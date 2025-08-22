Cuáles son las nuevas funciones de YouTube Music por su décimo aniversario

YouTube Music presenta un crecimiento sostenido desde su lanzamiento en 2015. (YouTube)

Este 21 de agosto, YouTube Music cumplió 10 años, un hito para la plataforma que ya cuenta con más de 125 millones de suscriptores en conjunto con YouTube Premium. La celebración viene acompañada de una batería de actualizaciones pensadas para profundizar la interacción entre usuarios y artistas, así como potenciar el aspecto social. La meta es que la experiencia musical trascienda la simple reproducción de canciones y se convierta en una vivencia compartida, activa y en constante evolución.

Las nuevas funciones buscan consolidar la posición de YouTube Music en un mercado cada vez más competitivo, con rivales como Spotify y Apple Music. Los cambios abren una etapa donde lo social, la personalización y la participación ocupan un lugar central. Desde los comentarios en playlists y álbumes hasta las insignias de fidelidad, la relación entre usuarios y artistas se vuelve más cercana y dinámica. A continuación, repasamos las principales actualizaciones y cómo transforman la plataforma.

Comentarios en álbumes y playlists

Una de las novedades más destacadas es la posibilidad de dejar comentarios directamente en álbumes y playlists. Ahora, los usuarios pueden compartir sus opiniones, recomendaciones y descubrimientos musicales con otros miembros de la comunidad sin salir de la aplicación. Así, escuchar música se convierte en una experiencia participativa, donde cada lista o disco da lugar a debates, intercambios y nuevas conexiones entre oyentes. Esta característica traslada el aspecto social que siempre ha distinguido a YouTube directamente a su servicio musical y abre un espacio para el diálogo en torno a cada lanzamiento o selección.

Playlists colaborativos “Taste Match”

La introducción de los playlists colaborativos “Taste Match” representa una gran innovación. Inspirada en propuestas de otras plataformas, esta herramienta permite crear listas compartidas que reflejan los gustos de varios usuarios. Las listas se actualizan automáticamente cada día, incorporando canciones según el perfil musical de todos los participantes. Así, descubrir nueva música y profundizar en afinidades se vuelve un proceso fluido, ideal para amigos, parejas o familias que quieran encontrar puntos en común y compartir lo que escuchan. De esta manera, la plataforma ayuda a crear verdaderas comunidades de escucha.

Descubrimiento de conciertos en vivo y notificaciones

Otra mejora relevante es la integración de los conciertos y eventos en vivo dentro del propio ecosistema de YouTube. Gracias a una alianza con Bandsintown, la app muestra los próximos shows de los artistas favoritos del usuario mientras navega por vídeos, Shorts o canales oficiales, facilitando el acceso a la compra de entradas y al descubrimiento de espectáculos cercanos. Además, YouTube Music incorpora notificaciones automáticas para informar sobre nuevos lanzamientos, mercancía y fechas de presentaciones, ayudando a los usuarios a mantenerse informados y organizar su agenda musical sin salir de la plataforma.

Insignias y logros para fans

La gamificación es otra de las grandes apuestas. Las nuevas insignias de fidelidad reconocen la participación de los usuarios más comprometidos, con distintivos como “Primero en ver” o “Oyente destacado” visibles en el perfil. Este sistema incentiva la actividad y el apoyo a los artistas. Además, la plataforma otorga reconocimientos colectivos cuando los vídeos oficiales de los músicos se acercan a hitos de visualización clave (100.000, un millón o incluso mil millones de vistas), lo que motiva a los fans a acompañar activamente los logros de sus artistas favoritos.

Un catálogo notable

El décimo aniversario es también la ocasión perfecta para destacar la magnitud del catálogo disponible y la potencia de la comunidad. Con más de 300 millones de canciones, triplica la oferta de algunos rivales directos. A esto se suma un imponente número de más de 4.000 millones de playlists creadas por usuarios, de las cuales 1.800 millones son públicas. Estos datos reafirman el papel fundamental que los usuarios tienen en la curaduría y la difusión musical dentro de la plataforma.

Las nuevas funciones y mejoras posicionan a YouTube Music como una plataforma renovada, enfocada en la experiencia y la interacción comunitaria. Ahora, los creadores de música y sus audiencias pueden dialogar, compartir y celebrar juntos cada hito. La aplicación fomenta una cultura activa de descubrimiento, participación y reconocimiento, que afianza su lugar entre los amantes de la música.