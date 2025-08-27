Robots embarazados: así es el proyecto para el futuro del nacimiento de bebés humanos

La empresa Kaiwa Technology, dirigida por el Dr. Zhang Qifeng, impulsa el desarrollo de un útero artificial avanzado integrado en un módulo abdominal robótico. (Grok)

Un equipo de científicos y tecnólogos lidera un proyecto que podría transformar radicalmente la forma en que se entiende y se accede a la reproducción humana. La iniciativa es promovida por la empresa Kaiwa Technology y dirigida por el doctor Zhang Qifeng y el objetivo es crear un robot humanoide capaz de gestar un embarazo completo y dar a luz a un bebé vivo.

La idea es diseñar una cápsula de incubación avanzada integrada en un módulo abdominal robótico, desde donde el feto recibe toda la alimentación necesaria para su crecimiento, así como los demás nutrientes habituales de un cordón umbilical.

Cómo es el robot de embarazo

La propuesta de Kaiwa Technology se basa en un dispositivo humanoide dotado de un útero artificial avanzado, integrado en un módulo abdominal robótico. Este entorno tecnológico permite que un embrión, implantado en el útero artificial, reciba todos los nutrientes y el soporte necesarios para su desarrollo, replicando las condiciones del embarazo natural tanto en duración como en complejidad biológica.

El Dr. Qifeng explicó que “la tecnología del útero artificial ya se encuentra en una etapa madura y el siguiente paso es armonizar la interacción entre el robot y una persona real para lograr un embarazo viable dentro del dispositivo”, según declaraciones recogidas por medios como Kuai Ke Zhi y Odditycentral.

El sistema replica las condiciones del embarazo natural, permitiendo el desarrollo fetal en un entorno controlado y supervisado en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El funcionamiento del sistema es preciso. El embrión se nutre en líquido amniótico, mientras que la transferencia de nutrientes se realiza a través de un tubo conectado al cordón umbilical, imitando el funcionamiento de una placenta humana.

El control total sobre el entorno y los procesos internos permitiría a los operadores ajustar condiciones de manera permanente, minimizando riesgos y permitiendo un desarrollo fetal supervisado en tiempo real.

El avance más significativo del proyecto radica en la combinación de robótica y biomedicina. Los robots embarazados no solo replican el proceso biológico del embarazo, sino que también abren la puerta a una observación exhaustiva y a un control durante todo el ciclo de gestación.

Según la investigación publicada, el tiempo estimado de embarazo en estos dispositivos puede incluso prolongarse hasta diez meses, superando la media habitual de noventa y seis semanas, con un entorno fisiológico controlado al milímetro.

El proyecto busca democratizar el acceso a tratamientos de fertilidad y servir como plataforma de investigación biomédica para el desarrollo prenatal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel técnico, el útero artificial ha sido probado con éxito en experimentos con animales, lo que sugiere un grado avanzado de madurez en la tecnología. El objetivo actual es perfeccionar el proceso de implantación en el humanoide, un reto que exige precisión tanto en la simbiosis del robot y el óvulo fertilizado como en la gestión automatizada del desarrollo embrionario y fetal.

No obstante, existen grandes interrogantes sobre algunos puntos cruciales. Hasta el momento, el Dr. Zhang Qifeng y su equipo no han detallado cómo se llevará a cabo la fertilización y el proceso de implantación de los embriones en estos úteros artificiales, ni han explicado el procedimiento exacto del parto robótico.

Cómo sería la implementación de este robot de embarazo en casos reales

La expectativa principal de los embarazos robotizados reside en su potencial para ofrecer tratamientos de fertilidad alternativos, seguros y económicamente accesibles.

El costo estimado de contratar un robot para gestar sería de unos 14.000 dólares, una suma mucho menor frente a los entre 100.000 y 200.000 dólares que implica la gestación subrogada humana en países como Estados Unidos.

La tecnología permitiría aplicar embarazos artificiales en medicina preventiva y tratamiento personalizado de complicaciones obstétricas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta diferencia plantea la posibilidad de democratizar el acceso a tratamientos de alta complejidad para personas y parejas que no pueden concebir mediante métodos convencionales.

Además del impacto directo en la reproducción asistida, el proyecto ofrece oportunidades como laboratorio biomédico vivo. Permitiría estudiar de manera controlada procesos del desarrollo prenatal que siguen siendo poco conocidos, además de servir como plataforma de investigación para prevenir complicaciones materno-fetales y mejorar el seguimiento médico desde la concepción hasta el nacimiento.

Los investigadores también sugieren que las ventajas operativas de la robótica permitirían aplicar los embarazos artificiales en escenarios específicos, como la medicina preventiva y el tratamiento personalizado de complicaciones obstétricas. El monitoreo permanente posibilitaría reaccionar ante cualquier alteración en la salud fetal y materna en tiempo real.