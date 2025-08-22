Tecno

Por qué ya no funciona Magis TV y qué alternativa segura hay

La plataforma fue bloqueada por orden judicial en Argentina; la app pirata ofrecía gratis canales en vivo y contenidos de Netflix, Disney+, HBO Max, Paramount+ y Amazon Prime Video

Isabela Durán San Juan

Por Isabela Durán San Juan

Guardar
Esta app pirata ofrecía acceso
Esta app pirata ofrecía acceso gratuito a canales en vivo y a producciones de servicios como Netflix, Disney+, HBO Max, Paramount+ y Amazon Prime Video, sin necesidad de pagar suscripción. (Fotocomposición: Infobae)

La plataforma Magis TV, conocida por ofrecer películas, series y partidos gratis, dejó de funcionar tras una orden judicial en Argentina que dispuso su bloqueo definitivo. Esta aplicación pirata permitía acceder a contenido sin pagar suscripción, incluyendo canales en vivo y producciones de plataformas como Netflix, Disney+, HBO Max, Paramount+ y Amazon Prime Video.

La medida afecta a cientos de miles de usuarios que utilizaban Magis TV a diario en celulares, computadoras, TV Box y Smart TV. Durante años, la app fue muy popular en el país, aunque nunca estuvo disponible en las tiendas oficiales de Android o iOS.

Con la resolución judicial, el APK quedará inhabilitado de forma permanente. A partir de ahora, quienes intenten ingresar ya no podrán reproducir películas, series ni canales de televisión, lo que marca el final de un servicio que siempre operó desde la ilegalidad.

ChatGPT dijo: Desde ahora, quienes accedan
ChatGPT dijo: Desde ahora, quienes accedan a la aplicación no podrán ver películas, series ni canales de televisión, poniendo fin a un servicio que funcionó siempre de manera ilegal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacía a Magis TV ilegal

Magis TV se popularizó en Argentina y otros países de la región como una aplicación que ofrecía acceso gratuito a películas, series, eventos deportivos y canales de televisión en vivo. Sin embargo, su funcionamiento era completamente ilegal, ya que transmitía contenido protegido por derechos de autor sin contar con licencias o permisos de los dueños originales.

Plataformas como Netflix, Disney+, HBO Max, Paramount+ y Amazon Prime Video invierten grandes recursos en producir y distribuir sus contenidos, y su modelo de negocio se basa en las suscripciones pagas. Al retransmitir ese material sin autorización, Magis TV no solo violaba la legislación sobre propiedad intelectual, sino que también generaba pérdidas económicas para estas compañías.

Otro aspecto que la hacía ilegal es que nunca estuvo disponible en las tiendas oficiales de Android o iOS. Su distribución se hacía a través de archivos APK, lo que además representaba un riesgo de seguridad para los usuarios, ya que este tipo de aplicaciones puede ser modificado para incluir virus o malware.

Otro factor que evidenciaba su
Otro factor que evidenciaba su ilegalidad es que jamás se ofreció en las tiendas oficiales de Android o iOS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A qué riesgos se exponían los usuarios con Magis TV

Los usuarios de Magis TV se exponían a varios riesgos importantes al usar esta aplicación:

  • Problemas legales: Al acceder a contenido pirateado, podían incurrir en la violación de leyes de derechos de autor, con posibles sanciones en algunos países.
  • Riesgos de seguridad digital: Al descargarse mediante un APK no oficial, la app podía incluir malware, spyware o virus capaces de robar información personal.
  • Exposición de datos privados: Muchas aplicaciones pirata solicitan permisos excesivos en el dispositivo, lo que facilita el robo de contraseñas, fotos o datos bancarios.
  • Estafas y fraudes: Algunos usuarios reportaban cobros ilegales o suscripciones falsas vinculadas a la instalación de apps no oficiales.
  • Inestabilidad del servicio: Al no ser una plataforma legal, podía dejar de funcionar en cualquier momento, lo que generaba pérdida de acceso al contenido.

Qué alternativa segura a Magis TV hay

Tras el cierre definitivo de Magis TV, muchos usuarios buscan alternativas seguras y legales para ver películas, series y canales en vivo sin exponerse a riesgos.

