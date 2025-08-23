Estos son los modelos de iPhone que no serán compatibles con iOS 26

Con el lanzamiento de iOS 26, Apple dejará fuera de la actualización a varios dispositivos. (Europa Press)

En este 2025, Apple sorprendió al mundo tecnológico durante su conferencia anual de desarrolladores al presentar de forma oficial iOS 26, la próxima versión de su sistema operativo insignia para iPhone. Este anuncio marcó un hito doble: no solo implica el mayor rediseño visual en años, sino que también representa un salto en la numeración, ya que Apple decidió pasar de iOS 18 directamente a iOS 26.

Aunque aún no se ha revelado una fecha exacta para la llegada de la actualización, Apple confirmó que el despliegue comenzará en el otoño del hemisferio norte (primavera en el sur), lo que coincidirá con el lanzamiento de la nueva generación de iPhone.

Modelos de iPhone que no serán compatibles con iOS 26

Con el lanzamiento de iOS 26, Apple dejará fuera de la actualización a varios dispositivos. Los modelos que no podrán instalar la nueva versión del sistema operativo y permanecerán en iOS 18 son:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

Estos equipos, lanzados en 2018, quedarán excluidos de las funciones, el diseño renovado y las mejoras que trae iOS 26. Los dispositivos aún más antiguos ya no reciben soporte de software oficial por parte de Apple.

iPhone compatibles con iOS 26

La lista de dispositivos elegibles para instalar iOS 26 incluye modelos presentados a partir de 2019. Los usuarios de los siguientes iPhone podrán disfrutar la actualización y todas sus novedades:

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2.ª generación y posteriores)

Todos los modelos citados recibirán el soporte completo de iOS 26, incluyendo el nuevo diseño, inteligencia artificial y apps renovadas.

iOS 26: rediseño, inteligencia artificial y nuevas funciones

Tal parece que iOS 26 será más que una simple actualización de software. Apple ha apostado por el cambio saltando del iOS 18 directamente al iOS 26 y renovando por completo la experiencia de usuario.

Con la introducción de la estética “Liquid Glass”, el sistema operativo luce íconos y pantallas más fluidos y transparentes, dándole al iPhone un aspecto totalmente actualizado.

En el núcleo de esta versión predomina la inteligencia artificial, bajo el paraguas de Apple Intelligence. Algunas de las novedades impulsadas por esta tecnología incluyen:

Revisión de Llamadas: El teléfono identifica y muestra quién llama y por qué, incluso contestando automáticamente números desconocidos.

Filtrado de llamadas no deseadas (spam): Menos interrupciones gracias a un filtro mejorado.

Asistente de Llamada en Espera: El iPhone mantiene el lugar del usuario en filas telefónicas y avisa cuando hay un agente disponible.

Chats grupales con encuestas y fondos personalizados: Mejoras que equiparan la experiencia a otras apps de mensajería.

Mapas inteligentes: Anticipación de retrasos y aprendizaje de rutas habituales.

Entretenimiento y apps completamente renovadas

No solo la productividad recibe atención en iOS 26. Las novedades incluyen:

Apple Music: Nueva función AutoMix para mezclar temas como un DJ y traducción de letras en tiempo real.

Juegos: Una app exclusiva para conocer retos, novedades y conectar a los aficionados al gaming móvil.

Apple Wallet: Seguimiento de equipaje, mapas de aeropuertos y actualización en tiempo real sobre el estado de vuelos.