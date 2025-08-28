Estudiantes en EE. UU. reinventan Google Calendar para organizar mucho más que tareas

Un joven invitó a salir a una compañera enviándole una invitación directamente en el calendario digital. (Noticias RTV)

En los campus universitarios de Estados Unidos, Google Calendar ha trascendido su función básica como herramienta de organización y se ha transformado en una pieza central de la vida estudiantil. Los jóvenes lo utilizan para estructurar desde sus rutinas académicas hasta encuentros sociales y aspectos personales, integrando la planificación digital en cada detalle de su día.

Esta tendencia, enmarcada en la cultura de la eficiencia y el orden, refleja cómo la tecnología redefine las formas de interacción y gestión del tiempo entre universitarios, aunque genera opiniones divididas en cuanto a su impacto en las relaciones sociales.

Estudiantes en EE. UU. reinventan Google Calendar

La influencia de Google Calendar en los campus va más allá de un simple recordatorio de tareas. Su uso se ha extendido a la segmentación minuciosa del día a día, con estudiantes que programan bloques de colores para actividades tan diversas como clases, comidas, salidas con amigos, caminatas e incluso citas románticas.

Google Calendar es una herramienta que facilita la organización diaria tanto a nivel personal como profesional.

Este método se ha convertido en una estrategia para mantener el orden en medio de horarios fluctuantes y la intensidad característica de la vida universitaria.

El testimonio de Elijah Diallo, de Williams College, ilustra cómo la aplicación ha permeado hasta los aspectos más personales: decidió invitar a salir a una compañera enviándole una invitación directamente en el calendario digital. Para él, este gesto resultó “divertido” y natural, ya que planificar de esa manera es parte cotidiana de la experiencia en su campus, según relató a The Wall Street Journal.

Asuka Koda, estudiante de Yale, vivió una experiencia similar. Entre sus compromisos, recurrió a compartir una captura de su agenda en Google Calendar cuando alguien la invitó a salir. Su cita se programó entre actividades, de 5 a 6 p.m., y aunque la relación no avanzó, ella asistió puntualmente porque estaba en su calendario.

Esta metodología se replica en otras universidades, como Cornell, donde Vanessa Long contó que incluso las invitaciones para pasar tiempo en dormitorios llegan en formato de evento calendarizado. “Pensaba que yo era organizada, pero aquí me doy cuenta de que apenas estoy empezando”, reconoció la estudiante, asombrada por el nivel de minuciosidad de sus compañeros.

El uso de Google Calendar para fines románticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kaitlin Martin, de Georgetown University, valora esta práctica porque le ofrece tranquilidad y le permite estar menos pendiente de qué sigue a continuación. Él solo revisa el calendario y sigue adelante.

No obstante, esta modalidad provoca cuestionamientos. Vivek Yarlagedda, de Stanford, considera que depender tanto de una aplicación puede afectar la naturalidad de las relaciones personales. “Mandar un enlace de calendario para ponerte al día con alguien es un poco antinatural”, opinó.

Así, la realidad en los campus estadounidenses pone en evidencia un cambio en las herramientas de organización, pero también el debate sobre hasta qué punto la tecnología debería influir en los vínculos sociales.

De qué forma se puede aprovechar al máximo Google Calendar

Google Calendar es una herramienta que facilita la organización diaria tanto a nivel personal como profesional. Para sacar provecho, conviene comenzar registrando todos los compromisos importantes, desde reuniones hasta tareas por realizar, asignándoles un horario específico.

Crea tus citas y reuniones con un simple clic desde tu correo. (Foto: Google)

Otra funcionalidad útil es la posibilidad de programar recordatorios, lo que ayuda a no olvidar fechas claves ni actividades pendientes. La opción de crear eventos recurrentes simplifica la gestión de actividades habituales, como clases, entrenamientos o reuniones periódicas, reduciendo el tiempo dedicado a organizar la agenda.

Compartir calendarios con compañeros de trabajo, amigos o familiares permite coordinar actividades y evitar solapamientos. Además, Google Calendar ofrece la integración con otras aplicaciones, facilitando la sincronización de eventos y tareas.

Manejar los diferentes colores para cada tipo de actividad ayuda a visualizar fácilmente las prioridades. Aprovechar las notificaciones automáticas, los enlaces para reuniones virtuales y las notas adjuntas convierte a Google Calendar en un aliado ideal para mejorar la productividad y la organización diaria.