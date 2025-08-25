La herramienta de YouTube Music abre la puerta a un uso social de la plataforma. (Jukeboxy)

YouTube Music ha dado un paso más hacia la experiencia colaborativa al introducir listas de reproducción grupales que se actualizan automáticamente en función de los gustos de quienes participan. Esta novedad convierte la plataforma en una alternativa aún más atractiva frente a competidores como Spotify o Apple Music, ya que combina el poder de su algoritmo con una dimensión social que facilita descubrir música junto a amigos.

Cómo funcionan las nuevas ‘playlists de gustos en común’ de YouTube Music

La nueva función, presentada en el marco del décimo aniversario de YouTube Music, permite crear lo que la aplicación denomina ‘playlists de gustos en común’. Para acceder a ellas basta con actualizar la app y aceptar la invitación que aparece en pantalla: “comparar tus gustos musicales con los de tus amistades”. Una vez activada la opción, el usuario puede generar una lista y compartirla mediante un enlace que se envía por WhatsApp, SMS o redes sociales.

Lo interesante es que no se trata de una simple lista compartida, sino de un sistema dinámico que selecciona canciones de manera automática según el historial de reproducción tanto en YouTube Music como en YouTube. Así, cada nuevo miembro que se sume aportará su propio perfil musical, enriqueciendo la selección de temas.

Además, la aplicación señala con un avatar de qué persona proviene cada canción incluida, reforzando la sensación de interacción y pertenencia.

Un espacio social para descubrir nueva música

Más allá de la simple reproducción compartida, la herramienta de YouTube Music abre la puerta a un uso social de la plataforma. La posibilidad de comparar gustos, descubrir artistas que disfrutan otros y crear una experiencia colectiva transforma la forma en la que los usuarios interactúan con la música. Incluso los propietarios de la lista tienen control sobre la apertura o cierre de invitaciones, lo que les permite decidir hasta cuándo admitir a nuevos miembros.

Con este movimiento, YouTube Music no solo celebra su primera década, sino que también apuesta por diferenciarse a través de funciones que potencian la interacción. En lugar de limitarse a ofrecer catálogos y recomendaciones individuales, ahora se posiciona como un punto de encuentro musical donde los amigos pueden descubrir y compartir canciones de forma mucho más natural y dinámica.

Cómo usar YouTube Music paso a paso

YouTube Music permite buscar y reproducir canciones, álbumes o playlists de forma sencilla desde un teléfono, tablet o computadora. Para empezar, solo hay que descargar la aplicación o acceder al sitio web e iniciar sesión con una cuenta de Google.

YouTube Music presenta un crecimiento sostenido desde su lanzamiento en 2015. (YouTube)

Dentro de la plataforma, es posible explorar recomendaciones personalizadas según los gustos de cada usuario. Se pueden crear playlists propias, guardar favoritos y descargar canciones para escucharlas sin conexión si se cuenta con la suscripción premium.

Además, YouTube Music ofrece la opción de descubrir música nueva a través de tendencias, géneros o listas temáticas. Los usuarios pueden controlar la reproducción con comandos simples y ajustar la calidad del audio según sus preferencias. Todo el historial y las preferencias se sincronizan automáticamente en todos los dispositivos vinculados a la cuenta.

Similitudes entre YouTube Music y Spotify

YouTube Music y Spotify son servicios de streaming que permiten escuchar millones de canciones a través de internet. Ambas plataformas ofrecen la posibilidad de crear y compartir playlists, seguir artistas, descubrir música nueva mediante recomendaciones personalizadas y acceder a listas temáticas según géneros o estados de ánimo.

En las dos, los usuarios pueden optar por una versión gratuita con anuncios o una suscripción premium que habilita descargas para escuchar sin conexión y elimina la publicidad. También cuentan con aplicaciones para dispositivos móviles y sincronizan la cuenta en varios equipos para mantener el historial, las preferencias y la biblioteca musical actualizadas.