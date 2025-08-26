Spotify lanza Mensajes, un chat privado para recomendar música, podcast y más dentro de la app

Spotify lanzó a nivel mundial una nueva función llamada Mensajes para comunicarse con los amigos y familiares de manera fácil sin salir de la aplicación.

La experiencia de compartir música, podcasts y audiolibros en Spotify es una de las mejores al momento de conectar con quienes más queremos o tal vez para conquistar, así que ese momento ahora evoluciona con la introducción de Mensajes, una función que comienza a implementarse esta semana en varios países.

Infobae conoció que esta novedad permite a los usuarios intercambiar recomendaciones y conversar sobre sus descubrimientos directamente dentro de la aplicación, centralizando una de las actividades más habituales entre quienes utilizan la plataforma.

Mensajes se presenta como un espacio dedicado para que amigos y familiares exploren juntos nuevos contenidos de audio. La función responde a una demanda recurrente de los usuarios: contar con un lugar central dentro de Spotify donde puedan seguir el rastro de lo que comparten y mantener conversaciones sobre lo que escuchan o disfrutan.

La nueva bandeja de Mensajes centraliza el historial de contenido compartido y facilita las recomendaciones.

Hasta ahora, millones de recomendaciones circulaban cada mes a través de la plataforma, pero la interacción quedaba dispersa entre distintos canales externos como WhatsApp e Instagram.

Cómo funciona Mensajes en Spotify

El funcionamiento de Mensajes se basa en conversaciones uno a uno. Para compartir un contenido, basta con seleccionar el ícono correspondiente mientras se escucha una canción, un podcast o un audiolibro, elegir a un contacto con el que ya se haya interactuado en Spotify y enviar la recomendación.

El destinatario, tras aceptar la solicitud, puede responder con texto o emojis, así como compartir a su vez otros contenidos. Todo el historial de estos intercambios queda almacenado en una bandeja de entrada centralizada, lo que facilita recuperar recomendaciones previas sin perderlas entre otras aplicaciones o chats.

La función está disponible para usuarios Free y Premium mayores de 16 años en mercados seleccionados.

La función está disponible para usuarios mayores de 16 años de edad, tanto en la modalidad Free como en la Premium, y solo en dispositivos móviles. Por el momento, su despliegue se limita a mercados seleccionados, sin que se haya detallado una lista de países específicos.

Beneficios para usuarios y creadores de contenido en Spotify

Entre los principales beneficios para los usuarios destaca la posibilidad de encontrar fácilmente las canciones, episodios o audiolibros que les han compartido, sin depender de recordatorios externos o búsquedas en otras plataformas. Mensajes convierte a Spotify en un punto de encuentro social, donde las recomendaciones y las conversaciones sobre audio se integran en un solo lugar, simplificando la experiencia y reforzando el sentido de comunidad.

Para artistas y creadores, la llegada de esta función abre nuevas oportunidades de descubrimiento y conexión con la audiencia. Al permitir que los oyentes compartan sus hallazgos de manera directa y contextualizada, se fomenta una difusión más auténtica y significativa de los contenidos.

Mensajes permite conversaciones uno a uno con reacciones de emojis y texto dentro de Spotify.

Además, el hecho de que los usuarios puedan escuchar o ver el contenido en el mismo entorno en que fue recomendado añade un valor adicional a la interacción y al vínculo entre creadores y público.

¿Hay seguridad y privacidad en Mensajes de Spotify?

Según Spotify, sí existe seguridad y privacidad ya que ocupan un lugar central en el diseño de Mensajes. Todas las conversaciones cuentan con cifrado estándar de la industria, tanto en tránsito como en reposo, lo que garantizaría la protección de los datos durante todo el proceso de envío y almacenamiento.

Así mismo, los usuarios tienen la capacidad de aceptar o rechazar solicitudes de mensajes, reportar contenidos o cuentas que consideren inapropiados y bloquear a otros si lo desean.

En ese sentido, Spotify aplicará sus Términos de Uso y Reglas de la Plataforma en este nuevo espacio, incluyendo la revisión proactiva de ciertos contenidos y la posibilidad de intervención ante reportes de los usuarios.

Los usuarios pueden aceptar, rechazar o bloquear solicitudes de mensajes para mayor control y seguridad.

¿Puedo compartir música de Spotify en WhatsApp y Snapchat?

Aunque Mensajes centraliza la experiencia social dentro de Spotify, la plataforma mantiene sus integraciones con otras aplicaciones populares como Instagram, Facebook, WhatsApp, Snapchat y TikTok.

Compartir contenido a través de estos canales sigue siendo posible, y la nueva función se plantea como un complemento, no como un reemplazo, de estas opciones externas.