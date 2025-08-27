Tecno

Qué significa la letra N que aparece en la pantalla del celular y para qué sirve

Este símbolo suele estar ubicado al lado del ícono del WiFi o Bluetooth y su uso facilita los pagos sin contacto y otras operaciones cotidianas

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz


Es una herramienta que está disponible en los modelos más recientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas personas enfrentan dudas cuando observan nuevos iconos en la barra de estado de su celular. Uno de los símbolos que genera inquietud es una letra N que suele aparecer junto a los indicadores de red WiFi o Bluetooth en distintos modelos y sistemas operativos.

Este símbolo está directamente relacionado con el avance y la integración de tecnologías capaces de conectar, compartir y automatizar procesos, como realizar pagos digitales.

Para despejar dudas, se explica todo lo que hay que saber sobre esta herramienta presente en la mayoría de los teléfonos inteligentes de Samsung, Apple, Google y otras marcas conocidas.

Qué significa la letra “N” que aparece en la pantalla del celular


El NFC puede estar oculto en los ajustes del dispositivo. (Foto: Android)

El icono con la letra N identifica visualmente que la función NFC (Near Field Communication) está habilitada en el dispositivo. Esta tecnología ofrece la posibilidad de intercambiar información entre dos equipos al acercarse a una distancia igual o menor a 15 centímetros.

La presencia de la N resulta clave porque advierte al usuario sobre la activación del módulo de comunicación corta distancia. NFC no solo se ha incorporado a teléfonos, sino que puede hallarse en wearables, relojes y algunos modelos de tablets.

Para qué sirve la función representada por la letra “N” en un celular

La función NFC ha transformado la manera en que los usuarios manejan pagos y comparten datos. Google Pay, Apple Pay y Samsung Pay han popularizado su uso al permitir transacciones rápidas y sin contacto en tiendas y estaciones de servicio.


Es una opción que requiere la cercanía de los dos dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al acercar el teléfono a una terminal compatible, se concretan pagos sin necesidad de tarjetas físicas o efectivo, lo que aporta agilidad y reduce riesgos de fraude.

Entre los principales beneficios se cuentan la posibilidad de pagar boletos en supermercados, abonar transporte público y validar entradas para distintos servicios.

El proceso, al ser tan inmediato, ha elevado el nivel de comodidad percibido en múltiples ciudades y sectores comerciales. Los terminales que exhiben el símbolo de NFC suelen aceptar otros tipos de tarjetas inteligentes.

Cuáles teléfonos incluyen la función NFC y qué limitaciones existen

La mayoría de los smartphones Android recientes, incluyendo las líneas Galaxy S, Galaxy A y Galaxy Note de Samsung, Google Pixel, OnePlus, Xiaomi, Huawei, Motorola y Sony, integra la función NFC.


Se puede encontrar en diferentes marcas en modelos que llevan pocos años en el mercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los teléfonos Apple, desde el iPhone 6 hasta los modelos actuales, identifican esta tecnología, aunque en los primeros años su uso se limitaba a Apple Pay. No obstante, no todos los dispositivos presentan esta función.

Los modelos de entrada o gama baja suelen omitir el NFC para abaratar costos y enfocarse en mercados menos exigentes respecto a conectividad inalámbrica avanzada. También, la función llega a ciertos relojes inteligentes y wearables, pero solo algunas tablets Android y iPad cuentan con NFC.

Para qué otras tareas cotidianas es útil el NFC del celular

Más allá de los pagos, la N en el teléfono posibilita la transferencia directa de datos entre dispositivos. Fotografías, contactos y enlaces pueden enviarse ajustando ambos teléfonos a corta distancia, lo que ahorra tiempo y elimina la necesidad de cables, Bluetooth o redes inalámbricas complejas.

Esta función se ve enriquecida en accesorios habilitados, como auriculares y parlantes, donde el emparejamiento se produce casi automáticamente.


Su tecnología es similar a las que usan las tarjetas de débito o crédito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la lectura de etiquetas inteligentes amplía el rango de aplicaciones. Tarjetas de acceso en oficinas, credenciales de transporte y productos en exhibición suelen integrar chips de NFC para proporcionar información inmediata.

Cómo saber si un celular tiene NFC y cómo activarlo de forma fácil

Para comprobar la presencia de NFC, se debe consultar las especificaciones técnicas del fabricante o revisar el menú de configuración del teléfono, sección ‘Conexiones’ o ‘Redes inalámbricas’.

En dispositivos Android, esta función suele incluirse entre las alternativas avanzadas de conectividad. Cuando el usuario activa el NFC, la letra N aparece en la pantalla como confirmación.

En dispositivos Apple, la opción está disponible desde el iPhone 6, y con las versiones recientes de iOS sus usos se han extendido a la lectura de etiquetas y automatización.

