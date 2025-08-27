Tecno

Netflix limita el uso de inteligencia artificial en sus producciones y explica por qué

La plataforma estableció una serie de normas para evitar conflictos legales y proteger el trabajo de actores, guionistas y otros profesionales del sector

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Netflix pone límites al uso de la IA en sus producciones. (Reuters)

La inteligencia artificial (IA) ha transformado la manera en que diferentes industrias operan en los últimos años, y el sector audiovisual no es la excepción. Plataformas de streaming, estudios de cine y productoras han comenzado a experimentar con herramientas de IA generativa para optimizar procesos creativos o técnicos. Sin embargo, esta tecnología también genera debates sobre propiedad intelectual, derechos laborales y la autenticidad de las obras.

Netflix, el servicio de streaming con mayor número de suscriptores a nivel mundial, ha decidido establecer normas claras respecto al uso de la inteligencia artificial en sus producciones originales.

La compañía reconoce el valor de esta tecnología en áreas como la personalización de contenidos para los usuarios o la creación de referencias visuales, pero al mismo tiempo impone restricciones para evitar conflictos legales y proteger a los profesionales de la industria.

Netflix explica por qué pone límites al uso de la IA. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

El tema tomó relevancia recientemente con el estreno de El Eternauta en abril de 2025, donde se empleó IA en una de sus escenas como apoyo en la producción. A raíz de ello, Netflix aclaró de manera pública los usos permitidos y las limitaciones de esta tecnología dentro de su plataforma, estableciendo un marco que deberán cumplir sus socios, creadores y productoras asociadas.

Restricciones en el uso de IA

El documento elaborado por Netflix detalla una serie de prohibiciones en torno al uso de herramientas de IA generativa. Todas tienen como objetivo evitar la vulneración de derechos de autor, el uso indebido de datos confidenciales y la sustitución del trabajo humano protegido por sindicatos.

Las principales restricciones son:

  • Respeto a los derechos de autor: el contenido generado por IA no debe replicar ni recrear características identificables de materiales con copyright. Esto significa que no se pueden usar estas herramientas para copiar de forma directa o indirecta obras protegidas.
  • Protección de datos: las herramientas de IA empleadas no deben almacenar ni reutilizar las entradas o salidas de información que surgen de las producciones de Netflix, evitando posibles filtraciones o entrenamientos indebidos con material propio.
  • Uso limitado en etapas previas: cualquier material creado con IA debe ser temporal y no formar parte de la versión final, salvo que exista una aprobación explícita de la compañía.
Netflix tiene varias reglas para usar la IA en sus producciones audiovisuales. EFE/EPA/NEIL HALL
  • Respeto a los gremios: está prohibido usar IA para generar o reemplazar actuaciones de actores, escritores o trabajadores sindicalizados sin el consentimiento correspondiente.
  • Material sensible: no se puede subir a herramientas de IA información de propiedad de Netflix, como guiones inéditos, contratos, imágenes privadas o datos personales del elenco, sin la autorización expresa.
  • Creación de personajes y elementos centrales: la inteligencia artificial no puede generar personajes principales, escenarios clave ni elementos esenciales de la trama sin la aprobación previa de la plataforma.
  • Limitaciones con figuras públicas: no está permitido crear contenidos que usen la imagen o voz de celebridades reales, vivas o fallecidas, sin la autorización legal adecuada.
  • Prohibición de contenido falso: no se permite emplear IA para producir material que pueda confundirse con hechos o declaraciones reales que nunca ocurrieron.
Netflix logo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Consentimiento y transparencia

Uno de los puntos más enfatizados por Netflix es la necesidad de contar con el consentimiento expreso de los actores en caso de utilizar su voz o imagen generada por IA. Incluso con ese permiso, el uso queda restringido a la producción específica para la que fue autorizado y bajo el cumplimiento de las regulaciones sindicales.

De esta manera, la empresa busca garantizar que la IA no se convierta en un sustituto de las contribuciones artísticas de actores, guionistas o directores, sino en una herramienta complementaria de apoyo creativo o técnico.

