Estos son los eventos de GTA Online para la semana del 21 al 27 de agosto

Vehículo gratis, reparto de dinero, carreras, desafíos, descuentos y más

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

La semana ofrece variadas oportunidades
La semana ofrece variadas oportunidades para ganar dinero, probar vehículos exclusivos, acceder a nuevos contenidos. (Rockstarintel)

La semana del 21 al 27 de agosto llega con novedades y recompensas exclusivas para los jugadores de GTA Online. Durante estos días, los usuarios pueden acceder a beneficios como dinero gratis, coches de regalo, bonificaciones especiales y múltiples opciones de pruebas y descuentos. A continuación, un recorrido por las principales actualizaciones que estarán vigentes en el popular mundo virtual de Rockstar Games.

Vehículo gratuito y reparto de dinero

Entre los anuncios destacados, se encuentra la disponibilidad del nuevo Declasse Drift Walton L35. Este vehículo, normalmente valorado en $1.404.750, podrá adquirirse de manera gratuita durante toda la semana a través de Southern San Andreas Super Autos. Para obtenerlo, es requisito ser miembro del LS Car Meet, siendo también posible reclamarlo con una ligera diferencia de precio en el showroom de Premium Deluxe Motorsport si se requieren modificaciones extra.

Por otro lado, se encuentra activo el “End of Summer GTA$ Giveaway”: quienes inicien sesión en GTA Online hasta el 17 de septiembre podrán recibir $1.000.000 de dinero virtual, monto que se acredita en un plazo máximo de 72 horas. Los suscriptores de GTA+ incrementan este beneficio a $2.000.000.

Sorteo de dinero por final
Sorteo de dinero por final del verano boreal. (Rockstarintel)

Más actualizaciones semanales

  • Modos de juego y carreras especiales
    • La modalidad “Sumo (Remix)” vuelve al grupo de series destacadas, mientras que “Drop Zone” ha sido eliminada temporalmente de la rotación.
    • “Community Race Series” está nuevamente activa, ofreciendo pruebas como la “Stunt Race” de 9 millas.
  • FIB Priority File
    • El archivo prioritario de la semana es “The Fine Art File”, con pagos dobles para quienes participen en esta actividad.
  • Robos en el deshuesadero
    • Podium Robbery: Vapid Dominator
    • Duggan Robbery: Grotti Stinger GT
    • McTony Robbery: Karin Boor
  • Podium Vehicle
    • Los jugadores pueden girar la ruleta en el casino y tener la posibilidad de ganar el Pfister Comet S2 Cabrio, cuyo precio de lista asciende a $1.797.000; quienes cuenten con GTA+ disfrutan de dos oportunidades diarias.
  • Prize Ride Challenge
    • Al ubicarse entre los primeros tres lugares de una carrera del LS Car Meet durante dos días consecutivos, se desbloquea el Declasse Impaler SZ como vehículo de premio. Su precio regular es de $1.280.000.
  • Vehículos destacados para pruebas y compra
    • Premium Test Ride: Annis Euros X32 para usuarios de PS5, Xbox Series X/S y PC.
    • Test Track: BF Raptor, Dinka Jester y Enus Cognoscenti Cabrio.
    • Luxury Autos: Canis Castigator y Übermacht Niobe.
    • Premium Deluxe Motorsport: Annis S80RR, Grotti Turismo Omaggio, Nagasaki Shinobi, Ocelot Locust, Pegassi Ignus.
Autos de prueba de esta
Autos de prueba de esta semana en GTA. (Rockstarintel)
  • Armamento y equipamiento en Gun Van
    • Armas: Battle Rifle, Railgun, Tactical SMG, Double Barrel Shotgun, Pump Shotgun, Knuckle Duster (con descuentos adicionales para miembros GTA+).
    • Explosivos y protección: Sticky Bomb, Molotov, Granada, más los diferentes niveles de chalecos antibalas, todos con hasta 20% extra de descuento para GTA+.

Carreras, desafíos y descuentos

  • Pruebas y carreras
    • Carrera Premium: Wiwang Park.
    • HSW Time Trial: Textile City.
    • RC Time Trial: Cypress Flats.
    • Contrarreloj: Vinewood Bowl.
  • Reto semanal
    • Completar tres misiones Premium Deluxe Repo Work otorgará una bonificación de GTA$100.000.
  • Descuentos destacados
    • 40% en: Annis S80RR, Grotti Turismo Omaggio, Nagasaki Shinobi, Pegassi Ignus, Toundra Panthere.
    • 30% en: Smoke on the Water, B-11 Strikeforce, BF Club, Buckingham Akula, Dewbauchee Specter, Ocelot Ardent, Överflöd Pipistrello, Pegassi Torero XO.
  • Bonificaciones
    • 3x GTA$ y RP en solicitudes de exportación de Simeon.
    • 2x GTA$ y RP en misiones de contacto con Simeon (4x para suscriptores GTA+).
    • 2x GTA$ y RP en Sumo (Remix) y en Community Race Series.

Con estos cambios, la semana ofrece variadas oportunidades para ganar dinero, probar vehículos exclusivos, acceder a nuevos contenidos y aprovechar promociones dentro de GTA Online. Sin duda, la comunidad encontrará numerosos motivos para regresar y explorar todas las novedades del periodo.

