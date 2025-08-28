Tecno

Cómo usar gratis Nano Banana, el nuevo generador de imágenes con IA de Google

El nuevo modelo de Google, integrado en Gemini, permite editar fotos con simples instrucciones de texto y resultados realistas

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Conoce cómo usar Nano Banana
Conoce cómo usar Nano Banana de Google. (Foto: Imagen ilustrativa)

En los últimos días, un curioso término ha comenzado a circular en redes sociales y foros tecnológicos: Nano Banana. Detrás de este nombre llamativo se esconde uno de los avances más recientes de Google en el terreno de la inteligencia artificial, un modelo que promete revolucionar la forma en que los usuarios editan y generan imágenes.

Nano Banana es el nombre en clave que Google utilizó durante las pruebas internas de su modelo de IA Gemini 2.5 Flash Image, especializado en el trabajo con imágenes. Tras su presentación oficial, el modelo se integró en la aplicación de Gemini, la plataforma de inteligencia artificial de la compañía.

Este sistema permite modificar, añadir o eliminar elementos en fotografías de manera automática y con resultados hiperrealistas, sin necesidad de conocimientos avanzados en edición digital. En la práctica, los usuarios pueden realizar ajustes complejos con simples indicaciones escritas, lo que reduce la dependencia de programas especializados como Photoshop.

Según Google, uno de los principales objetivos de Nano Banana es preservar los rasgos clave de las imágenes originales, especialmente cuando aparecen personas. Esto significa que los detalles de identidad o la coherencia visual se mantienen aun cuando se aplican cambios profundos en la fotografía.

Cómo empezar a usarlo

La buena noticia es que Nano Banana ya está disponible para todos los usuarios de manera gratuita a través de la aplicación Gemini, tanto en dispositivos móviles como en su versión web. No es necesario realizar ninguna descarga adicional ni configuraciones especiales: basta con acceder a Gemini y comenzar a trabajar con el modelo.

El funcionamiento es sencillo. Una vez cargada una imagen, el usuario puede dar instrucciones en lenguaje natural para aplicar cambios. Por ejemplo:

  • “Convierte la foto a blanco y negro”.
  • “Elimina el objeto del fondo”.
  • “Agrega un cielo despejado en lugar de nubes”.

El modelo interpreta estas órdenes y genera la imagen modificada en cuestión de segundos. Esta interacción a través de prompts permite experimentar de manera rápida y accesible con diferentes estilos, acabados o transformaciones.

Nano Banana permite transformar imágenes
Nano Banana permite transformar imágenes mediante simples instrucciones de texto. (LMArena)

Accesibilidad y costos

Para los usuarios finales, el acceso a Nano Banana mediante Gemini es gratuito, aunque con ciertas limitaciones en el volumen de uso diario. En cambio, para desarrolladores y empresas que quieran integrar esta tecnología en sus productos mediante la API de Google, el modelo tiene un costo de 30 dólares por millón de tokens, lo que equivale aproximadamente a 0,029 dólares por cada imagen generada.

Este esquema busca democratizar el acceso a la herramienta para el público en general, al mismo tiempo que ofrece un modelo de negocio para compañías que requieran un uso más intensivo o profesional.

Un paso más en la carrera de la IA generativa

Con Nano Banana, Google refuerza su estrategia para posicionarse en el competitivo mercado de la IA generativa, donde empresas como OpenAI, Adobe y Stability AI también han lanzado modelos capaces de crear y editar imágenes con gran realismo.

Gemini integra Nano Banana en
Gemini integra Nano Banana en su sistema de Gemini. (Google)

La principal diferencia de la propuesta de Google radica en su integración directa con Gemini, lo que facilita el acceso a millones de usuarios que ya utilizan la plataforma para tareas de texto y otras funciones de inteligencia artificial.

La experiencia para el usuario

El lanzamiento de Nano Banana no solo responde al interés de Google por ampliar las capacidades de Gemini, sino también a la creciente demanda de herramientas intuitivas para la edición digital. Gracias a este modelo, cualquier persona puede experimentar con la manipulación de imágenes sin requerir experiencia previa ni software adicional.

En palabras de la compañía, la intención es que la IA potencie la creatividad cotidiana, desde proyectos personales hasta usos profesionales, manteniendo siempre la seguridad y la privacidad de los contenidos.

Con esta novedad, Google deja claro que el futuro de la edición fotográfica será cada vez más accesible, inmediato y dependiente de la inteligencia artificial.

