Amazon Prime es una suscripción que brinda beneficios exclusivos para mejorar la compra y el entretenimiento en Amazon. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de los beneficios de envío, Prime incluye acceso a contenido digital, como Prime Video, donde se pueden ver series, películas y documentales; Prime Music, que permite escuchar música sin anuncios; y Prime Reading, con libros electrónicos, revistas y audiolibros disponibles para los suscriptores.

Los miembros también pueden disfrutar de ofertas y descuentos exclusivos.

Qué es Amazon Family

Amazon Family es un programa diseñado para que los miembros de Amazon Prime puedan compartir ciertos beneficios dentro del hogar. Permite incluir a otro adulto, hasta cuatro perfiles de niños y, en algunos casos, adolescentes registrados antes de una fecha determinada.

Temas Relacionados

Amazon PrimeComprasMembresíaTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Donald Trump lanza al mercado los tokens de World Liberty Financial

El token logró una capitalización de mercado próxima a los 7.000 millones de dólares, posicionándose entre los 35 activos criptográficos más relevantes a nivel global

Donald Trump lanza al mercado

Gafas Ray-Ban de Meta cambiaron la vida de un hombre con discapacidad visual: “volví a trabajar”

Este dispositivo integra cámara y altavoces, facilitando la interacción por voz y el acceso a información en tiempo real para personas con discapacidad visual

Gafas Ray-Ban de Meta cambiaron

HONOR Magic V5, el nuevo plegable ultradelgado con inteligencia artificial avanzada

Este modelo integrará acceso a Gemini mediante un gesto en la parte trasera del teléfono

HONOR Magic V5, el nuevo

Qué comida nunca cocinar en la freidora de aire o podría dejar de funcionar

El pollo frito con rebozado líquido no queda bien, y el exceso de masa puede quemar la base del electrodoméstico

Qué comida nunca cocinar en

YouTube seguirá los pasos de Netflix y no permitirá compartir cuentas

Las cuentas que no estén en el mismo hogar podrían perder los beneficios de la suscripción

YouTube seguirá los pasos de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras la denuncia del Gobierno,

Tras la denuncia del Gobierno, la embajada de Rusia en Argentina negó estar vinculada a la filtración de audios

El chef Gordon Ramsay se sometió a una cirugía por un cáncer de piel: “No olviden su protector solar”

Wado de Pedro y Federico Otermín se reunieron con empresarios en Lomas de Zamora por el Día de la Industria

Brutal pelea entre patovicas y un grupo de jóvenes en un boliche de Bahía Blanca: el agresor quedó en libertad

Electro Fans: cómo comprar en cuotas y con descuentos de hasta 70% en tecnología y electrodomésticos

INFOBAE AMÉRICA
François Ozon reinventa “El extranjero”

François Ozon reinventa “El extranjero” y lleva la novela de Albert Camus al cine con una mirada actual

El empleo adecuado en Ecuador creció 3,4% en el primer semestre de 2025

Francia emitió órdenes de arresto contra el ex dictador sirio Bashar al Asad y su cúpula militar por crímenes de guerra

Estados Unidos no avanza con nuevas sanciones a China mientras evalúa más medidas contra Rusia

Donald Trump anunció que fuerzas de Estados Unidos hundieron una embarcación con drogas procedente de Venezuela

TELESHOW
Pampita contó el día que

Pampita contó el día que un famoso actor le dijo que no: “Lo sigo admirando igual”

La primera salida pública de Roberto Pettinato y su novia Jimena: “Estoy enamorado”

Belu Lucius contó el inesperado episodio de salud que protagonizó su mamá en pleno vuelo: “Hay que saber actuar”

Mauro Icardi mostró por primera vez la lujosa mansión que comparte con la China Suárez en Turquía: “Dulce hogar”

Los primeros días de Juana Repetto y sus hijos en su nueva casa: complicidad y alegría durante su embarazo