¿GTA 6 se retrasa? Sus desarrolladores responden sobre la fecha lanzamiento del juego

El CEO de Take-Two, Strauss Zelnick, reafirma su confianza en la fecha de salida y en la calidad del juego. (Rockstar Games)

La cuenta regresiva hacia el lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA 6) mantiene su curso, a pesar de los rumores y especulaciones que surgieron por un posible retraso.

Ante estas discusiones, los directivos de Take-Two Interactive, editora matriz de Rockstar Games, salieron a aclarar la situación para confirmar su confianza en la fecha que está planeada hasta ahora: 26 de mayo de 2026.

Qué tan real es el posible retraso de GTA 6

El reciente cambio en el calendario —del otoño de 2025 al 26 de mayo de 2026— incentivó todo tipo de conjeturas. No tardaron en circular versiones sobre otro posible retraso que pondría a Grand Theft Auto VI aún más lejos del alcance de los jugadores. Pero fue el propio Strauss Zelnick, CEO de Take-Two, quien decidió intervenir para traer claridad en medio del ruido.

En una entrevista concedida a la cadena CNBC, Zelnick afirmó que “Mi nivel de convicción es muy, muy alto, obviamente”. El ejecutivo reconoció la magnitud del desafío, pero disipó de plano las sospechas sobre un aplazamiento adicional: la fecha está ratificada y su confianza en la capacidad de Rockstar para cumplirla es total.

La prioridad de Rockstar es la experiencia del usuario por encima del calendario de lanzamiento. (Rockstar.)

El mismo tono se mantuvo cuando desde IGN le consultaron por la posibilidad de necesitar tiempo extra antes de la salida al mercado. “Y aunque, por supuesto, los retrasos me duelen —¿cómo no?—, lo más importante es apoyar a los equipos en su búsqueda de la perfección", manifestó.

Sobre la confianza en el cronograma de desarrollo, Zelnick no evitó el tema y lo abordó sin rodeos: la clave está en entregar un producto pulido y a la altura de lo que espera una industria entera. Por eso, fue terminante frente a cualquier expectativa de apuro.

“Tenemos que ofrecer algo excelente a los consumidores y entonces ellos nos dirán lo bueno que es”, aseguró. La prioridad está en la experiencia y no en el calendario.

Rockstar tiene todo enfocado en GTA 6

Si algo quedó claro a partir de las últimas comunicaciones desde Take-Two y Rockstar es que GTA 6 es el proyecto principal del estudio, absorbente y determinante para la estrategia de la compañía.

Rockstar Games concentra la mayoría de sus recursos en el desarrollo de Grand Theft Auto VI. (Rockstar.)

Aunque existen indicios de otros lanzamientos en paralelo, como un posible remake de Grand Theft Auto IV y la adaptación de Red Dead Redemption 2 para consolas de nueva generación, la mayoría de los recursos humanos y técnicos permanecen enfocados en el desarrollo y el perfeccionamiento de la esperadísima sexta entrega.

Zelnick incidió en que la búsqueda de la “perfección” ha guiado la toma de decisiones y justificó así el retraso anunciado a comienzos de año. En sus declaraciones públicas, habló de “no crear expectativas irreales”, y aclaró que cada título de Rockstar se concibe para superar el listón de lo ya sobresaliente.

“El negocio de Rockstar consiste en generar expectativas extraordinarias y superarlas. Sé que ese es su objetivo”, explicó.

GTA 6 pedirá una estricta verificación de edad

Rockstar Games planea introducir en GTA 6 un sistema estricto de verificación de edad para GTA Online, una medida que podría dejar fuera a un segmento significativo de aficionados.

La medida de verificación de edad en GTA 6 genera preocupación entre los usuarios por la privacidad de sus datos personales. (Rockstar Games)

De acuerdo al reconocido filtrador Tez2, la compañía exigirá documentos oficiales para acceder al modo online, respondiendo así a regulaciones internacionales que buscan proteger a los menores del contenido violento propio de la saga.

Hasta ahora, el acceso a los juegos de la franquicia solo requería una autoafirmación simple sobre la edad. Sin embargo, nuevas normativas como la ley de seguridad en línea del Reino Unido obligan a verificar de manera rigurosa la identidad, algo que Rockstar ya estaría probando en el menú de GTA Online.

El sistema pedirá que los usuarios ingresen información personal y carguen una identificación oficial, validando en tiempo real los datos suministrados. Si hay inconsistencias, se bloqueará temporalmente el acceso.

Entre las opciones que incluye esta función, se encuentran la activación o desactivación del acceso online y de la tienda del juego. Si el jugador es menor o se niega a facilitar los documentos, perderá funciones clave e incluso podría quedar excluido de GTA Online.

Esta novedad ha encendido la preocupación de los usuarios por la privacidad, debido a la entrega de documentos personales a una empresa internacional.