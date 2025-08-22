Qué son los códigos 11881 y 9875 en Netflix y que películas o series desbloquea

Netflix dispone de códigos ocultos que permiten acceder a categorías específicas de contenido desde el buscador en cualquier dispositivo. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Netflix cuenta con una serie de códigos ocultos que permiten acceder a categorías muy específicas de contenido a través del buscador, ya sea desde un teléfono móvil, televisor o computadora.

Por ejemplo, el código 11881 dirige a una selección de películas orientadas principalmente a un público adulto. Allí aparecen títulos como ‘Cincuenta sombras de Grey’, ’365 días’, ‘La chica de al lado’ y ‘El amante de Lady Chatterley’, entre otros del mismo estilo.

En cambio, al introducir el código 9875, se despliega un catálogo de series y documentales de true crime, donde destacan producciones como ‘El caso Watts, el padre homicida’, ‘MH370: El avión que desapareció’ y ‘Expedientes de lo inexplicable’.

Con este código, los usuarios pueden ver contenido para adultos. (Netflix)

Este tipo de contenido resulta ideal para quienes disfrutan de historias intrigantes basadas en hechos reales, que exploran crímenes impactantes, desapariciones misteriosas y casos que parecen desafiar la lógica.

Usarlos es muy sencillo: basta con escribir el número en el buscador de Netflix y de inmediato se mostrará la categoría correspondiente. Esta función es especialmente útil para descubrir películas y series que, por su temática o público objetivo, no siempre aparecen en las búsquedas estándar de la plataforma.

Qué otros códigos ocultos hay en Netflix

Acción y aventuras: 1365

Comedias: 6548

Dramas: 5763

Terror: 8711

Ciencia ficción y fantasía: 1492

Documentales: 6839

Series de TV: 83

Películas de acción clásicas: 46576

Dramas basados en libros: 4961

Comedias románticas: 5475

Este código habilita todo el contenido relacionado con true crime. (Netflix)

Películas extranjeras de terror: 8654

Ciencia ficción de culto: 4734

Cine infantil: 783

Thrillers eróticos: 972

Películas románticas con escenas para adultos: 11881

Cine independiente de temática madura: 11079

Cuál es el origen de los códigos ocultos de Netflix

Los llamados códigos ocultos de Netflix surgieron como una forma de clasificar su amplio catálogo en categorías mucho más precisas. La plataforma, por defecto, muestra al usuario solo una parte del contenido en función de su historial, ubicación y preferencias, pero en su sistema interno emplea códigos numéricos que agrupan miles de títulos en subgéneros muy específicos, como ‘dramas románticos clásicos’, ‘películas de acción asiáticas’ o ‘documentales espirituales’.

Estos códigos no estaban diseñados inicialmente para el público, pero con el tiempo fueron descubiertos y difundidos en internet, lo que dio origen al término códigos ocultos.

Al ingresar uno de estos números en la barra de búsqueda, se despliega una selección concreta de películas o series vinculadas a esa categoría, facilitando el acceso a títulos que normalmente no aparecerían en las recomendaciones habituales.

Hoy en día, se han convertido en una herramienta muy popular entre los suscriptores, ya que permiten explorar el catálogo de manera más ordenada y personalizada, más allá de lo que el algoritmo de Netflix suele sugerir.

Los denominados códigos ocultos de Netflix aparecieron como un recurso para organizar su extenso catálogo en categorías mucho más específicas. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

Qué otras plataformas tienen códigos ocultos

Varios servicios de streaming y dispositivos esconden funciones o accesos especiales similares a los “códigos ocultos de Netflix”, aunque no siempre utilizan la misma mecánica. Algunos son:

Apple TV : Aunque no utiliza códigos numéricos, en Apple TV existen menús y funciones ocultas accesibles solo mediante combinaciones específicas del control remoto o ajustes avanzados. Permiten personalizar la experiencia de usuario y simplificar la navegación, aunque no revelan categorías secretas como en Netflix.

Roku : T iene menús ocultos y pantallas de configuración secreta, accesibles mediante pulsaciones específicas del mando. Estas opciones permiten ajustar preferencias más allá de las disponibles en la interfaz estándar, aunque no permiten navegar contenidos ocultos.

Tubi: No requires códigos ocultos, ya que su buscador utiliza IA. Basta con escribir términos como “thriller de acción” y obtendrás resultados relevantes directamente

Aunque Netflix es la plataforma más conocida por sus códigos ocultos numéricos, otros servicios adoptan enfoques distintos: desde menús técnicos invisibles hasta interfaces impulsadas por IA, pero sin emplear códigos específicos públicamente accesibles.