Cómo calibrar la batería de un Android y un iPhone

Calibrar la batería de un celular, ya sea Android o iPhone, es un proceso útil para mejorar la precisión con la que el dispositivo muestra el porcentaje de carga.

Con el uso diario, es común que la batería pierda sincronización con el sistema, lo que provoca lecturas inexactas, como apagados repentinos o indicadores que saltan de un nivel a otro sin razón aparente.

Al realizar la calibración, se logra que el software vuelva a reconocer correctamente la capacidad real de la batería, optimizando así su rendimiento y prolongando su vida útil.

Este procedimiento resulta especialmente recomendable cuando el teléfono presenta fallos de carga o un comportamiento inusual en el consumo energético.

Cómo calibrar la batería de un celular

El proceso para calibrar la batería de un celular Android es el siguiente, de acuerdo con la página de soporte de Google:

Carga completa inicial: Conecta el dispositivo y cárgalo hasta llegar al 100%. Déjalo enchufado una o dos horas más, sin usarlo. Descarga total: Desconecta el cargador y utiliza el smartphone de manera normal hasta que llegue al 0% y se apague por completo. Carga final: Vuelve a conectarlo y cárgalo nuevamente hasta el 100%, sin interrupciones.

Después de completar estos ciclos, el sistema recalibrará los niveles de carga de la batería y mostrará valores más precisos. Esto puede ayudar a mejorar la duración de la batería.

Si no notas cambios, es posible que el problema no sea de calibración, sino de una batería.

En el caso de un iPhone, el proceso recomendado por Movistar es el siguiente:

Utiliza el iPhone hasta que la batería llegue al 0% y el dispositivo se apague. Deja el equipo apagado entre 6 y 8 horas. Conéctalo y cárgalo al 100 % sin interrupciones. Una vez cargado por completo, reinicia el iPhone para completar el proceso de calibración.

Ten presente que la batería de tu iPhone puede estar descalibrada si experimentas problemas como duración irregular de la batería, porcentaje de batería incorrecto, recargas frecuentes o si el iPhone se apaga inesperadamente. Estos síntomas suelen indicar que la batería necesita una calibración.

Cuándo es necesario calibrar la batería de un celular

Calibrar la batería de un celular no es un proceso que deba hacerse con frecuencia, pero puede resultar útil en ciertos momentos. Con el uso diario, los indicadores de carga del dispositivo pueden desajustarse, mostrando porcentajes inexactos o comportamientos extraños.

Por ejemplo, si el teléfono se apaga de manera repentina cuando aún marca un nivel alto de batería, si el porcentaje desciende de forma brusca o si tarda mucho en llegar al 100%, puede ser señal de que necesita calibración.

Este procedimiento ayuda a que el sistema operativo vuelva a reconocer correctamente la capacidad real de la batería, evitando lecturas erróneas que afectan la experiencia del usuario.

Asimismo, es recomendable calibrarla después de una actualización importante del software, ya que estos cambios pueden alterar la gestión de energía.

Cómo cuidar la batería del celular

Cuidar la batería del celular es fundamental para alargar su vida útil y mantener un buen rendimiento. Uno de los primeros consejos es evitar que el dispositivo se descargue por completo con frecuencia, ya que esto puede desgastarla más rápido. Lo ideal es mantener la carga entre el 20% y el 80%.

Es recomendable no dejar el teléfono conectado al cargador toda la noche, porque la sobrecarga prolongada genera calor y afecta su capacidad.

El uso de cargadores originales o certificados es otro aspecto clave, ya que los accesorios de baja calidad pueden dañar la batería o incluso el equipo. Además, conviene mantener el celular en lugares frescos y evitar la exposición directa al sol, pues las altas temperaturas reducen la eficiencia de la batería.