Creador de Google Maps aseguró que la IA es "un traje de Iron Man" para los trabajadores

El directivo de OpenAI, Bret Taylor, destacó cómo la IA amplía la productividad y transforma las capacidades humanas, anticipando una revolución comparable al surgimiento de internet

Santiago Neira

Bret Taylor compara el impacto de la inteligencia artificial con el traje de Iron Man

Bret Taylor, presidente de OpenAI y creador de Google Maps, comparó el impacto de la inteligencia artificial en las personas con las ventajas que ofrece un traje de Iron Man, al referirse a su capacidad para potenciar la productividad y ampliar las capacidades individuales.

Durante una entrevista en el podcast Acquired, publicada en YouTube, el directivo destacó que las nuevas tecnologías permiten a los trabajadores realizar tareas con mayor eficiencia y afrontar retos que, en el pasado, hubieran requerido mucho más tiempo o recursos.

Cuál ha sido la magnitud de la expansión de la IA

Para el líder de OpenAI, la adopción masiva de IA redefine la naturaleza del trabajo, la productividad y permite servicios antes inaccesibles, marcando un avance sin precedentes en la historia tecnológica

Taylor sostuvo que la expansión de la inteligencia artificial representa un punto de inflexión comparable al nacimiento de internet. Según su perspectiva, la IA no solo agrega productividad a personas y empresas, sino que está “completando el trabajo”, automatizando tareas y resolviendo problemas de una forma antes reservada solo a humanos altamente calificados.

“Lo que estamos viendo es que la inteligencia, antes escasa, se está volviendo abundante”, explicó, aludiendo a las profundas transformaciones sociales y económicas que traerá el avance de la IA.

El presidente de OpenAI remarcó que la adopción de soluciones basadas en IA ocurre a una velocidad sin precedentes, apoyada en el desarrollo de infraestructuras como computadores personales, internet y teléfonos inteligentes.

“Con tecnologías como ChatGPT, puedes pasar de cero a 100 millones de usuarios más rápido que cualquier avance previo en la historia, precisamente porque ya existe la infraestructura y el aprendizaje colectivo para absorberlo”, aseveró Taylor.

IA como punto de inflexión: productividad, democratización y retos regulatorios

La influencia de la inteligencia artificial en el sector empresarial

El ejecutivo describió tres grandes categorías de empresas de inteligencia artificial. En un extremo ubicó a quienes desarrollan modelos fundacionales, como OpenAI. Luego, identificó empresas que crean herramientas y servicios añadidos sobre esos modelos, y, finalmente, compañías como Sierra, que aplican la IA de forma concreta en productos y servicios para sectores específicos, como la atención al cliente.

“Nuestro trabajo es tomar lo mejor de estos modelos y componerlos para crear experiencias increíbles. Así como la nube reemplazó la necesidad de construir centros de datos propios, la IA aplicada permite a las compañías innovar sin tener que asumir el enorme costo y complejidad de desarrollar esos modelos”, enfatizó en el podcast.

Taylor también analizó el modelo de negocio de Sierra, su actual compañía, especializada en construir agentes de inteligencia artificial para empresas. Explicó que han optado por un sistema de precios por resultados: “Solo cobramos cuando el agente completa con éxito la tarea. Eso alinea plenamente nuestros incentivos con los del cliente”.

El creador de Google Maps y directivo de OpenAI resalta el nuevo modelo de negocio basado en resultados, y anticipa una disrupción tecnológica mayor en la economía digital

El modelo, según él, marca un giro respecto al esquema tradicional de licencias o software por suscripción y podría representar una disrupción mayor en el sector tecnológico y en la economía digital.

Refiriéndose al impacto de la IA en la identidad profesional, Taylor admitió: “Identifico mi trabajo con la programación, pero ahora la propia ingeniería de software es una de las profesiones que más rápido se automatiza. Para muchos en Silicon Valley, este cambio es muy personal”.

Qué efectos positivos tendrá la IA en el futuro

Aun así, se mostró optimista por el efecto democratizador de la IA: “Tendremos acceso masivo a servicios como salud mental, educación, asesoría médica o legal que, hasta ahora, solo estaban al alcance de quienes tenían recursos”.

Taylor contrapone el avance técnico con desafíos regulatorios y culturales, pero subraya que la democratización de servicios y el impacto económico serán el sello de la revolución de la inteligencia artificial

El presidente de creador de Google Maps señaló que la adopción de la inteligencia artificial no ocurrirá con la misma intensidad en todos los sectores económicos. Según su análisis, algunos campos encontrarán obstáculos debido a regulaciones y factores culturales, lo que hará que la integración de esta tecnología sea más lenta y compleja en ciertas áreas.

Pese a estos desafíos, consideró que el proceso de transformación generado por la inteligencia artificial resultará inevitable y alcanzará una profundidad considerable en la economía.

El auge de la IA, de acuerdo con Taylor, no solo supone nuevas herramientas, sino la redefinición del trabajo, los negocios y la vida diaria: “Lo que me identifica como programador es sentirme superado por esta tecnología. Así que creo que la razón por la que estas herramientas se están adoptando tan rápidamente es que realmente son como un traje de Iron Man para todos nosotros”.

