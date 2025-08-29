Tecno

Modo capibara en WhatsApp: cómo activarlo fácil y rápido en septiembre 2025

Los usuarios pueden crear imágenes de este animal con inteligencia artificial directamente desde la aplicación móvil, utilizando la herramienta Meta AI

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
El modo capibara se trata
El modo capibara se trata de una serie de funciones que el usuario debe activar manualmente. (Fotocomposición: Infobae)

WhatsApp en modo capibara ofrece a los admiradores de este animal la oportunidad de personalizar la apariencia de la aplicación en dispositivos iPhone y Android.

Entre sus principales funciones se encuentra la generación de imágenes de capibaras con inteligencia artificial a través de Meta AI, el asistente incorporado en la plataforma.

Esta modalidad consiste en una serie de configuraciones opcionales que cada usuario debe activar manualmente para acceder a la experiencia personalizada, no de una función oficial.

Meta AI es identificado por
Meta AI es identificado por muchos por ser el ícono del círculo azul. REUTERS/Yves Herman/File Photo

A continuación, en Infobae Tecno te explicamos cuál es proceso para activar el modo capibara en septiembre 2025.

Cómo crear imágenes con IA en WhatsApp

El proceso para crear imágenes en WhatsApp en el modo capibara es el siguiente:

  1. Abrir la aplicación móvil de WhatsApp.
  2. Ir a Meta AI pulsando el ícono del círculo azul ubicado en la parte inferior de la interfaz.
  3. Solicitarle a la IA que genere un foto de un capibara según los intereses y gustos personales.

Algunos prompts que se pueden utilizar son:

  • Un capibara con sombrero de explorador caminando por la selva tropical.
  • Capibara tomando café en una cafetería al estilo parisino.
  • Un capibara astronauta flotando en el espacio junto a la Tierra.
  • Capibara vestido de samurái en un paisaje japonés con cerezos en flor.
  • Un capibara surfeando una gran ola al atardecer.
Las fotos generadas por Meta
Las fotos generadas por Meta AI se pueden utilizar como fondo de los chats. (WhatsApp)
  • Capibara sentado en una biblioteca antigua leyendo un libro gigante.
  • Un capibara con traje elegante en una alfombra roja de Hollywood.
  • Capibara montando una bicicleta por las calles de Ámsterdam.
  • Un capibara con corona en un trono medieval rodeado de caballeros.
  • Capibara tocando guitarra en un concierto de rock.
  • Un capibara chef preparando sushi en una cocina japonesa.
  • Capibara descansando en una hamaca junto al mar Caribe.
  • Un capibara detective con lupa investigando en una ciudad oscura y lluviosa.
  • Capibara pintando un cuadro en el estilo de Van Gogh.
  • Un capibara jugador de fútbol celebrando un gol en un estadio lleno.

Las imágenes creadas con Meta AI pueden establecerse como fondo de pantalla, ofreciendo una mayor personalización de la experiencia en WhatsApp.

Los usuarios pueden configurar las
Los usuarios pueden configurar las notificaciones de WhatsApp para que suenen con la canción viral. (WhatsApp)

Cómo cambiar el sonido de las notificaciones de WhatsApp

En el modo Capibara de WhatsApp, los usuarios también tienen la opción de cambiar el sonido de las notificaciones por la canción viral inspirada en este animal. Para hacerlo, primero se debe descargar el audio popular que circula en redes sociales y luego seguir estos pasos:

  1. Abrir la aplicación móvil de WhatsApp.
  2. Ir a ‘Ajustes‘ y seleccionar ‘Notificaciones‘.
  3. Pulsar en ‘Tono de notificación‘.
  4. Desplazarse hasta la parte inferior y elegir ‘Agregar tono‘.
  5. Seleccionar el archivo de audio previamente descargado.

Cómo hacer consultas sobre capibaras en Meta AI

Meta AI se integra en
Meta AI se integra en WhatsApp a través del ícono del círculo azul. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Para conocer más sobre los capibaras sin necesidad de salir de WhatsApp, los usuarios pueden recurrir a Meta AI, el asistente de inteligencia artificial integrado en la aplicación. Con él, es posible formular distintas consultas, por ejemplo:

  • “¿En qué regiones del mundo se encuentran los capibaras?”
  • “¿Cuánto tiempo viven en promedio?”
  • “¿Qué diferencias existen entre un capibara y otros roedores?”
  • “¿Cómo se comunican entre sí?”
  • “¿Qué cuidados necesitan en cautiverio?”
  • “¿Tienen depredadores naturales?”
  • “¿Son animales nocturnos o diurnos?”
  • “¿Cuál es la importancia del capibara en su ecosistema?”
Las capibaras han ganado popularidad
Las capibaras han ganado popularidad en redes sociales por su apariencia tranquila. REUTERS/Sakura Murakami.