Pluto TV dispone de más
Pluto TV dispone de más de cien canales en vivo, distribuidos en categorías como noticias, deportes, entretenimiento, música y estilo de vida. (Pluto TV)

Una de las opciones más recomendadas es Pluto TV, una plataforma de streaming gratuita y completamente legal que funciona en múltiples dispositivos, incluyendo celulares, computadoras, televisores inteligentes y dispositivos de streaming.

Pluto TV ofrece más de un centenar de canales en vivo, organizados por categorías como noticias, deportes, entretenimiento, música y estilo de vida. Además, cuenta con un amplio catálogo de películas y series on demand, que los usuarios pueden reproducir en cualquier momento. Todo su contenido se financia a través de publicidad, por lo que no es necesario pagar suscripción ni ingresar datos bancarios.

A diferencia de Magis TV, Pluto TV está disponible de manera oficial en las tiendas de Android e iOS, lo que garantiza seguridad al descargar la aplicación. También puede usarse desde navegadores web o instalarse en televisores inteligentes.

Temas Relacionados

Magis TVPelículas gratisNetflxPluto TVTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Modo superestrella en WhatsApp: qué es y cómo se puede activar

Los usuarios cuentan con la posibilidad de crear imágenes con Meta AI, el asistente impulsado por inteligencia artificial integrado en la aplicación móvil

Modo superestrella en WhatsApp: qué

IA resuelve en segundos (1+1)×1÷1+1: operación matemática que luce fácil pero complica a muchos

Para algunas personas, este ejercicio matemático puede resultar difícil debido a que combina varias operaciones en un solo paso, lo que requiere seguir estrictamente el orden correcto de cálculo

IA resuelve en segundos (1+1)×1÷1+1:

YouTube habilitaría la descarga de videos gratis, pero con una restricción importante

La medida buscaría frenar el uso de aplicaciones externas que violan las políticas y ponen en riesgo la seguridad

YouTube habilitaría la descarga de

Conoce la lista completa de modelos iPhone compatibles con iOS 26 y confirma si tu teléfono está incluido

A partir del iPhone SE de segunda generación, los usuarios podrán actualizar a este nuevo sistema operativo de Apple, destacado por su interfaz transparente

Conoce la lista completa de

La razón por la que no debes reutilizar las contraseñas de todas tus cuentas: este error podría costarte caro

Usar la misma clave en varias plataformas expone a los usuarios a ataques como el credential stuffing, que aprovecha filtraciones de datos

La razón por la que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Habilitan a Fuerza Patria en

Habilitan a Fuerza Patria en un distrito clave de la Primera sección y busca achicar la diferencia con LLA

“El fentanilo dio mal”: los explosivos chats entre el personal del laboratorio involucrado en 96 muertes

Incendio en un colegio de Vélez Sarsfield: evacuaron a los alumnos y dos adultos fueron atendidos

La morosidad en los préstamos bancarios volvió a subir y es la más alta de los últimos 18 meses

La economía se desacelera pero mantiene los mejores fundamentos “macro” en dos décadas, según los analistas privados

INFOBAE AMÉRICA
Así será la miniserie “Amadeus”,

Así será la miniserie “Amadeus”, con el protagónico de Will Sharpe en busca de mostrar el lado íntimo de Mozart

Al menos cinco muertos y 18 heridos en protestas tras el arresto de un prominente líder kurdo

Auge de reestrenos cinematográficos: ¿nostalgia o solución comercial?

El nuevo misil de largo alcance de Ucrania amenaza con elevar la intensidad de la guerra: “Es el más avanzado que tenemos”

Limpian la emblemática estatua submarina del “Cristo del Abismo” en Italia

TELESHOW
Los días de Benjamín Vicuña

Los días de Benjamín Vicuña junto a sus hijos entre juegos y paseos en la playa

El final de una amistad icónica: el motivo detrás de la pelea entre Luciano Castro y Gonzalo Heredia

Ana Garibaldi recordó el paso de la Locomotora Oliveras por En el barro: “Estaba muy entusiasmada por la actuación”

Pampita y Nicole Neumann volvieron a posar juntas: tensiones, sonrisas de ocasión y un beso de despedida

Wanda Nara se emocionó con las nuevas mascotas de sus hijas: el sorpresivo guiño a Evangelina Anderson