Meta AI brinda respuestas adaptadas al contexto, lo que permite aprender sobre esta especie directamente desde el chat, sin abrir un navegador ni salir de la aplicación.

Por qué las capibaras son virales en internet

Las capibaras se han popularizado en internet en gran parte gracias a la viralización de una canción repetitiva sobre ellas en plataformas como TikTok, lo que impulsó su presencia constante en el mundo digital.

Además, su carácter apacible y su naturaleza sociable las han convertido en protagonistas habituales de videos y publicaciones, donde aparecen interactuando de manera pacífica con otras especies.

Temas Relacionados

WhatsAppCapibaraMeta AIInteligencia artificialSeptiembreAplicación móvilTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo trabajar en WhatsApp y qué cargos ofrecen con salarios de miles de dólares

La plataforma de mensajería se encuentra en la búsqueda de un director de investigación para WhatsApp Business que deberá liderar a un equipo dedicado al desarrollo de soluciones orientadas al crecimiento de aplicaciones empresariales

Cómo trabajar en WhatsApp y

Pixel Care+ es el nuevo seguro de Google para proteger un celular Pixel ante accidentes, fallas y hasta robos

Este programa, diseñado para dispositivos de Google, ofrece reclamaciones ilimitadas por daños accidentales, cobertura de garantía extendida y protección frente a daños mecánicos, además de una opción adicional contra pérdida y robo

Pixel Care+ es el nuevo

Cómo la IA cambió los call centers, el servicio al cliente y los empleos de muchos jóvenes

Gracias a la inteligencia artificial, ahora se requieren personas con conocimientos en análisis de datos, ciberseguridad, automatización y prevención de fraude

Cómo la IA cambió los

Cómo transferir música de Spotify a Apple Music para no perder mis listas de reproducción

Los usuarios solo deben acceder a la configuración de su iPhone o iPad. En caso de usar Android, basta con abrir la app de Apple Music para iniciar el proceso y así evitar realizar la migración de forma manual

Cómo transferir música de Spotify

El sube y baja de ethereum: cuál es su valor este 29 de agosto

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

El sube y baja de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cirugías estéticas: cómo varían los

Cirugías estéticas: cómo varían los procedimientos y preferencias según la edad de los pacientes

El electrodoméstico que consume 4 veces más energía que un lavarropas nuevo y muchos argentinos conservan en sus casas

Un auto perdió el control, chocó contra una fila de motos estacionadas y terminó volcado

Vuelve a funcionar el tren Nariz del Diablo en Ecuador, uno de los pasos ferroviarios de montaña más difíciles del mundo

Discutió con su ex pareja en San Martín, la prendió fuego delante de su nuevo novio y la mujer murió horas después

INFOBAE AMÉRICA
China intenta ampliar su red

China intenta ampliar su red de seguridad social: muchos chinos están preocupados

Israel recuperó los cuerpos de otros dos rehenes del grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza

La Unión Europea volvió a criticar a Rusia tras nuevos ataques a Ucrania: “Putin se está burlando de cualquier esfuerzo de paz”

Israel alista la ofensiva final contra Hamas: declaró a la Ciudad de Gaza “zona de combate peligrosa”

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra la región de Dnipro en Ucrania: al menos dos muertos

TELESHOW
“¿Sabés bailar lambada?“: el divertido

“¿Sabés bailar lambada?“: el divertido momento entre Lali Espósito y Nico Occhiato en La Voz Argentina

El sensual baile de Melody Luz en el nuevo tema de Emmanuel Horvilleur

Ale Sergi y Juliana Gattas eligieron a los cinco salvados del Team Miranda! en La Voz Argentina

Sofía “Jujuy” Jiménez recreó su casting de “En el barro” y habló de sus errores en el video: “Me sale el beboteo”

La llamativa técnica que usa Pampita, basada en sus exparejas, para recordar el año de las canciones